Российский производитель показал оборудование для видеоаналитики и контроля доступа

Компания iRU представила устройства для инфраструктуры систем безопасности. В числе решений — сервер iRU Rock G2212IG6 и клиентские устройства для рабочих мест операторов.

Российский производитель компьютерной техники для бизнеса iRU представил оборудование для построения ИТ-инфраструктуры систем безопасности. В рамках Securika Moscow 2026 производитель показал сервер iRU Rock G2212IG6 и клиентские устройства, которые могут использоваться в проектах видеонаблюдения, видеоаналитики, контроля доступа и обработки данных.

Основной частью экспозиции стал сервер iRU Rock G2212IG6. По данным вендора, система поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon шестого поколения и оснащается 32 слотами для модулей DDR5 с возможностью установки до 8 ТБ оперативной памяти. Подсистема хранения предусматривает использование до 12 накопителей SATA, SAS или NVMe.

Такая конфигурация ориентирована на сценарии, в которых требуется обработка и хранение значительных объемов данных. В системах безопасности сервер может применяться для работы платформ видеонаблюдения, обработки видеопотоков с камер, хранения архивов, а также для централизованного управления инфраструктурой на распределенных объектах.

В iRU также указывают на возможность использования сервера в задачах видеоаналитики. Благодаря возможности установки графических ускорителей, платформа применима для обработки видеоданных, распознавания объектов, мониторинга периметра, выявления событий в видеопотоке и других сценариев, связанных с анализом данных в режиме, близком к реальному времени.

Помимо серверной платформы, производитель показал клиентские устройства для рабочих мест операторов и администраторов систем безопасности. В их числе — моноблоки, ноутбуки и неттопы для оборудования ситуационных центров, диспетчерских, пунктов мониторинга, постов охраны, а также офисной и объектовой ИТ-инфраструктуры.

