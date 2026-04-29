Планировавший экспансию в США российский разработчик избежал банкротства, сократив команду и внедрив ИИ

Российский разработчик ИИ-платформы для бизнеса ООО «Андата» успел рассчитаться с ФНС, о чем стало известно за день до заседания, где его хотели признать банкротом. В компании оптимизировали бизнес: сократили часть сотрудников и активно внедрили ИИ-инструменты в разработку, аналитику, операционную работу и подготовку материалов. По отдельным направлениям производительность команды выросла в 3-5 раз.

Банкротство в прошлом

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу, возбужденному по заявлению УФНС России по Кировской области о признании банкротом амбициозного российского ИИ-разработчика ООО «Андата». Когда-то он собирался штурмовать рынки США с собственными ИИ-разработками. Решение было принято 14 апреля 2026 г.

«Андата» задолжала налоговой службе 15 млн руб. Не получив средства, региональное управление обратилось с иском в суд, который возбудил производство 16 января 2026 г., писал CNews.

На апрельском заседании суд планировал проверить обоснованность требований кредитора к должнику и ввести в отношении компании процедуры наблюдения. Но УФНС предоставила в суд материалы о том, что задолженность в 15 млн руб. полностью погашена. Другие кредиторы заявления не подавали. С «Андаты» взыскали только пошлину в 100 тыс. руб.

«Задолженность перед ФНС была погашена за счет собственных средств компании и операционной деятельности. "Андата" продолжала работать, получать выручку, выполнять обязательства перед клиентами и за счет этого закрыла налоговый вопрос», — пояснил CNews основатель и гендиректор компании «Андата» Алексей Бирюков.

По его словам, это не была ситуация остановки бизнеса, компания не прекращала работу. «Мы прошли через сложный финансовый период, но решили налоговый вопрос своими силами», — добавил основатель.

Налоговые особенности

В составе налоговой задолженности речь в основном шла об НДС, пояснили в компании. Раньше часть долгосрочных контрактов заключалась в налоговой логике без НДС в цене договора. С 2025 г. у компании появилась обязанность уплачивать НДС по ставке 5%, но по уже действующим договорам цену нельзя было оперативно пересчитать и переложить новую нагрузку на клиента.

По таким договорам невозможно быстро и автоматически переложить новую налоговую нагрузку в цену уже действующих контрактов, объяснил Бирюков.

«Сейчас мы пересматриваем договорную модель, налоговое планирование и ценообразование, чтобы новые контракты изначально учитывали актуальную налоговую нагрузку. Также повышаем операционную эффективность, автоматизируем процессы и делаем больший фокус на платформенной выручке, где экономика лучше масштабируется», — заявил CNews основатель.

Бирюков добавил, что в 2025 г. для компании изменилась налоговая нагрузка в рамках режима резидента «Сколково», которым является «Андата».

Для таких компаний действует отдельный льготный режим, и его нельзя одновременно совмещать с пониженными тарифами страховых взносов, предусмотренными для ИТ-компаний. Фактически компания должна выбирать налоговый режим: оставаться в статусе резидента «Сколково» или переходить на другой режим применения льгот (по сути – выйти из резидентства).

С 1 января 2026 г. изменился порядок расчета страховых взносов для резидентов «Сколково»: прежняя льготная ставка 14% больше не применяется, вместо нее введена комбинированная модель расчета. Для компании с технологической командой и существенной долей расходов на фонд оплаты труда это означает рост нагрузки и необходимость более точного финансового планирования.

Компактная команда

В отчете за 2025 г. компания упомянула, что численность персонала за 2025 г. сократилась с 52 человек до 41 человека. Сокращения связаны с изменением структуры работ, снижением части проектной выручки, ростом налоговой нагрузки и переходом компании к более сфокусированной продуктовой модели, пояснил Бирюков.

По словам основателя, за последний год «Андата» серьезно пересобрала внутренние процессы. Например, активнее внедрили ИИ-инструменты в разработку, аналитику, операционную работу и подготовку материалов.

Команда стала работать эффективнее, утверждает основатель.

«По отдельным направлениям производительность команды выросла в 3-5 раз. Это не история про простую замену людей технологиями, а изменение модели работы: меньшая команда должна решать более сложные задачи быстрее и точнее», – рассказал Бирюков.

Теперь найм будет точечным, под конкретные задачи.

«Сейчас для нас важнее не рост численности сам по себе, а концентрация экспертизы, скорость принятия решений и способность команды создавать продукт, который масштабируется. Мы строим компанию не по принципу «чем больше людей, тем сильнее бизнес». Для платформенной модели важнее другое: сильное ядро команды», — заявил Бирюков.

Новые сделки

В компании пояснили, что итогом решения финансовых вопросов стали переговоры о неких крупных сделках. Но детали не раскрыли, так как юридически и операционно сделки пока не закрыты.

