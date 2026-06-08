Сайт - помощник в получении виз сливал данные клиентов. Скомпрометированы более 100 тысяч паспортов

Сайт UK Visa Portal, не относящийся к правительству Великобритании, выгрузил приватные данные клиентов на незащищённый контейнер в облаке Amazon. Прикрыть ошибку пытался с помощью юристов и пиарщиков.

«Помощники» из ОАЭ

Как сообщает издание TechCrunch, некий веб-сайт UK Visa Portal выгрузил в открытый доступ не менее ста тысяч сканов паспортов и фотографий заявителей, которые платили владельцам ресурса за получение британской иммиграционной визы.

UK Visa Portal никак не связан с миграционными властями Великобритании, но при этом собирает деньги и данные от желающих получить визу. Сайт зарегистрирован в ОАЭ, и его предположительным оператором является компания Active Leadgen LLC. Правда, в TechCrunch пишут, что не смогли получить независимого подтверждения этой информации.

freepik/dcstudio Не менее 100 тысяч паспортов скомпрометированы порталом UK Visa Portal, предоставлявшим услуги по получению виз в Великобританию. Когда журналисты обнаружили эти данные клиентов в открытом доступе, на них напустили юристов

Зато была установлена подлинность утекших данных и их принадлежность реально существующим людям.

Сведения об утечке TechCrunch получили от анонимного пользователя, который обнаружил ошибки в серверной части портала, а также общедоступное хранилище в облаке Amazon, на котором хранились все пользовательские данные, а именно паспорта, селфи и данные о местоположении.

Многие из загруженных пользователями фотографий содержали достаточно точное указание на место, где были сделаны снимки, так что в некоторых можно было даже определить домашний адрес автора фотографии.

«Эти данные - очень ходовой товар на чёрном рынке, широко используемый в мошеннических и других криминальных целях, - считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Хотя деятельность самой компании вызывает сомнения в законности, в целом подобные инциденты регулярно происходят просто из-за неправильных настроек облачных хранилищ; так что возможно, это лишь ошибка, а не результат злого умысла».

Хотя информации о содержимом хранилища в публичном пространстве не было, файлы внутри него оставались доступными по прямому адресу. А ошибка в серверной части веб-сайта позволила просматривать и весь список файлов.

Как считают в TechCrunch, подобная утечка чревата серьёзными проблемами: паспортные данные вместе с фотографиями лиц - это очень популярный товар на киберкриминальном рынке. В особенности сейчас, когда по всему миру вводятся проверки личности пользователей по паспортам.

Доступ к данным был перекрыт в ночь на среду спустя несколько часов после публикации первой статьи TechCrunch об инциденте. Учитывая крайне конфиденциальный характер скомпрометированных данных TechCrunch попытался связаться с руководством UK Visa Portal, чтобы сообщить подробности относительно выявленной проблемы.

Переговоры не задались

Единственный контакт на самом сайте относился к службе клиентской поддержки. С ней журналисты TechCrunch решили подробностями не делиться из опасений, что раскрытые данные будут использованы не по назначению.

«Сотрудник службы поддержки предоставил TechCrunch имя и адрес электронной почты Майкла Тейлора, который, как нам сказали, является менеджером в UK Visa Portal. Этот человек не ответил на наш запрос», - пишет TechCrunch.

Зато непродолжительное время спустя на связь вышли юристы американской фирмы BakerHostetler и представители PR-агентства FTI Consulting: они потребовали информацию о проблеме, но отказались предоставить доказательства того, что они уполномочены выступать от имени компании. Поэтому редакция TechCrunch отказалась с ними общаться.

Из руководства компании на связь с журналистами выходить никто не стал.

Как указывается в материале TechCrunch, сторонний сервис для подачи на визу нужен только в тех случаях, когда речь идёт о найме иммиграционного юриста. В остальных случаях заявления рассматриваются через веб-сайт правительства Великобритании.