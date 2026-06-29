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Нейтрализован облачный аккаунт близких к власти преступников из Камбоджи с сетью Telegram-каналов и оборотом в $31 млрд

В «послужном списке» конгломерата HuiOne — массовое отмывание криптовалют, торговля людьми и рабство в мошеннических колл-центрах в Камбодже.

Старые знакомые

Минюст США объявил о перехвате контроля над облачным аккаунтом, которым пользовались киберкриминальные структуры, входящие в камбоджийский конгломерат HuiOne Group.

Этот конгломерат считается связанным с правящим в Камбодже кланом Хуней. В него входила криптобиржа HuiOne Guarantee, печально известная как одна из ключевых финансовых «прачечных», обслуживавших в 2021–2025 годах северокорейскую кибершпионскую сеть Lazarus. К нему же относится и HuiOne International Payments — еще одно бизнес-предприятие, осуществляющее отмывание денег на глобальном уровне.

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© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика
Сеть каналов в Telegram, ассоциированная с HuiOne, представляла собой крупный криминальный рынок

Официально эти структуры занимаются легальным бизнесом, но теневая его составляющая, по-видимому, имеет ничуть не меньшее значение.

Сеть каналов в Telegram, ассоциированная с HuiOne, в 2021–2025 гг. представляла собой крупный криминальный рынок, участники которого торговали персональными и платежными данными, а также предлагали услуги по отмыванию денег, разработке фишинговых сайтов и мошеннических платформ и даже по торговле людьми. Кроме того, там широко было представлено ПО для подмены лиц, клонирования голосов и создания видео-дипфейков.

Мало того, как выяснила в 2024 г. фирма Elliptic, на этом рынке предлагались такие товары, как электрошоковые дубинки, слезоточивый газ и электронные наручники, — всё это для того, чтобы держать в подчинении работников крупных мошеннических комплексов в Юго-Восточной Азии и препятствовать побегам.

В большинстве случаев эти работники занимаются преступной деятельностью не по своей воле и удерживаются насильно.

Переоблицовка

В 2025 г. HuiOne объявила о прекращении своей деятельности под давлением международных правоохранительных сил. К тому моменту, как утверждают в Elliptic, через ее сеть прошли не менее $31 млрд в криптовалютах.

О «закрытии» было объявлено исключительно для отвода глаз. Исследователь фирмы Flare Крис Д'Эон (Chris D'Eon) указывает, что каналы были переименованы, финансовые потоки перенаправлены через новые рынки, и в целом давление на HuiOne со стороны правоохранительных органов к значительному сокращению оборотов во всей экосистеме не привело.

Что же касается перехвата контроля над облачным ресурсом, то, как утверждает американский Минюст, он составлял основу инфраструктуры, которой пользовались различные ответвления HuiOne Group, непосредственно занятые киберкриминальным промыслом и отмыванием средств.

«Группа HuiOne использовала этот облачный аккаунт как часть технологической инфраструктуры, которая позволяла перемещать и отмывать миллиарды долларов, полученных мошенническим путем, — большая часть из них была украдена через мошеннические центры в Юго-Восточной Азии, — заявил помощник генерального прокурора Андрю Тайсен Дьюва (Andrew Tysen Duva) из Уголовного отдела Министерства юстиции. — Изъятие этих торговых площадок имеет решающее значение в борьбе с мошенничеством, которое затрагивает так много американцев, и для пресечения путей отмывания доходов от преступной деятельности».

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«Юго-Восточная Азия стала абсолютным мировым лидером в кибермошеннической сфере: дело имеет промышленный размах с мошенническими цент рами, функционирующими за счет рабов. Если с ними и борются, то лишь «для галочки», а финансовые обороты там такие, что сценарий, при котором эта гидра разом прекращает существовать, никак не прочитывается», — отмечает Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ.

Эксперт напомнил, что Камбоджа — лишь один регион, где функционируют такие центры. В начале 2026 г. было опубликовано расследование, в котором утверждалось, что в Мьянме расцвела схема по заманиванию людей в мошеннические колл-центры, где их держат в очень жестоких условиях и угрожают смертью за попытки побега.

В феврале 2026 г. премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Чинават сообщила о силовом вызволении около 7000 человек из рабства в незаконных колл-центрах в Мьянме.

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До этого сходную, но более масштабную экстерриториальную операцию провел Китай, чьи вооруженные силы освободили более 50 тыс. граждан КНР и других стран, содержавшихся в неволе и работавших по принуждению. 11 организаторов этой схемы были приговорены в Китае к смертной казни.

Существуют, однако, свидетельства, что киберкриминальные комплексы были попросту передвинуты подальше от границ с Китаем и продолжили функционировать в прежнем объеме.

Роман Георгиев

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