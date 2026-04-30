Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Cloudflare пометила российский нацмессенджер «Макс» как «вредоносное ПО». Над ним работает российский холдинг VK, и вокруг него в Рунете ходит множество теорий о шпионаже за пользователями. Это второй подобный случай – в апреле 2026 г. такой же маркер получил российский мессенджер Telega, потенциально связанный с VK.

Черная метка

Компания Cloudflare, один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров и разработчик средств защиты для веб-сайтов от ботов, промаркировал российский мессенджер «Макс» как вредоносное ПО. На сайте сервиса Cloudflare Radar стоит метка «Вредоносное». Судя по указанной на сайте дате, маркер был поставлен 30 апреля 2026 г.

Редакция CNews обратилась к представителям «Макс» и VK с вопросами о том, какие планируются действия в связи с получением отметки о вредоносности, а также о вероятных причинах получения такой метки. В VK ответили так: «Классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не на фактическом анализе кода».

CNews Репутация у «Макс» в России сложилась неоднозначная

Аналогичный ответ поступил и от разработчиков «Макс». «MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей МАХ надежно защищены», – добавили они.

Все в одном

«Макс», ранее известный как Max, появился весной 2025 г. и позиционируется как национальный мессенджер. Его развивает одна из дочерних структур российского холдинга VK.

После появления «Макс» власти стали резко отлучать россиян от международных мессенджеров. Сначала в августе 2025 г. были почти полностью замедлены звонки в Telegram и WhatsApp*, а затем к концу 2025 г. уровень замедления WhatsApp* достиг 80%, по данным РБК.

В начале февраля 2026 г. власти приступили к крупномасштабному замедлению Telegram. Это моментально отразилось как на обычных пользователях, так и на отечественном бизнесе – в числе первых пострадали разработчики ПО.

За год существования «Макс» превратился из обычного мессенджера а-ля WhatsApp* с текстовыми сообщениями, аудио- и видеозвонками и возможностью отправки медиаконтента в полноценный суперапп. Теперь с его помощью можно, в числе прочего, подтверждать возраст на кассах магазинов, заселяться в отели и многое другое.

В «Макс» есть даже каналы, в том числе и приватные. Как сообщал CNews, к концу апреля 2026 г. суммарное количество каналов в мессенджере превысило 7 млн.

К слову, в 2023 г. именно из-за появления каналов WhatsApp* оказался на грани полной блокировки в России. В итоге россиян к этой функции так и не допустили. В то же время Telegram за каналы никогда не банили.

Это другое

Маркировка «Макс» в качестве вредоносного ПО – это второй такой случай за последний месяц. В начале апреля 2026 г., как сообщал CNews, аналогичную метку получил мессенджер Telega за авторством казанской АО «Телега».

Это не полноценный сервис, а форк Telegram – отдельное приложение, при помощи которого можно общаться в экосистеме Telegram, подписываться на каналы, комментировать посты в них и пр. В марте 2026 г. CNews писал о потенциальной связи этого мессенджера с холдингом VK.

В первых числах апреля 2026 г. сервис Cloudflare Radar признал рабочие домены клиента Telega шпионскими. Это коснулось доменов telega.me и api.telega.info. Сразу после этого приложение Telega исчезло из магазина Apple App Store, а смартфоны iPhone стали помечать Telega как опасное ПО и предлагать удалить его.

Через несколько дней Cloudflare сняла с Telega пометку о шпионском ПО, сообщили CNews представители разработчиков мессенджера. По их словам, авторы проекта связались с Cloudflare и предоставили необходимую информацию о работе клиента.

К моменту выхода материала приложение «Макс» было доступно для скачивания в App Store.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

