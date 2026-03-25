Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет
|

В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн

Музыкант из Северной Каролины закупил огромное количество сгенерированных ИИ музыкальных композиций и накручивал статистику прослушиваний с помощью ботов. В результате на пике он зарабатывал более $3 тыс. в день. Но тут им занялось ФБР.

Схема

Музыкант из Северной Каролины признал себя виновным в масштабной мошеннической операции с использованием ботов и сгенерированных ИИ музыкальных записей, в результате чего стриминговые платформы понесли ущерб на сумму $10 млн.

Согласно судебным документам, подсудимый Майкл Смит (Michael Smith) использовал ботов для накрутки статистики прослушиваний к своим собственным композициям, а также «сотням тысяч» музыкальных композиций, сгенерированных ИИ, которые он купил у одного из своих подельников — руководителя компании, которая как раз является разработчиком «музыкального» ИИ.

Операция продолжалась на протяжении почти семи лет: с 2017 г. Характерно, что началась она еще до запуска нынешнего поколения генеративных ИИ, хотя генераторы музыки на базе ИИ существовали и раньше.

4 октября 2018 г. Смит написал своим подельникам: «Чтобы избежать проблем с большими начальниками нам нужна тонна контента с малым количеством стримов... Нужна ТОННА композиций, причем как можно скорее, чтобы обойти все эти противомошеннические средства, которыми те ребята уже вовсю пользуются». Таким образом, Смит прекрасно осознавал незаконную природу своей деятельности.

На пике операции Смит контролировал около 1000 бот-аккаунтов, с помощью которых осуществлял накрутку стримов. 20 октября 2017 г. он отправил самому себе на почту финансовую раскладку, из которой следовало, что ему принадлежали 52 облачных аккаунта, с каждого из которых орудовали порядка 20 ботов.

Каждый бот «набивал» до 636 стримов (т.е. прослушиваний композиций) в день; в общей сложности получалось порядка 661 440 стримов в сутки. Учитывая, что средняя авторская выплата за каждый стрим составляет полцента, злоумышленник зарабатывал в среднем $3307,2 в сутки, более $99 тыс. в месяц или $1,2 млн в год.

Деньги не пахнут. Но — смотря чьи

И композиции, и их слушатели были чистым фейком. Зато авторские выплаты было вполне реальными и ощутимыми.

В судебных документах фигурирует письмо от февраля 2024 г., подтверждающее, что сгенерированные ИИ композиции с накрученной ботами статистикой принесли ему $12 млн только с 2019 г.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

Хотя основными пострадавшими от действий Смита и его неназванных подельников являются стриминговые сервисы, которые платят за прослушивания сущие гроши, прокурор Джей Клэйтон (Jay Clayton), заявил, что полученные подсудимым средства предназначались «реальным, заслуживающим их артистам и правообладателям».

«Ситуацию можно отчасти назвать комичной, поскольку речь идет о многослойном мошенничестве с применением самых передовых технологий, которые и сами, впрочем, находятся в серой зоне, — отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». — Хотя и точно не известно, какие именно технологии ИИ использовались для генерации поддельных композиций, как правило, ИИ "обучается" на записях, сделанных людьми и попросту перекомилирует их. Генеративные ИИ небезосновательно иногда называют средствами серийного плагиата, и это определение более справедливо, чем избитые высказывания про то, что нот якобы всего семь».

В рамках сделки со следствием Смит согласился вернуть более $8 млн; ему, тем не менее, грозит срок до пяти лет.

Делом Смита занималось Федеральное бюро расследований.

Роман Георгиев

