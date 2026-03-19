Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2026» 2 апреля 2026 г.

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы. Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Среди докладчиков:

Приглашаются для выступления:

Основные темы:

Российский рынок UC

• Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций

• Как изменилась доля российских решений

• Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные

• Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО

• Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций

Основные технологии

Омниканальные коммуникации

• Как организовать корпоративную связь

ВКС как необходимый атрибут современной компании

• От публичных к корпоративным мессенджерам

Голосовые роботы и чат-боты

Облачные решения

• Безопасность унифицированных коммуникаций

• Приложения для совместной работы

• Интеграция UC с корпоративными приложениями

Виртуализация UC

Проекты и кейсы

Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций

• Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом

Облачные коммуникации — плюсы и минусы

• Миграция на отечественное решение — практический кейс

• Над чем еще надо поработать отечественным вендорам

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

