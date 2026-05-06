Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Пользователю Интернет Интернет-ПО Техника
|

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Chrome без предупреждения и уведомлений скачивает на ПК пользователей файлы для работы ИИ-модели Gemini Nano. Один такой архив занимает 4 ГБ, и все это на фоне дефицита накопителей. Удалить файлы невозможно – Chrome тут же скачивает их заново, и снова без спроса.

Chrome растет вширь

Браузер Google Chrome стал втайне от пользователей скачивать на их ПК файлы, необходимые для работы нейросетевой модели Gemini Nano. Как пишет Neowin, разрешение у пользователей Chrome не спрашивает – он делает все в фоновом режиме, и узнать о случившемся можно только по внезапно сократившемуся свободному месту на системном диске ПК.

Скачиваемые Chrome файлы довольно «тяжелые». К примеру, файл weights.bin займет сразу 4 ГБ на диске. В российских реалиях такое самовольное скачивание приближает каждого пользующегося Chrome к замедлению домашнего интернета – как сообщал CNews, провайдеры стали резать своим абонентам скорость за то, что те качают слишком много информации.

ch6.jpg

Growtika / Unsplash
Chrome становится слишком много

Также нельзя не отметить, что SSD и HDD на фоне дефицита накопителей резко выросли в цене. В таких условиях на счету каждый свободный гигабайт. Помимо этого, ресурс любого SSD измеряется именно в количестве скачанной на него информации. То есть действия Google еще и немного вредят пользователям на аппаратном уровне.

Словно вирус

Стандартное в таких случаях решение, выраженное в собственноручном принудительном удалении самовольно скачанных файлов, здесь не сработает. Chrome позволит удалить weights.bin и даже не станет «ругаться» на его отсутствие.

Однако затем браузер Google повторит весь процесс – потратит еще 4 ГБ пользовательского трафика и займет столько же места в памяти накопителя. Все последующие удаления файла приведут к аналогичному результату.

К моменту выхода материала в настройках стабильной сборки Chrome не было общедоступной опции запрета скачивания файлов для Gemini Nano.

Найти файл weights.bin можно в папке OptGuideOnDeviceModel. Она расположена в пользовательском каталоге Google по адресу AppData/Local/Google/Chrome/User Data/OptGuideOnDeviceModel/.

Что же делать

К моменту выхода материала существовал лишь один способ запретить Chrome скачивать файлы для Gemini Nano. Для этого нужно перейти в экспериментальные настройки, прописав в адресной строке chrome://flags.

На открывшейся странице нужно будет отключить два флага – Enables optimization guide on device и Prompt API for Gemini Nano. После этого нужно будет вручную удалить папку OptGuideOnDeviceModel со всем ее содержимым.

Google, как правило, регулярно удаляет экспериментальные флаги из Chrome, так что в одной из следующих версий браузера этот способ, вероятнее всего, перестанет работать.

Почему это важно

Проблема с потенциальной потерей 4 ГБ может ожидать не только пользователей Chrome. На этом браузере построено немало современных обозревателей, частично копирующих его возможности.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Следовательно, есть отличная от нуля вероятность, то файл weights.bin окажется в каталогах и сторонних браузеров.

С чрезмерной «прожорливостью» Chrome могут столкнуться миллиарды человек по всему миру ввиду того, что это самый популярный браузер на планете. Ему 18 лет, и к началу мая 2026 г. он занимал 68,02% мирового рынка браузеров против 66,21% годом ранее (данные StatCounter).

Ближайший к нему конкурент – Apple Safari, но у него всего лишь 17,04%, хотя в апреле 2025 г. было 17,23%.

Геннадий Ефремов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись

За безопасность нужно платить. Зарплаты ИБ-директоров в России перевалили за миллион

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще