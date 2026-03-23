Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 14 апреля

ИТ-издание CNews приглашает вас принять участие в конференции «Цифровизация закупок 2026», которая состоится 14 апреля 2026г.

Выступят с докладами:

  • Валерия Игнатова, руководитель отдела закупок, «СберЗдоровье»

  • Александр Ткаченко, вице-президент - Директор департамента закупок, ГК «ФСК»

  • Дмитрий Воробьев, управляющий партнер, сертифицированный коуч по стандартам ICF

  • Анна Салкова, директор по закупкам и договорной работе, «РЖД-Технологии»

  • Андрей Крюков, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Сбербанк-АСТ»

  • Юрий Белоед, директор по закупкам, ТД «Балтийский Берег»

  • Руслан Аиткулов, директор по закупкам, «М.Видео»

  • Анна Мальцева, директор по закупкам, пивоварни «Бочкарев», «Объединенные Пивоварни - Холдинг»

  • Александр Чужавский, директор по импортозамещению АО «Газпром шельфпроект»

  • Александр Карпенко, руководитель группы непрямых коммерческих закупок, ITMS

Российский рынок

  • Какая доля закупок в России осуществляется через электронные торговые площадки (ЭТП)?

  • Как государственные электронные площадки влияют на стандарты и тренды коммерческих закупок?

  • Какие отрасли бизнеса в России являются наиболее цифровизированными в части закупочной деятельности?

  • Насколько активно малый и средний бизнес вовлечен в цифровые закупки, в том числе как поставщик на крупных площадках?

  • Каким образом интеграция с государственными информационными системами (ЕИС) меняет ландшафт рынка?

Технологии и решения

  • Какие технологии являются самыми востребованными в российских решениях для закупок?

  • Какие системы управления цепочками поставок (Supply Chain Management) предлагают российские разработчики?

  • Насколько востребованы системы управления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management)?

  • Как искусственный интеллект используется для автоматизации закупочных процессов?

  • Какие инновационные функции отечественных закупочных платформ можно считать уникальными или прорывными?

  • Насколько активно российские компании используют электронные каталоги и B2B-маркетплейсы для стандартизированных товаров?

  • Насколько активно развивается рынок сервисов для закупок (SaaS-модели), и как это влияет на доступность решений для МСБ?

Проекты и кейсы

  • Какие основные цели преследуют российские компании при цифровизации закупочной деятельности?

  • Кто является крупнейшими игроками на российском рынке цифровых закупок (ЭТП, разработчики ПО, интеграторы)?

  • Какие крупные заказчики имеют собственные развитые цифровые закупочные системы?

  • Какую роль играет интеграция систем управления закупками с внутренними ERP-системами и системами электронного документооборота?

  • Какие функции или модули систем e-Procurement наиболее востребованы у российских специалистов по закупкам?

  • Как меняются требования пользователей к интерфейсу и удобству мобильных приложений для управления закупками?

Сложности цифровизации

  • Насколько российский рынок цифровых закупок зрелый по сравнению с мировыми рынками?

  • Какие барьеры или вызовы замедляют процесс цифровизации закупок в России?

  • Какие самые важные метрики используют российские CPO для оценки эффективности цифровых инициатив?

  • Какие новые риски возникают в связи с полной цифровизацией закупок?

Будущее цифровых закупок

  • Каковы прогнозы развития российского рынка цифровых закупок на ближайшие 3–5 лет?

  • Как российские компании будут использовать цифровизацию закупок для обеспечения устойчивости цепочек поставок в условиях кризисов?

  • Как цифровизация поможет снизить коррупционные риски и повысить прозрачность закупочных процедур в России?

  • Каким будет идеальный цифровой процесс закупки в России через пять лет?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, уже использующих электронные закупки или планирующие их использовать, электронных торговых площадок, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения, а также аналитики и независимые эксперты.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Татьяна Крестьянова, руководитель проектов CNews

Тел. +7 (495) 500-00-36, меню «9» доб. 404 tk@itzconf.ru

Другие материалы рубрики

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще