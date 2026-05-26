Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook

Apple позаимствовала у Samsung технологию Privacy Display и теперь намерена интегрировать ее в грядущие MacBook Pro на процессорах M6 Pro и M6 Max. Эта «фишка» защищает от подглядывания в экран посторонними, принудительно сужая угол обзора, но очень негативно влияет на зрение. Технология провальная – на нее жалуются почти все владельцы смартфонов, в которых она применяется.

С заботой о безопасности

Компания Apple собирается встроить в свои ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max технологию Privacy Display, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка компании Samsung, которая поставляет Apple экраны для iPhone, и которая вот-вот наладит производство OLED-экранов для MacBook.

Privacy Display позволяет радикально уменьшить угол обзора экрана, чтобы никто посторонний не мог увидеть, что на нем изображено. Премьера изобретения состоялась в начале 2026 г. – она стала частью флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra и доступна пока только в нем.

Экраны новых MacBook могут оказаться опасными для здоровья

Функция отключаемая. Схожим образом работают специализированные защитные стекла, которые продаются на маркетплейсах и доступны для большинства современных смартфонов, – люди со стороны будут видеть просто черный экран.

Абонемент к окулисту

Технология Privacy Display призвана защитить пользовательскую информацию от посторонних глаз. В случае с Galaxy S26 Ultra она стала единственной действительно выдающейся особенностью – в остальном флагман Samsung почти не отличается от S25 Ultra и S24 Ultra.

Samsung построила промо-кампанию своего топового смартфона именно на Privacy Display, однако технология оказалась провальной. Еще в первых числах марта 2026 г. российские эксперты начали высказывать опасения, что она может вредить зрению пользователей.

Спустя всего несколько дней эти опасения получили массовые подтверждения. Как сообщал CNews, пользователи со всего мира, купившие S26 Ultra, начали жаловаться на сильную боль в глазах, которой до приобретения этого мобильника они не испытывали.

Нашлись и те, кто после покупки S26 Ultra никаких проблем с глазами не получил. Они прямо пишут об этом в интернете, но, как показывает практика, их пока абсолютное меньшинство.

Нельзя исключать, что именно по этой причине китайские производители смартфонов до сих пор не скопировали Privacy Display и не выпустили ни одну модель с похожей технологией, хотя с момента релиза S26 Ultra прошло несколько месяцев. Да и сама Samsung пока не торопится внедрять Privacy Display в другие свои смартфоны.

Время еще есть

Точных сроков появления ноутбуков MacBook Pro с OLED-экранами Samsung пока нет. Apple и Samsung пока не подтверждают, что Privacy Display появится именно в этих мобильных ПК – вполне вероятно, Apple захочет подождать несколько лет, прежде чем внедрять потенциально перспективную, хотя и очевидно пока очень опасную технологию в свою технику.

Такой же эффект приватности создают экраны на дешевых матрицах TN с плохими углами обзора

Для примера, Apple ждет уже семь лет, чтобы выпустить свой первый складной смартфон. Samsung Galaxy Fold первого поколения, сформировавший рынок таких гаджетов, дебютировал в феврале 2019 г.

По прогнозам исследовательской компании Omdia, появления MacBook Pro с технологией Privacy Display стоит ожидать лишь в 2029 г. Но пока сохраняется вероятность, что такие ноутбуки выйдут значительно раньше.

Не для всех и не для каждого

Как пишет портал WCCFTech, новый OLED-экран Samsung с технологией Privacy Display (или без нее) получат не все новые MacBook. Они станут особенностью только топовых моделей на чипах M6 Pro и M6 Max.

Что до базовой версии на обычном процессоре M6, то она, скорее всего, получит стандартный дисплей mini-LED. Также в ноутбуках ожидается глобальный редизайн внутренней компоновки, включая выделенную испарительную камеру, а также новую конструкцию вентилятора и лопастей системы охлаждения, чтобы устройства продолжали работать без троттлинга (встроенный механизм защиты от перегрева и перегрузки) даже под нагрузкой.

Также есть вероятность новой схемы нейминга мобильных ПК Apple. В линейке может появиться флагманский MacBook Ultra.