У «безопасников» новая головная боль. Оптоволокно можно применять как микрофон для прослушки

Исследователи превратили обычный оптоволоконный кабель в высокочувствительный микрофон, способный восстановить более восьмидесяти процентов разговора и невидимый для стандартных средств обнаружения. Для этого злоумышленнику достаточно замаскировать под распределительную коробку небольшой цилиндр с намотанным волокном.



Слежка через оптоволокно

Стандартные оптоволоконные кабели можно превратить в высокочувствительные устройства для скрытого прослушивания — пишут исследователи из Гонконгского политехнического университета и Китайского университета Гонконга.

Эта методика ставит под сомнение давно устоявшееся мнение о том, что оптоволокно — один из самых защищенных каналов связи, невосприимчивый к электромагнитным помехам и перехвату данных.

Для реализации атаки требуется физический доступ к инфраструктуре, например в момент установки или обслуживания сети техником, для злоумышленников, охотящихся за ценной информацией в корпоративных или правительственных учреждениях, этот барьер не является непреодолимым.

Исследователи подчеркивают необходимость разработки новых стратегий защиты. Среди возможных мер называются внедрение принципов приватности на этапе проектирования при развертывании и обработке данных с DAS-систем, а также более строгий контроль доступа к сетевой инфраструктуре.

Как это работает

Принцип работы основан на фундаментальном физическом свойстве оптоволокна — его чувствительности к мельчайшим вибрациям. Звуковые волны от человеческой речи или других шумов, распространяясь в помещении, создают микроскопические деформации в кабеле. Эти деформации вызывают измеримые фазовые сдвиги в лазерном свете, проходящем по волокну. Злоумышленнику достаточно подключить к одному концу кабеля коммерчески доступную систему распределенного акустического зондирования, чтобы анализировать эти изменения и восстанавливать исходный звук на расстоянии более пятидесяти метров.

Поскольку обычное оптоволокно слабо улавливает звуковые волны из воздуха, ученые разработали специальный сенсорный рецептор, который позволяет значительно усилить сигнал. Это небольшая цилиндрическая конструкция, выполненная из ПЭТ-материала в виде полого цилиндра диаметром шестьдесят пять миллиметров, на которую плотно намотано около пятнадцати метров волокна.

Такой подход решает сразу две задачи. Во-первых, он усиливает вибрации, преобразуя слабые изменения давления воздуха в заметную деформацию волокна по всей его длине. Во-вторых, само устройство можно легко замаскировать под стандартную оптоволоконную распределительную коробку, которые повсеместно устанавливаются в жилых домах и офисах при подключении по технологии FTTH.

Эксперименты, проведенные как в лабораторных, так и в реальных офисных условиях, показали впечатляющие результаты. На расстоянии двух метров от источника звука удалось восстановить более восьмидесяти процентов содержания разговора, при этом системы автоматического распознавания речи, например OpenAI Whisper и NVIDIA Parakeet, достигали коэффициента ошибок в словах менее двадцати процентов, что означает высокую разборчивость.

В лучшем случае, когда рецептор был спрятан в коробке под столом в реальном офисе, показатель ошибок составил всего девять процентов, что соответствует практически идеальной транскрипции. Кроме того, система способна с точностью до восьмидесяти трех процентов идентифицировать различные бытовые действия, например кашель или набор текста на клавиатуре, после тонкой настройки моделей глубокого обучения на восстановленном аудио. Местоположение говорящего в комнате определяется с точностью в среднем до семидесяти семи сантиметров.

Невидимая угроза

Одним из самых тревожных аспектов этой атаки является ее способность оставаться незамеченной. В отличие от традиционных подслушивающих устройств, оптоволоконный сенсор не требует электропитания и не излучает радиосигналов, что делает его полностью невидимым для стандартных сканеров и детекторов скрытых микрофонов. Более того, популярный метод защиты от прослушки, основанный на использовании ультразвуковых подавителей, оказался совершенно бессилен. Даже при размещении такого устройства всего в десяти сантиметрах от рецептора качество распознавания речи практически не снижалось, в то время как обычные микрофоны были полностью подавлены.

Стоит отметить, что технология распределенного акустического зондирования не является чем-то новым и уже активно используется для мониторинга трубопроводов, охраны периметра и даже для обнаружения землетрясений.

Например, в ноябре 2025 г. система DAS от Nokia Bell Labs была развернута на подводных кабелях для долгосрочного мониторинга, а в 2026 г. компания VIAVI анонсировала новое поколение DAS-интеррогаторов с искусственным интеллектом для мониторинга инфраструктуры в реальном времени.

Параллельно с гонконгскими учеными другие научные группы также изучают проблему утечки акустической информации через оптоволокно. В частности, работа исследователей из Университета Эдинбурга, представленная на Генеральной ассамблее EGU 2026, подтверждает возможность точного восстановления человеческой речи с помощью нейросетей, что еще больше обостряет проблему приватности.

Аналогичные исследования по оптимизации DAS для прослушивания в помещениях были опубликованы IEEE в 2025 г. Данная работа поднимает серьезные вопросы безопасности, учитывая, что оптоволоконные сети охватывают весь мир, а миллионы домов и офисов уже подключены по технологии FTTH.