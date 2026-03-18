ИТ-гиганты сбросились на борьбу с потоком бесполезных багрепортов, написанных ИИ

Крупные технологические компании из США дали почти $13 млн на поддержку мейнтейнеров проектов по разработке ПО с открытым исходным кодом, которые ведут изнурительную борьбу с бесконечным потоком низкокачественных багрепортов, созданных с помощью ИИ.

Мейнтейнеров открытого ПО защитят от «нейрослопа»

Американские технологические гиганты выделили $12,5 млн на поддержку мейнтейнеров проектов по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, пишет The Register со ссылкой на анонс Linux Foundation, некоммерческого консорциума развития Linux.

Мейнтейнерам, или специалистам, отвечающим за поддержку, обновление и исправление ошибок в ПО, с ростом доступности инструментов искусственного интеллекта (ИИ) стало гораздо тяжелее добросовестно исполнять свои обязанности: генерация багрепорта с помощью большой языковой модели занимает считанные минуты, а на их проверку вручную могут уходить часы.

«С усложнением ландшафта информационной безопасности достижения в сфере искусственного интеллекта кардинальным образом увеличивают скорость и масштабы обнаружения уязвимостей в программном обеспечении с открытым исходным кодом, – говорится в заявлении Linux Foundation, посвященном инициативе. – Мейнтейнеры сталкиваются с беспрецедентным потоком сообщений о выявленных уязвимостях, многие из которых сгенерированы автоматизированными системами, но не располагают ни ресурсами, ни инструментарием, необходимым для их сортировки и эффективного устранения».

Linux Foundation направит почти $13 млн на поддержку мейнтейнеров открытых проектов

В числе компаний, решивших внести свою лепту, Anthropic, Amazon Web Services, GitHub, Google, Microsoft и OpenAI. Реализация инициативы возложена на участников проекта Alpha-Omega и организации Open Source Security Foundation (OpenSSF).

Цель ясна, путь неизвестен

Проект Alpha-Omega своей миссией называет способствование устойчивому улучшению безопасности в критически важных проектах и экосистемах с открытым исходным кодом. Open Source Security Foundation, входящая в структуру Linux Foundation, была создана для объединения работы представителей индустрии в области повышения безопасности открытого ПО.

Как отмечает The Register, эти две структуры «работают напрямую с мейнтейнерами и сообществами, чтобы сделать новые возможности в области безопасности доступными, практичными и совместимыми с существующими рабочими процессами в проектах».

«Эти усилия будут способствовать реализации устойчивых стратегий, которые помогут разработчикам удовлетворять растущие потребности в области безопасности, повышая общую устойчивость экосистемы открытого исходного кода», – говорится в заявлении Linux Foundation.

В анонсе Linux Foundation также приведен комментарий Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah Hartman), одного из ключевых разработчиков ядра Linux, выражающий его отношение к проблеме и путям ее решения: «Грантовое финансирование само по себе не позволит решить проблему, которую сегодня создают инструменты на основе ИИ для команд, занимающихся безопасностью проектов с открытым кодом […] У OpenSSF имеются активные ресурсы, необходимые для поддержки большого числа проектов, которые помогут этим перегруженным работой мейнтейнерам в сортировке и обработке растущего количество отчетов о безопасности, генерируемых ИИ»

Как именно будут израсходованы средства, полученные в форме грантов, а также чем конкретно будут заниматься участники проекта, в Linux Foundation не уточняют.

Болезненная проблема

Проблема бесконечного потока багрепортов, сгенерированных при помощи ИИ-инструментов, не является чем-то совершенно новым для мейнтейнеров ПО с открытым исходным кодом.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Так, в декабре 2024 г. Сет Ларсон (Seth Larson) из Python Software Foundation (развивает язык программирования Python) публично обратился с призывом к участникам сообщества Python воздержаться от использования ИИ-систем при поиске ошибок в коде ПО. Он также обратил внимание на рост количества багрепортов катастрофически низкого качества, порой представляющие из себя плоды «галлюцинаций» больших языковых моделей (LLM).

В январе 2026 г. глава разработки сверхпопулярной свободной утилиты с открытым кодом cURL Даниэль Стенберг (Daniel Stenberg) закрыл программу вознаграждения за выявление уязвимостей (Bug Bounty), действовавшую на площадке HackerOne с 2019 г. Таким образом он рассчитывал поспособствовать сокращению числа желающих заработать «легкие деньги» при помощи ИИ и «снизить уровень информационного» шума.

По словам лидера проекта, из 415 отчетов об уязвимостях в cURL, полученных разработчиками к началу 2024 г., 64 представляли собой описание угроз безопасности, которые впоследствии были подтверждены, еще 77 содержали полезные сведение – о багах, наличие которых напрямую не влияло на безопасность использования утилиты. Остальные же – около 66% от всех присланных – оказались полностью бесполезными. Тем не менее все они потребовали ручной проверки, просто проигнорировать их было бы непрофессионально и опасно.

Дмитрий Степанов

Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Долю в интеграторе ИБ-решений «Кросс технолоджис» купил сын Патрушева

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще