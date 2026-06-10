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Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

23 июня 2026 г. CNews проводит митап «Российские технологии виртуализации» с участием представителей компаний-заказчиков и системных интеграторов, вендоров и разработчиков решений.

Открыта регистрация на митап «Российские технологии виртуализации».

Для обеспечения эффективной работы бизнеса ИТ-директорам, руководителям и специалистам по виртуализации, внедрению, информационной безопасности из финансового сектора, ритейла, промышленности, госсектора, энергетики, машиностроения, аграрного сектора предлагается найти ответ на ключевой вопрос митапа: «Какое решение выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?»

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Павел Голубев, начальник Управления системного администрирования АО «Россельхозбанк» выступит в рамках митапа

Участники митапа проанализируют реальные примеры внедрений продуктов и обратную связь по результатам тестов и пилотов, обсудят, какую функциональность и какие непродуктовые составляющие ждет бизнес от вендоров, рассмотрят преимущества и риски внедрения и эксплуатации.

Ведущие системные интеграторы, вендоры и разработчики отечественного рынка, помогут заказчикам найти ответы на вопросы обеспечения управляемости, безопасности, сертификации и долгосрочной поддержки систем виртуализации для российского бизнеса.

Модератором митапа выступит Александра Кирьянова, главный редактор CNews.

Партнер митапа — ISPsystem.

В завершении деловой части будет организован фуршет для общения в неформальной обстановке.

Чтобы принять участие в митапе, пройдите регистрацию на сайте.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 35000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences

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