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Северокорейские хакеры распылили 1700 вредоносных пакетов в репозиториях PHP, Python, Go, Rust

Печально известная кампания Contagious Interview распространилась на экосистемы языков Python, Go, Rust и PHP. Разработчикам ПО следует с удвоенным вниманием следить за тем, что они используют.

Расширение охвата

Северокорейские хакеры, стоящие за кампанией Contagious Interview, в рамках которой они атакуют разработчиков ПО, распространилась на экосистемы языков Python, Go, Rust и PHP. По данным экспертов компании Socket, новые пакеты выдаются за легитимные инструменты разработки, но в действительности функционируют как скрытные загрузчики вредоносного ПО.

В публикации компании приводится список пакетов, размещённых в разных репозиториях: npm (dev-log-core, logger-base, logkitx, pino-debugger, debug-fmt, debug-glitz), PyPI (logutilkit, apachelicense, fluxhttp, license-utils-kit), Go (github[.]com/golangorg/formstash, github[.]com/aokisasakidev/mit-license-pkg), Rust (logtrace), Packagist (golangorg/logkit).

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Изображение от rawpixel.com на Freepik
Кампания Contagious Interview, за которой стоят северокорейские хакеры, распространилась на экосистемы языков Python, Go, Rust и PHP

Кампания Contagious Interview была выявлена в конце 2023 г. специалистами Palo Alto Networks. Она начиналась с множественных атак на ИТ-специалистов, которые были связаны с криптовалютной и блокчейн-сферами и искали новую работу. Под видом тестовых заданий, с помощью социальной инженерии, им подсовывали вредоносное ПО, которое производило кражу криптовалют или других данных, которые могли помочь хакерам добраться до финансовых активов.

Кампания эволюционировала с тех пор достаточно заметно, и сейчас, как указывают эксперты Socket, стоящая за ней группировка ведёт «скоординированную, кросс-экосистемную операцию, нацеленную на цепочки поставок».

...И технического размаха

Перечисленные пакеты являются, в основном, загрузчиками вредоноса второй стадии - троянца удалённого доступа и инфостилера, чьей задачей является сбор данных из веб-браузеров, менеджеров паролей и криптовалютных кошельков.

Однако, Windows-версия вредоноса, которую доставляет пакет license-util-kit, представляет собой также «полнодиапазонный имплант для пост-компрометации». Эта программа способна получать и выполнять shell-команды, записывать нажатия клавиш, красть данные из браузеров, загружать файлы, останавливать процессы браузеров, устанавливать в систему легитимную утилиту удалённого доступа AnyDesk, а также создавать зашифрованные архивы и загружать дополнительные модули.

Как написал исследователь Socket Кирилл Бойченко, данный кластер угроз характеризует не только кросс-экосистемный размах, но и функциональный диапазон средств пост-компрометации, встроенных как минимум в часть компонентов кампании.

Обращает на себя внимание и то, что вредоносный код не подаёт признаков активности в ходе установки компонентов. Как пишут исследователи, вредоносное содержимое зачастую встраивается в легитимные с виду функции, отвечающие своему предназначению.

В общей сложности эксперты Socket насчитали более 1700 различных вредоносных пакетов с начала января 2025 года, загруженных в рамках кампании Contagious Interview.

Издание The Hacker News отмечает, что эта кампании - лишь одна из множества тех, которые осуществляют хакеры, действующие в интересах КНДР.

«В большинстве случаев атаки со стороны кластеров из Северной Кореи носят гибридный характер: чёткого разделения финансовой и геополитической мотивированности тут нет, - говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ».

Пристальное внимание к открытым репозиториям кода, по мнению Павлова, связано со стремлением операторов этой кампании использовать цепочки поставок для обеспечения себе малозаметного доступа к интересующим их ресурсам.

Криптовалюты находятся в зоне их приоритетов постоянно, соответственно, разработчикам, причастным этой сферы, следует соблюдать двойную осторожность при использовании сторонних программных компонентов, - добавил эксперт.

Роман Георгиев

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