Выводить продукт на рынок в компании собираются через Сбербанк и «Яндекс Cloud».

«Мы рассматриваем их как крупных канальных партнеров, через которых можно масштабно выводить продукт на российский рынок. Для нас это не разовые проекты, а потенциальные и долгосрочные взаимодействия», – рассказал Бирюков.

Компания объявила, что планирует крупные международные сделки на миллион долларов.

«Потенциально речь может идти о сделках существенного масштаба, в том числе порядка миллиона долларов, но заранее раскрывать такие переговоры мы не будем», – заявил Бирюков.

Чем занимается «Андата»

Разработчик «Андата» громко заявил о себе в 2021 г. Компания привлекла почти $900 тыс. (по нынешнему курсу 67 млн руб.), которые планировал потратить на выход на рынок в США. Размещение прошло на площадке AdVentureLand Технопарка «Сколково». Инвесторами стали фонд Starta Capital, члены клуба Angelsdeck и частные венчурные инвесторы. Сергей Дашков, Денис Белоглазов, Николай Гузаков, а также Сергей Никулин и члены клуба Angelsdeck.

В настоящее время 83,3% в компании принадлежат основателю Алексею Бирюкову, еще 7,3% у ООО «Цифровые платформы», чьи владельцы не раскрыты, но ранее источники CNews ее называли структурой, связанной со Сбербанком. Еще 4,6% у Сергея Дашкова, по 2,4% у Николая Гузакова и Сергея Никулина. Последние известны как сооснователи и ООО «РДП.РУ» (теперь принадлежит «Ростелекому»), которое ведет разработку DPI-решений для так называемых «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) Роскомнадзора, которые помогают ограничивать в России посещение тех или иных ресурсов Всемирной паутины.

Главный продуктовый «Андаты» в настоящее время — это бизнес-терминал. Пользователь терминала должен не просто смотреть на показатели, а понимать, что происходит, почему это происходит, какие действия возможны и что можно изменить через подключенные инструменты. Этот продукт, по мнению основателя Бирюкова, должен перевести его бизнес от проектной и аналитической модели к модели с более высокой масштабируемостью.

«Мы не делаем просто очередной дашборд, отчет или ИИ-чат. Рынок и так перегружен интерфейсами: рекламные кабинеты, аналитика, CRM, Excel, BI, отчеты, внутренние документы, отдельные ИИ-инструменты. Проблема бизнеса не в том, что ему не хватает еще одного окна. Проблема в том, что решения по-прежнему принимаются между десятками разрозненных систем, а путь от данных к действию остается ручным и медленным», — заявил Бирюков.

С помощью терминала компания видит отклонения, разбирает причины, формирует гипотезы, запускает действия и оценивает результат с помощью нейросети. Используются сквозная аналитика, база знаний, машинное обучение, интеграции, оптимизационные модели и ИИ-агенты.

Борьба с убытками

По итогам 2025 г. компания получила чистый убыток на 34,8 млн руб. против прибыли на 11 млн годом ранее. По словам Бирюкова, 2025 г. был сложным, компания фактически финансировала разработку собственной платформы за счет операционной деятельности.

«Мы строили продукт не как отдельный заказной проект, а как полноценную технологическую платформу, поэтому значительная часть заработанных средств направлялась обратно в разработку, команду, инфраструктуру и развитие продукта», – говорит основатель.

Исторически часть денег компания зарабатывала на корпоративной и кастомной разработке. Это позволяло финансировать платформу. Но в 2025 г. такая выручка снизилась, а активная разработка платформы продолжалась. Одновременно выросла налоговая нагрузка, что усилило давление на денежный поток и кредиторскую задолженность.

«"Андата" оказалась в ситуации, когда компания строит сложную технологическую платформу и при этом в значительной степени опирается на собственную операционную выручку. Это более тяжелая модель, чем развитие за счет крупного долгосрочного внешнего финансирования, но именно она позволила нам сохранить контроль над продуктом, командой и стратегией», – утверждает основатель.

За все годы «Андата» самостоятельно заработала и инвестировала в себя около 351 млн руб., оценил Бирюков. Также она получила около 60 млн руб. грантовой поддержки, привлекали внешнее инвестиционное финансирование и направляли значительную часть собственной выручки на развитие платформы.

Объем и горизонт доступного капитала для «Андата» имеют принципиальное значение. Такие продукты требуют длительного R&D, сильной экспертизы, инфраструктуры, команды и времени до масштабного коммерческого эффекта.

«Невозможно построить платформу большого масштаба только за счет краткосрочной проектной выручки: такие продукты требуют системных инвестиций в разработку, данные, инфраструктуру, машинное обучение, продуктовую архитектуру и команду», – утверждает основатель «Андата» Алексей Бирюков.

