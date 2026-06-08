Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Мир сошел с ума. Хакеры забрасывают взлом и уходят в обман по телефону

Хакеры перестали взламывать ПК своих жертв. Они переняли тактику у мошенников и втираются в доверие по телефону. В некоторых случаях они могут даже заявиться в офис потенциальной и ничего не подозревающей жертвы и уйти с нужной информацией.

Позвони мне, позвони

Киберпреступники начали использовать совершенно нетипичные для них тактики получения информации из информсистем своих жертв. Они стали переходить от классического взлома к социальной инженерии и обманывать их по телефону при помощи обычных звонков.

Иными словами, хакеры переняли тактику мошенников, которую те годами успешно применяют против россиян. Притом в некоторых случаях им хватает всего нескольких минут, чтобы получить доступ к нужным данным.

Согласно информации ИБ-компании Mandiant, специализирующейся на выявлении продвинутых киберугроз, особенно в этом преуспела группа хакеров UNC3753. За последние несколько месяцев она провела кампании против десятков американских фирм из сфер финансов и юриспруденции.

Атаки при помощи социальной инженерии велись с января по май 2026 г. В некоторых случаях работники компаний, против которых велась хакерская игра, лично видели киберпреступников, хотя и не были в курсе, кто они – хакеры из UNC3753 лично наведывались к ним в офис, ничем себя не выдав.

Методики новые, цель старая

Как и в случае с подавляющим большинством других хакерских группировок современности, UNC3753 крадет данные у компаний с целью требования выкупа. Хакеры воруют юридические документы, данные о клиентах, в том числе и персональные, отчеты о финансах компаний, налоговые документы и многое другое.

haker700_1.jpg

Фото: Freepik
Болтун - находка для хакера

Как пишет SecurityLab, чаще всего хакеры начинают с отправки своей будущей жертве простого электронного письма без единой ссылки или прикрепленного документа.

За счет этого письмо сразу отличается от потенциально опасных, в которых есть или ссылки, или подозрительные документы, или все сразу.

В письме идет речь о какой-нибудь накладной или счете на оплату. После получения сотрудником компании этого письма хакеры звонят ему и выдают себя за работников внутренней службы поддержки. Затем под разными предлогами они подбивают собеседника подключиться к сеансу демонстрации экрана, а затем просят установить запустить ПО для удаленного доступа, софт для совместной работы или же вовсе приложения для удаленного администрирования.

Быстро и незаметно

Те сотрудники, которые выполняли эту просьбу, в итоге предоставляли хакерам открытый доступ ко всей ИТ-инфраструктуре компании. Участники UNC3753 оказались весьма подкованными в мастерстве обмана – в ряде случаев им удавалось получить нужный им доступ всего за несколько часов с момента отправки электронного письма или совершения первого звонка.

Но это далеко не рекорд. В особо удачные дни они проникали в компьютерные сети своих жертв спустя всего несколько минут после начала отработки схемы. Затем они проводят поиск нужной информации и высылают ее себе по электронной почте или через облачные сервисы.

Также зафиксированы случаи, когда хакеры UNC3753 наведывались в офисы своих жертв, представляясь техническими специалистами и заявляя о необходимости проведения проверки оборудования и создания резервных копий. В эти моменты они подключали внешние накопители к компьютерам сотрудников и копировали нужную им информацию.

Отклонение от плана

В отличие от большинства «коллег», хакеры из UNC3753 не шифруют информацию – они лишь крадут чувствительные для компании сведения, которые не должны попасть ни в чужие руки, ни тем более в открытый доступ. Получив нужные им архивы, хакеры отправляют своей жертве письмо с требованием выкупа – как правило, оно приходит в течение 30 минут после выгрузки последнего файла.

В письме хакеры объясняют сложившуюся ситуацию и предлагают начать переговоры в течение ближайших трех дней. Если ответа от жертвы нет, то киберпреступники направляют новое письмо, на этот раз с угрозами распространить информацию в интернете, а также сообщить об утечке всем, кто может пострадать от нее: клиентам, партнерам, сотрудникам и пр.

Хорошие художники копируют

UNC3753 – не единственная в мире группа хакеров, предпочитающая добывать информацию не взломом, а уговорами. По схожей схеме действуют и хакеры из группировки Pink – они звонят своим жертвам, представляются сотрудниками ИТ-службы и вынуждают собеседников вводить свои учетные данные на фиктивной странице авторизации.

Об этой тактике сообщили эксперты Unit 42 – исследовательской группы и отдела реагирования на инциденты компании Palo Alto Networks. Получив требуемый доступ к инфраструктуре жертвы, хакеры из Pink быстро ищут и копируют в облака нужную информацию, а затем рассылают с учетной записи пользователя, поверившего в их выдумки и давшего свои данные для авторизации, сообщение о взломе и требовании выкупа.

Геннадий Ефремов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Подлинный суверенитет – это когда мир ориентируется на наши криптографические решения

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

Российские мобильные приложения крайне опасны для россиян. В них скрыты десятки тысяч уязвимостей, и их никто не устраняет

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще