Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Компания «Ростелекома» — «Фаззи лоджик лабс» — выплатила своему новому хозяину рекордные дивиденды в 590 млн руб. Разработчик занимается антифрод-системой для банковского сектора, на основании данных которой банки блокируют подозрительные операции. Система оснащена ИИ и анализирует цифровой след пользователя во время активной сессии, в том числе поведенческую биометрию — динамику ввода и навигацию.



Хорошие результаты

ООО «Фаззи лоджик лабс», занимающееся созданием антифрод-системы для банков, в 2025 г. выплатило рекордные дивиденды в 590 млн руб. Их получила структура «Ростелекома» — ООО «Коммит кэпитал», выкупившая компанию через АО «Вестелком» у предпринимателей Александра Вологдина и Федора Ларионова в 2023 г.

Дивиденды были начислены по итогам работы в 2024 г., и выплачены в полном объеме в 2025 г., они стали крупнейшими за время работы компании на фоне успешной работы, следует из пояснений к бухгалтерской отчетности разработчика за 2025 г., с которыми ознакомился CNews.

Разработчик «Фаззи лоджик лабс» в 2025 г. нарастил выручку от деятельности, связанной с разработкой ПО, на 22%, до 690 млн руб. Чистую прибыль компания увеличила на 30 млн — до 353 млн руб. У компании осталась нераспределенная прибыль на 658 млн руб.

Среди ключевых клиентов компания указывает ВТБ, «Газпромбанк», РСХБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзен банк», а также маркетплейс Wildberries. Система проверяет 400 млн транзакций в день.

В пресс-службе «Ростелекома» CNews пояснили, что дивидендные выплаты являются элементом регулярной финансовой политики компании.

«При принятии решений о выплатах компания руководствуется актуальными финансовыми результатами, инвестиционными планами и стратегическими целями. В 2025 г. компания продемонстрировала положительную динамику: выручка и чистая прибыль выросли», — заявили в «Ростелекоме».

По информации компании, в рамках стратегии на 2026 г. предусмотрено развитие продуктового портфеля — как укрепление позиций текущих решений, так и запуск новых.

Чем занимается «Фаззи лоджик лабс»

«Фаззи лоджик лабс» разрабатывает решения, которые банки используют для автоматического анализа и блокировки подозрительных операций, включая переводы без согласия клиентов. Система выявляет признаки мошенничества, такие как платежи на счета злоумышленников, странные транзакции или входы с новых устройств.

«Фаззи лоджик лабс» продвигает систему Smart Fraud Detection, в том числе оснащенную ИИ. Она оказывает противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству и отмыванию денег. По собственным оценкам компании, на нее приходится фрод-мониторинг 50% всех банковских транзакций в России.

Система Smart Fraud Detection разработана с учетом специфики банковского бизнеса на основе собственной разработке по математическим алгоритмам.

В состав системы Smart Fraud Detection включен транзакционный антифрод, который проводит комплексный анализ платежа, оценивая его аномальность по сотням параметров: от суммы и канала проведения до поведенческого профиля пользователя.

Сессионный антифрод Smart Fraud Detection анализирует цифровой след пользователя во время активной сессии, в том числе поведенческую биометрию (динамику ввода, навигацию), метаданные устройства и сети. Это позволяет идентифицировать нехарактерную активность, сигнализирующую о работе ботов, компрометации учетной записи или попытке социальной инженерии.

AML-комплаенс для противодействия отмыванию доходов обеспечивает непрерывный мониторинг транзакций, выявление сложных схем и формирование отчетности для регуляторов. Еще один модуль — внутренний антифрод — анализирует деятельность сотрудников финансовых организаций.

Также компания проводит мониторинг на соответствие требованиям регуляторов криптовалюте и блокчейне.

Сделка с «Ростелекомом»

«Ростелеком» приобрел «Фаззи лоджик лабс» в феврале 2023 г. Разработчик, созданный в 2016 г., получил толчок для развития после ухода западных вендоров с российского ИТ-рынка в 2022 г. Тогда банки были вынуждены перейти на отечественные антифрод-решения. Как сообщал CNews технический директор «Фаззи Лоджик Лабс» Сергей Парфенов, программа компании была приспособлена к российским реалиям, имела доступную цену и продавалась в «коробке». Помимо банков, клиентами стали маркетплейсы.

