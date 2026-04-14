ПСБ наградили за вклад в борьбу с кибермошенничеством

ПСБ стал победителем в трех номинациях премии «Лучшие в антифроде» за значительный вклад в противодействие мошенничеству по итогам 2025 года по версии Национальной системы платежных карт (НСПК).



Победа в трех номинациях

Банк получил награду в номинации «Защита физических лиц» - по данным НСПК, ПСБ обеспечил наиболее высокий уровень защиты клиентов и успешно противостоял мошенническим атакам в 2025 году. В прошлом году специалисты блока информационной безопасности банка сохранили на счетах клиентов-физических лиц около 3 млрд рублей.

Также ПСБ победил в номинации «Эффективное антифрод-взаимодействие» как банк, который сыграл важную роль в развитии профессионального сообщества, в том числе способствовал разработке практик и техник противодействия мошенничеству на уровне всего рынка.

В номинации «Антифрод-эксперт года» по решению антифрод-клуба НСПК отмечен Игорь Добровольцев, начальник управления мониторинга инцидентов ПСБ, за существенный личный вклад в дело борьбы с мошенничеством.

«Для ПСБ информационная безопасность заключается не только в выполнении регуляторных требований: это стратегическая инвестиция в будущее – в доверие наших клиентов, в устойчивость бизнеса и финансовой системы страны в целом. Мы гордимся признанием профессионального сообщества и считаем эти награды подтверждением эффективности нашего проактивного подхода к кибербезопасности. Благодаря слаженной работе команды банка, использованию современных технологий и тесному взаимодействию с отраслевыми партнерами мы выстраиваем надежную инфраструктуру, которая позволяет сохранять данные и деньги клиентов от атак злоумышленников. Высокая оценка со стороны НСПК – это еще и большая ответственность. Мы будем и дальше развивать свою экспертизу, делиться лучшими практиками и укреплять безопасность на уровне всего рынка», – сказал Игорь Добровольцев.

