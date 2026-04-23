Мы подождем. Российские компании настроились годами пользоваться иностранным ПО и не импортозамещаться

Российские компании не собираются отказываться от иностранного ПО и переходить на отечественное. Многие из них намерены годами пользоваться зарубежным софтом, как минимум до 2030 г., а то и дольше. Лицензии куплены и действительны, и потому у бизнеса нет никакого резона отказываться от того, что уже интегрировано, к чему привыкли сотрудники, и что давно оплачено.

Импортозамещение их не касается

Российский частный бизнес четко обрисовал свою позицию относительно перехода на отечественное программное обеспечение. Как пишет ТАСС со ссылкой на прогнозы аналитиков компании «К2Тех», многие российские предприятия продолжат пользоваться иностранным ПО как минимум до следующего десятилетия.

Как много российских компаний будут и дальше держаться за зарубежное ПО, в «К2Тех» не уточняют. Но, по словам аналитиков, предпочтение они отдают не только европейским и американским решениям, но и софту, написанному в странах Азии. Такое разнообразие программных решений в «К2Тех» назвали «зоопарком».

Страдать не бросим

По данным «К2Тех», многие российские компании будут пользоваться иностранным ПО как минимум до 2030 г., а то и дольше. Лицензии у них оплачены до этого периода, в том числе и те, что были приобретены до февраля 2022 г.

Желанием поддерживать российских разработчиков ПО горят не все компании

Однако это не означает, что «зоопарк» из программного обеспечения полностью устраивает российский бизнес. Осенью 2025 г. аналитики «К2Тех» провели опрос и выяснили, что две из трех компаний испытывают различные трудности из-за разнородной инфраструктуры.

При этом в «зоопарке» некоторых компаний есть не только западное и азиатское ПО. В их случае комплект дополнен различными программами российского происхождения.

Но, по всей видимости, с течением времени такая разношерстность ПО становится обыденностью. К апрелю 2026 г. страдающих от нее компаний осталось лишь 33%, то есть проблемы с этим испытывает лишь один из трех бизнесов.

Вопрос цены

Как правило, отказ от перехода на российское ПО объясняется тремя основными причинами. В первую очередь это необходимость адаптации как самого ПО к инфраструктуре предприятия, так и работников к этому ПО.

Очень часто российские программы проигрывают иностранным по стабильности работы и количеству функций, о чем регулярно заявляют различные эксперты. Это вторая причина, а третья – деньги.

С 2022 г. Россию покинули многие иностранные разработчики ПО, оставив российских без сильных конкурентов. В ответ на это они начали задирать цены, ссылаясь на самые разные факторы, но в основном на новые нормы российского законодательства.

В итоге некоторые частные компании, не желая переплачивать за суверенное ПО, начинают разрабатывать собственное. К примеру, в конце апреля 2026 г. маркетплейс Wildberries перешел на собственную платформу трекинга задач Tracker – полноценный аналог американской Jira. Часто разработка собственных решений обходится предприятиям дешевле покупки лицензий на российское ПО.

Не хотите? заставим

К концу апреля 2026 г. российские частные предприятия были вынуждены менять лишь вывески с иностранных на русские. Требования по импортозамещению программного обеспечения их пока не касаются, в отличие от госведомств и компаний с госучастием. Последние обязаны переходить на суверенное ПО.

Впрочем, совсем скоро это может измениться. Как сообщал CNews, власти уже рассматривают возможность распространить обязательное требование по отказу от иностранного ПО в пользу российского и на частный бизнес.

Обсуждение этого нововведения ведется как минимум с октября 2025 г. При этом пока неизвестно, кто будет возмещать компаниям стоимость еще не истекших лицензий на закупленное иностранное ПО, и будет ли такое возмещение в принципе.

Нет сведений и о наказании за отказ от импортозамещения или выбора не в пользу платного российского ПО, а в пользу бесплатного и открытого.