Иранские хакеры начали новую кибершпионскую кампанию на четырех континентах

Иранские хакеры MuddyWater расширяют ареал деятельности. Квалификация операторов APT-группировки также постоянно растёт, отмечают исследователи.

Старые, но рабочие методы

Иранская хакерская группа MuddyWater осуществляет новую кибершпионскую кампанию, которая с начала 2026 г. затронула как минимум девять организаций в девяти странах на четырех континентах. Исследователи киберугроз из компаний Symantec и Carbon Black, указывают на значительное расширение географического ареала хакерской деятельности акторов, аффилированных с Ираном.

Среди объектов атаки, например, крупный южнокорейский производитель электроники: операторы кампании провели в его инфраструктуре не менее недели.

Кроме того, среди атакованных - международный аэропорт на Ближнем Востоке, промышленные предприятия Юго-Восточной Азии и латиноамериканская компания, предоставляющая финансовые услуги.

Атаки были направлена на предприятия и на образовательные и государственные учреждения.

Как установили исследователи Broadcom/Symantec, операторы MuddyWater активно использовали метод побочной подгрузки DLL-файлов с помощью бинарных файлов Fortemedia (fmapp.exe) и SentinelOne (sentinelmemoryscanner.exe), обладающих действительной (валидной) цифровой подписью - для запуска вредоносных DLL-файлов, маскирующихся под легитимное программное обеспечение.

Использование fmapp.exe для загрузки fmapp.dll ранее задокументировали исследователи компании Group-IB. В том случае речь также шла об атаках со стороны MuddyWater - под кодовым названием Operation Olalampo. По данным фирмы Huntress, DLL-файл содержит код для подключения к контролируемому злоумышленником IP-адресу (157.20.182[.]49).

Использование sentinelmemoryscanner.exe - исполняемого файла, относящимся к средствам защиты от кибератак, - помогает обойти обнаружение сигнатурными сканерами. Его предназначение - установка вредоносной DLL-библиотеки под названием sentinelagentcore.dll.

Обе DLL-библиотеки содержат встроенный инструмент с открытым исходным кодом под названием ChromElevator, предназначенный для извлечения паролей, файлов cookie и данных платежных карт из браузеров на основе Chromium.

Node.js как оружие

Примечательным аспектом этих атак является использование скриптов Node.js для запуска кода PowerShell, отвечающего за операции обнаружения и сбора информации. По крайней мере в одном случае было обнаружено, что злоумышленники размещали украденные данные на sendit.sh, общедоступном сервисе для передачи файлов.

«Для внедрения скриптов PowerShell, с помощью которых осуществлялась разведка сетевого окруженгия, создание скриншотов, кража SAM-архива, повышение привилегий и туннелирование через обратный прокси-сервер SOCKS5, использовалась цепочка имплантов на основе node.exe», — заявили Symantec и Carbon Black.

Предполагается, что в ходе атаки на южнокорейского производителя электроники компания MuddyWater неоднократно проводила разведку с использованием PowerShell, а также повторно запускала два исполняемых файла, чтобы обеспечить сохранение доступа к скомпрометированному хосту. Первоначальный вектор доступа, использованный для взлома организации, неизвестен.

«В целом складывается впечатление, что MuddyWater эффективно использует неоригинальные, но рабочие методики в своих атаках, хотя, как отмечают исследователи Symantec, операторам кампании приходится преодолевать уже куда более серьёзную защиту, чем два или три года назад», - говорит Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - «Но в результате и собственная компетентность хакеров растёт: гонка кибервооружений продолжается и ускоряется».