Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

Утечка данных из японского телекома затронула еще пять интернет-провайдеров

Хакеры взломали инфраструктуру компании KDDI, одного из крупнейших интернет-провайдеров Японии. Злоумышленникам могли достаться конфиденциальные данные более 14 млн человек.

Один за шестерых

Японская телеком-корпорация KDDI сообщила о хакерской атаке на свою инфраструктуру, в результате которой злоумышленники смогли получить доступ к почтовым системам, использующимся еще пятью интернет-провайдерами.

Взлом произошел 17 июня 2026 г. В пресс-релизе KDDI указывается, что хакеры воспользовались уязвимостью в некоем стороннем ПО, используемом в системах компании. Какое именно ПО, в KDDI не уточнили.

«Хотя технические защитные меры уже реализованы, сохраняется вероятность, что в результате инцидента почтовые адреса и пароли клиентов могли несанкционированным порядком попасть в чужие руки», — говорится в публикации корпорации.

haker_kandinsky_700.jpg
Фото: Kandinsky
В KDDI признают, что злоумышленникам могли достаться почтовые адреса и пароли 14,22 млн клиентов

KDDI является одним из крупнейших интернет-провайдеров в Японии. Количество работников в штате составляет около 45 тысяч человек, ежегодные обороты достигают 32,4 млрд долларов. Корпорация образовалась в 2000 году в результате слияния мобильного оператора IDO, оператора дальней связи DDI и госкорпорации KDD, которая являлась монополистом в сфере международной связи. После слияния новая структура стала открытым акционерным обществом.

Утечка затронула еще пять провайдеров: STNet, Inc., JCOM Co., Ltd., Chubu Telecommunications C., Inc., NIFTY Corporation и BIGLOBE Inc.

14,22 млн потенциальных жертв

Расследование инцидента продолжается, и точной оценки охвата пока нет, но в KDDI признают, что злоумышленникам могли достаться почтовые адреса и пароли 14,22 млн клиентов.

В это число входят текущие и бывшие клиенты, а также неактивные аккаунты, которыми больше никто не пользуется.

Часть — но только часть — паролей хранилась в хэшированном и/или зашифрованном виде, так что воспользоваться ими просто так у злоумышленников не получится. В компании, однако, не уточнили, какой процент паролей хранился в более-менее безопасном виде, а какой — в plaintext, то есть без какого-либо шифрования.

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

«Иными словами, крупнейший провайдер хранил более чем значительную часть приватных данных без надлежащей защиты и не подверг всестороннему аудиту ПО, которое использовал в своих внутренних — критических — системах, — отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Как минимум, это странно. Как максимум — преступная халатность, которая будет иметь не только репутационные последствия для компании. В любом случае, клиентам телеком-компаний по всему миру стоит принимать все необходимые защитные меры самостоятельно, не полагаясь только на обслуживающую компанию. Даже крупнейшие из них совершают масштабные промахи».

В KDDI заверили, что все уполномоченные властные органы были уведомлены о взломе и что в настоящее время корпорация вместе с другими провайдерами работает над усовершенствованием защитных мер, чтобы снизить риски последующей эксплуатации.

Клиентам провайдеров рекомендовано срочно заменить пароли и реализовать двухфакторную авторизацию, если этого еще не сделано.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет хакерам захватить ПК. Достаточно открыть архив

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Телевизоры LG будут официально подслушивать своих хозяев. Несогласных оставят без обновлений ПО

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще