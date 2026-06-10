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РТК-ЦОД запустил в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения ГОСТ-VPN

РТК-ЦОД предоставил клиентам инструменты для защищенного подключения корпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ. Новый сервис ГОСТ-VPN работает в периметре флагманского продукта «Облако КИИ», созданного на базе отечественного оборудования и ПО для критической информационной инфраструктуры.

Как работает сервис и для кого он предназначен

ГОСТ-VPN обеспечивает гарантированно высокий уровень защиты информации при передаче данных между информационными системами, расположенными на площадке заказчика, и «Облаком КИИ». Сервис построен на отказоустойчивой архитектуре, в его основе — решение компании «ИнфоТеКС», российского разработчика и производителя средств сетевой информационной безопасности.

ГОСТ-VPN будет актуален в первую очередь для заказчиков из госсектора, финансовой сферы, промышленности, ТЭК, здравоохранения и транспортной отрасли, а также операторов персональных данных. Подключение филиалов и офисов компании-заказчика к ресурсам в «Облаке КИИ» осуществляется с использованием сертифицированных ФСБ России средств криптографической защиты информации, реализующих криптографические алгоритмы, соответствующие ГОСТ.

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ГОСТ-VPN обеспечивает гарантированно высокий уровень защиты информации при передаче данных между информационными системами

Подключить сервис действующим клиентам «Облака КИИ» поможет аккаунт-менеджер. Новые клиенты, желающие заказать инфраструктуру «Облака КИИ» с ГОСТ-VPN, могут оставить заявку на официальном сайте РТК-ЦОД.

«Мы предлагаем заказчику возможность подобрать желаемый вариант архитектуры безопасной сети с учетом его потребностей и имеющейся инфраструктуры. Наша команда разработки предусмотрела все возможные опции: различные типы подключения и развертывания, использование собственных или арендованных средств криптографической защиты информации. Какой бы сценарий использования ГОСТ-VPN ни выбрал заказчик, он может быть уверен в том, что передаваемые данные надежно защищены», — подчеркнул Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.

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