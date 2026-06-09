Выпущен карманный SSD для параноиков. Его можно уничтожить вместе со всеми данными по SMS из любой точки мира

TeamGroup создала внешний SSD, который можно уничтожить удаленно, отправив на него специальное SMS-сообщение. На таком накопителе можно хранить важную информацию, а удаленное уничтожение не позволит ей попасть не в те руки в случае утери или кражи SSD.

Потенциально не для России

Компания TeamGroup разработала портативный внешний накопитель для хранения сверхчувствительной информации. SSD позволяет моментально удалить ее без физического контакта – при помощи SMS.

Новинка носит название T-Create Expert P35SG. За счет функции самоуничтожения по SMS SSD-драйв может быть полностью очищен из любой точки мира, и где бы ни находился сам накопитель. Единственное условие – это наличие сигнала сотовой сети 4G. Внутри SSD стоит LTE-модуль.

Впрочем, в России удаленное уничтожение T-Create Expert P35SG может не сработать. Как сообщал CNews, блокируя мобильный интернет, операторы часто ломают еще и свои SMS-сервисы.

TeamGroup T-Create Expert P35SG

Также в России может появиться база IMEI-номеров с информацией о привязке SIM-карты к конкретному устройству с возможностью подключения к сотовой сети. При этом россиянам запрещено иметь более 20 SIM-карт, зарегистрированных на их паспорт.

Подробностей мало

К моменту выпуска материала TeamGroup не раскрывала, как именно реализован механизм самоуничтожения при помощи SMS с технической точки зрения. В частности, нет информации, от какого элемента питания работает сотовый модуль, нужна ли этому элементу подзарядка, и как она организована.

Пока нет данных и о том, что происходит с чипом памяти при поступления сообщения о необходимости самоуничтожения. Также TeamGroup не уточняет, есть ли возможность восстановления информации, и какова вероятность успеха в этом начинании.

freepik.com Новый SSD может защитить от слежки и кражи данных

По информации Security Lab, принудительное удаление данных с T-Create Expert P35SG по SMS-команде реализовано путем логической очистки (вероятно, при подключении к ПК) и последующей подаче ломающего аппаратную часть электрического импульса.

Для пущей надежности

Вывести новинку TeamGroup из строя можно не только при помощи SMS-сообщения. Если отправить команду возможности нет, а сам SSD находится в доступе, можно воспользоваться кнопкой физического уничтожения накопителя, расположенной прямо на его корпусе.

«Устройство также оснащено эксклюзивным «механизмом обратной связи при уничтожении», благодаря которому система в реальном времени передает результат выполнения, позволяя контролировать состояние процесса», – говорится на сайте разработчика.

Представители добавили также, что этот механизм обратной связи «значительно усиливает управляемость, надежность и уверенность при уничтожении критически важных данных», и что он «обеспечивает бизнесу и профессиональным пользователям более комплексную мобильную защиту информации».

Целевая аудитория

Функция удаленной самоликвидации в T-Create Expert P35SG пригодится тем, кто боится, что их личную или корпоративную информацию украдут, или что накопитель будет утерян. В этом случае достаточно будет отправить нужное SMS-сообщение, и тот, кто несанкционированно получил доступ к T-Create Expert P35SG, не сможет воспользоваться им.

Как таковой целевой аудитории у T-Create Expert P35SG нет. Он подойдет всем, кто беспокоится за сохранность своей информации.

Опыт имеется

T-Create Expert P35SG – не первый SSD в ассортименте TeamGroup с функцией самоуничтожения. В конце мая 2025 г. компания показала портативный накопитель Expert P35S объемом до 2 ТБ, весом 42 грамма и габаритами 90х40х18 мм.

На корпусе Expert P35S есть кнопка-ползунок, нажатие которой физически ломает микросхему памяти. После такого восстановить информацию становится почти невозможно.

В июле 2025 г. свет увидел SSD P250Q в формате М.2 2280, на базе которого тоже можно собрать внешний накопитель. TeamGroup заявила, что он располагает специальной запатентованной технологией самоуничтожения, которая обеспечивает точное стирание данных на аппаратном уровне, воздействуя непосредственно на микросхему флэш-памяти. На нее подается электрический ток, вследствие чего она выходит из строя без возможности восстановления.