Через полгода после сделки «Ростелеком» купил еще одну финтех-компанию — ООО «Фазум». Это отечественная микросервисная ИТ-платформа. Покупка стала логическим продолжением стратегии формирования портфеля цифровых продуктов для финансового сектора и банков.

«В будущем мы планируем усиливать наше присутствие на рынке цифровых сервисов для финансового сектора, а также развивать новые цифровые продукты в смежных областях, таких как ритейл, электронная коммерция, логистика», — отмечал в 2023 г., комментируя сделки, вице-президент — директор по развитию новых цифровых продуктов «Ростелекома» Денис Рябченков. Сумма инвестиций не называлась.

Число мошенничеств растет

Число мошенничеств в России с использованием информационных технологий растет, а методы становятся изощреннее. Акцент смещается с технологий на психологию, что требует более совершенных систем для выявления.

«В 2025 г. на 43% выросло число атак на финтех, на 42% выросло число шпионского ПО и в четыре раза выросло количество банковских троянов», — рассказывала руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова в подкасте от Global Digital Space и «Национального банковского журнала».

По ее словам, эта статистика больше справедлива для банковского сектора. При этом на маркетплейсах в 2025-2026 гг. активный сценарий — это использование ботов, виртуальных номеров (SMS-активаторов) для получения сообщений для авторизации на ресурсах, где нет привязки к Госуслугам.

«Сегодня вектор атак окончательно сместился с технологического взлома на психологический взлом человека. Социальная инженерия, масштабированная с помощью дипфейков и искусственного интеллекта, требует от финтеха принципиально новых подходов к защите», — рассказывала генеральный директор Fuzzy Logic Labs Лилия Шароватова на форуме «Антифрод Россия 2025».

Как пояснил адвокат Дмитрий Загайнов, партнер Intellect, мошенники используют социальную инженерию, фишинг, вредоносное ПО и DDoS-атаки, адаптируя их под компании. В последнее время популярны схемы «двойного агента» (взлом аккаунтов для имитации доверия в корпоративных чатах), вымогательство с разрушением IT-инфраструктуры и атаки через подрядчиков (вирусы-шифровальщики).

Игроки рынка усиливают классический мониторинг поведенческим анализом для выявления «шаблона паники» — признаков стресса у клиента в момент совершения операции.

«Если система видит малейшие признаки давления на клиента или аномалии в его поведении, операция должна быть немедленно приостановлена для дополнительной проверки, даже если технически она выглядит абсолютно легитимной», — подчеркивал коммерческий директор компании Леонид Сыров в рамках форума.

Рост спроса на антифрод-системы находится в непосредственной корреляции с увеличением потребности корпоративного сектора в средствах защиты от финансовых хищений, которые совершаются с использованием цифровых технологий, заявил CNews партнер практики «IP/IT» юридической группы «Яковлев и Партнеры» Антон Чуреков.

По итогам 2025 г. объем денежных средств, изъятых злоумышленниками без добровольного согласия клиентов, составил 29,3 млрд руб., что на 6,4% превышает показатель 2024 г., свидетельствуют данные Банка России. Чуреков отмечает, что возврат похищенных активов по указанным категориям дел сопряжен со значительными затруднениями. В 2025 г. кредитным организациям удалось возместить клиентам не более 5,9% от общего объема украденных средств, а причиной такого низкого уровня возвратности признается оперативное перемещение денежных средств по цепочкам транзитных счетов, через дропы и криптовалютные инструменты.

Партнер «АНП Зенит» Рамис Абянов указывает, что рекордные дивиденды «Фаззи лоджик лабс» в 590 млн руб. — наглядное свидетельство того, что рынок готов платить за защиту, потому что угроза мошенничества измеряется десятками миллиардов. Но такие системы могут не справиться, если речь идет о психологии человека.



«Антифрод-системы, безусловно, работают: в 2025 г. банки предотвратили 134,2 млн мошеннических транзакций на сумму 13,9 трлн руб. Но они бессильны там, где мошенник действует с реальных учетных данных в рабочие часы — например, отправляет голосовое сообщение с просьбой оплатить счет существующему контрагенту, слегка изменив реквизиты. В таких случаях система видит легитимную операцию. Именно поэтому антифрод должен дополняться конкретными регламентами: например, обязательным звонком от руководителя при изменении реквизитов — тогда даже самая изощренная схема столкнется не с одним рубежом защиты, а с несколькими», — добавил Абянов.