В 2026 г. «Андата» планирует восстановление финансовых показателей. Ожидает выручку, как в 2025 г., с последующим восстановлением, и лучшие показатели по чистой прибыли.

«Структура бизнеса должна становиться здоровее: меньше зависимости от разовой кастомной разработки и больше фокуса на платформенной выручке, партнерских каналах и продуктовых продажах», — заявил Бирюков.

Капитал фаундеров

По словам Бирюкова, акционерный капитал фаундеров - конечный ресурс. Но в компании осторожно относятся к дальнейшим инвестициям.

«Для нас важно, чтобы капитал действительно помогал строить долгосрочную стоимость компании, а не просто закрывал краткосрочную потребность в деньгах. Поэтому мы вынуждены совмещать две задачи: зарабатывать деньги операционно и одновременно строить продукт, который может дать компании кратный рост. Это тяжелая, но осознанная модель», – сказал Бирюков.

Но, по словам основателя «Андата», эта модель позволила не останавливать разработку и довести платформу до этапа, когда можно переходить к партнерскому масштабированию, продуктовым продажам и более устойчивой экономике.

Мнение экспертов

По мнению экспертов, роль ФНС в банкротстве компаний в России растет. Так, доля дел, когда инициатором банкротства организации являются органы ФНС РФ, выросла с примерно 10 % в 2022 г. до пика в 2024 году, когда налоговые органы подавали 24,3 % заявлений о банкротстве организаций. В 2025 г. ФНС инициировала 16,4 % от общего числа процедур, но это все равно много: каждое пятое дело о банкротстве организации в России инициирует налоговый орган, рассказал CNews Роман Речкин, партнер юридической фирмы Intellect, руководитель группы практик «Разрешение споров».

По словам юриста, доля таких дел может вырасти из-за состояния экономики, но вряд ли значительно, поскольку у государства есть и иные возможности для побуждения налогоплательщиков к погашению налоговых долгов, включая уголовное преследование.

Руководитель адвокатской практики Ulezko.legal Александра Улезко считает, что налоговая через инициирования банкротства получает возможность подать заявление о привлечении руководства и собственников компании к субсидиарный ответственности.

«Это помогает стимулировать уплату задолженности за счет топ-менеджмента с целью избежать "судебной" истории и угрозы их имуществу», — говорит Улезко.

По словам старшего партнера, руководителя «Практики разрешения споров и банкротства» Анны Сафоновой, ФНС стала одним из самых активных инициаторов дел о банкротстве, что связано с цифровизацией ведомства, внедрением автоматизированных систем контроля и политикой по повышению собираемости платежей в бюджет.

«В последнее время ФНС действует особенно оперативно. Видя задолженность, инспекция почти моментально подает заявление о банкротстве», – рассказала Сафонова. Налоговая не обязана просуживать долг и публиковаться на сайте Федресурса о намерении обратиться в суд. Поэтому подача такого заявления часто становится для компании сюрпризом. Бизнес ещё не привык к таким решительным действиям со стороны инспекции, добавила Сафонова.

ИИ как спаситель

«Сама по себе налоговая нагрузка — не единственный и даже не главный драйвер сокращений. Но она усиливает давление на экономику разработки, и в этой ситуации компании действительно активнее внедряют ИИ-инструменты. Не столько для прямой замены людей, сколько для роста производительности и пересборки команд», — комментирует Артем Карпов, операционный директор разработчика Kodik компании «Архитех ИИ».

В первую очередь выросла стоимость разработчика для компании — и это заставляет внимательнее смотреть на эффективность разработки. Там, где раньше можно было масштабироваться за счет найма, теперь приходится искать способы делать тот же объём работы меньшими ресурсами.

И здесь накладывается второй фактор — зрелость ИИ-инструментов.

«В существующих продуктах они дают ощутимый прирост эффективности 30-40%, а при разработке новых решений позволяют ускоряться многократно. В результате небольшие команды с ИИ начинают конкурировать с существенно более крупными», — говорит Артем Карпов.

По его словам, на практике часто ищут не прямые сокращения, а изменение модели: компании сдерживают найм, отказываются от линейного роста команды и повышают требования к уровню разработчиков и их способности работать с ИИ.

«В итоге налоги усиливают давление, но ключевой сдвиг происходит из-за изменения самой модели разработки — ИИ становится основным инструментом, через который компании адаптируются к этой новой экономике», — заявил Карпов.

Как добавила Анна Королева, HRD SkillStaff автоматизация не снижает ценность ИТ-специалистов. Наоборот бизнесу нужны сильные команды, которые могут внедрять, поддерживать и развивать решения. А использование искусственного интеллекта повышает эффективность и скорость процессов.