Нападавшие на офис Wildberries приговорены к реальным срокам заключения

Ряд участников нападения на офисы Wildberries, произошедшего осенью 2024 г., получили реальные сроки заключения. При этом часть участников инцидента, включая замкомандира расквартированного в Чечне отряда ОМОН, избежали наказания путем отправки в зону СВО.



Приговор по делу о нападении на Wildberries

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по делу о нападении на офисы Wildberries в центре Москвы, произошедшем осенью 2024 г. Как сообщает агентство «Интерфакс», все обвиняемые признаны виновными и получили реальные сроки заключения.

Так, Джабраили Умаев и Мурад Мажиев приговорены к заключение на срок 1 год 7 месяцев в колонии строго режима, Лев Бахтурин, Андрей Ефремов, Ахмед Магомедхалилов и Максим Сковородин – к 2 годам и 4 месяцам в колонии общего режима.

Обвиняемые признаны виновными по ч. 2. ст. 213 УК (хулиганство с применением насилия) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство с применением насилия). Магомедхалилов и Мажиев также признаны виновными по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений).

История конфликта вокруг Wildberries

Wildberries была основана супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. При этом в головной структуре компании – ООО «Вайлдберриз» — Татьяна Бакальчук владела 99%, Владислав Бакальчук – 1%.

Весной 2024 г. Татьяна Бакальчук приняла решение об объединении Wildberries с оператором наружной рекламы ГК Russ, принадлежащей братьям Левану и Роберту Мирзоянам. В объединенной компании РВБ ООО «Вайлдберриз» получило 65%, Russ – 35%. Исполнительным директором объединенной компании стал Роберт Мирзоян.

Также Татьяна Бакальчук начала бракоразводный процесс и взяла девичью фамилию – Ким. Владислав Бакальчук выступил против объединения c Russ и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот осудил происходящее, заявил, что за этим стоят «рейдеры с Кавказа» и поручил решить вопрос депутату Госдумы Адаму Делимханову.

18 сентября 2024 г. произошла кульминация конфликта: Владислав Бакальчук вместе с бывшим исполнительным директором Wildberries Сергеем Ануфриевым попытались силой проникнуть в офисы Wildberries в центре Москвы – в БЦ «Романов двор» и рядом со ст. метро Динамо. Вместе с ними, по словам очевидцев, находились люди спортивного телосложения, в том числе выходцы из Чечни.

Отпор нападавшим дали сотрудники службы безопасности Wildberries, включая выходцев из Дагестана и Ингушетии. В результате возникшей перестрелки в БЦ «Романов двор» двое охранников Wildberries из числа жителей Ингушетии погибло.

Итоги конфликта

После событий правоохранительными органами было задержано около 50 человек, включая Владислава Бакальчука. Однако вскоре бизнесмена отпустили на свободу. Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от дагестана Сулейману Керимову (считает реальным владельцем ГК Russ), депутату Госдумы от Ингушетии Бекхану Барахоеву и депутату Госдумы от Дагестана Ризвану Курбанову.

В 2025 г. суд утвердил бракоразводный процесс между основателями Wildberries, по результатам которого Владислав Бакальчук лишился 1% в ООО «Вайлдберриз». Впоследствии между бывшими супругами было утверждено мировое соглашение, подробности которого не разглашаются. Позднее РВБ выкупила на аукционе аэропорт в Магасе (столица Ингушетии) за 425 млн руб. и займется его реконструкций.

Летом 2025 г. Владислав Бакальчук стал главным исполнительным директором ООО «МВМ» (операционная структура группы «М.Видео – Эльдорадо»). В начале 2026 г. Бакальчук стал гендиректором ПАО «М.Видео» (головная структура группы).

Подробности следствия

Как писала газета «Комменрсант», следствие пришло к выводу, что целью нападавших на офис Wildberries было парализовать его деятельность, завладеть документами и с их помощью попытаться добиться раздела имущества между основателями Wildberries на выгодных Владиславу Бакальчуку условиях, который претендовал на половину имущества.

Для этого руководству «Вайлдберриз» был направлен письменный запрос на предоставление документов, а за отказом в удовлетворении которого должен был последовать захват помещений компании. Для участия в налете были привлечены как москвичи, так и приезжие. Организаторы налета на офис Wildbeirres в БЦ «Романов-Двор» разделили нападавших на группы по шесть человек, часть из них должна была нападать с парковки, часть – с улицы.

Однако до начала столкновений полиция задержала Ефремова, Бахтурина и Сковородина. После этого Мажиев, Магомедхалиллов и Умаев начали захват офиса, в том числе с помощью телескопической дубинки были разбиты стекла первого этажа. Также раздались выстрелы, после которых двое охранников Wildberries погибли, еще двое получили ранения.

Затем нападавшие попытались прорваться на пятый и шестой этажи офис, причиняя ущерб имуществу компании. Сумма ущерба оценивается в 6 млн руб.

Поскольку обвиняемым будет засчитан срок нахождения в СИЗО, уже в апреле 2026 г. все они выйдут на свободу. Ранее дела в отношении многих из нападавших на офис Wildberries были прекращены или приостановлены, так как они ушли на СВО (специальная военная операция России на Украине). Так произошло с заместителем командира взвода ОМОН «Ахмат-1» Росгвардии Умаром Чичаевым.

В пресс-службах РВБ и «М.Видео – Эльдорадо» от комментариев отказались.