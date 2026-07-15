Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации
Пользователь потерял информацию, которую копил 25 лет и хранил в облаке Microsoft. Взлом учетки и последовавшая за ним блокировка привели к утрате всех данных, и восстановить их никак нельзя из-за внутренних правил Microsoft. Это не единичный случай – любители облаков регулярно остаются без копившихся годами документов, вернуть которые невозможно.
Microsoft, верни файлы
Корпорация Microsoft оставила пользователя своего облачного хранилища без файлов, фотографий и документов, которые он копил на протяжении 25 лет. Как пишет портал Neowin, софтверный гигант навсегда заблокировал его учетку после того, как ее взломали.
Жертвой хакерской атаки и жестких решений Microsoft стал стример Джошуа Хане (Joshua Khane). О сложившейся ситуации он рассказал в своем блоге в заблокированной в России соцсети X.
По словам Хане, в списке утраченных данных была и весьма ценная информация. Например, благодаря действиям Microsoft он потерял доступ к детским фотографиям своего сына.
Как пишет Neowin, Microsoft заблокировала профиль Джошуа в своем облаке после того, как взломавший его киберпреступник изменил всю информацию в нем, включая данные безопасности. Хане утверждает, что хоть Microsoft и признала его законным владельцем аккаунта, попутно подтвердив факт взлома, она все равно заблокировала ему доступ вместо того, чтобы восстановить его.
Компания Microsoft пока публично не прокомментировала ситуацию.
Все по протоколу
Техподдержка Microsoft ответила на запросы Хане длинным письмом, в котором поделилась причинами вечной блокировки его аккаунта. Как оказалось, она напрямую связана с «внутренней кухней» корпорации.
В электронном письме службы поддержки Microsoft говорится, что протоколы компании не позволяют сотрудникам изменять или восстанавливать учетные записи, в которых были изменены параметры безопасности. В письме блокировка описывается как постоянная и необходимая мера для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.
Сотрудники техподдержки отдельно акцентировали внимание на том, что любой контент, связанный с навечно заблокированной учетной записью, не подлежит восстановлению. Они предложили Хане создать новую учетную запись и начать собирать новую коллекцию данных.
Иными словами, Хане, похоже навсегда потерял доступ к своей учетной записи в облаке Microsoft OneDrive, и восстановить что-либо из нее более невозможно, отмечает Neowin.
Имидж – ничто, безопасность – все
Хане рассказал в сети Х о том, как Microsoft поступила с ним, и его пост стал вирусным. Менее чем за полдня он набрал свыше 2 млн просмотров, а к моменту выпуска материала их было более 4,2 млн. Пользователи в комментариях массово и резко раскритиковали Microsoft за содеянное, написав свыше 4200 ответов.
Многие из них начали описывать свои подобные ситуации, в которых они по той или иной причине безвозвратно теряли доступ к личным файлам в облаке Microsoft.
В июне 2025 г. CNews писал, что Microsoft удалила без возможности восстановления файлы и документы своего пользователя, которые он копил 30 лет. Но тут важно подчеркнуть, что подобным промышляет не только она.
Например, в августе 2025 г. похожий случай произошел в AWS. Amazon Web Services удалил хранилище программиста с данными за 10 лет. Сделал он это без объяснения причины, а потом еще и тянул время прежде, чем признаться в этом пользователю. Восстановить данные нельзя.
У Google тоже есть опыт отключения услуг клиентов своего облака без причины. Как пишет The Register, в 2024 г. интернет-гигант уничтожил всю арендованную облачную инфраструктуру, используемую австралийским пенсионным фондом UniSuper. А в мае 2026 г. CNews писал, что облачный сервис Google Cloud приостановил обслуживание другого крупного клиента в лице американской облачной PaaS‑платформы (Platform as a Service Railway, чем нарушил ее работу. Предупреждений об отключении не было, причины тоже никто не раскрыл.
Предупрежден, но не вооружен
С точки зрения пользователей безвозвратное удаление личной информации из облака и блокировка аккаунта выглядят форменной несправедливостью. Но на деле все, кто пользуется облачным хранилищем Microsoft, формально уведомлены о ненулевой вероятности такого исхода.
Neowin отмечает, что это прописано в условиях предоставления услуг Microsoft. Согласно опубликованной Microsoft информации о безопасности облака OneDrive, каждый файл шифруется в состоянии покоя с помощью уникального ключа AES256, а сами ключи шифруются с использованием мастер-ключей, хранящихся в Azure Key Vault. Именно собственная архитектура Microsoft гарантирует недоступность контента после блокировки учетной записи и невозможности восстановления.
Кроме того, в условиях предоставления услуг Microsoft указано, что если компания подозревает, что учетная запись подвергается риску мошеннического использования после взлома, она может приостановить действие учетной записи и заблокировать доступ к части или всему контенту пользователя.
В самом соглашении не указано, что такой исход гарантирован. Однако на практике в серьезных случаях, подобных ситуации Хане, когда злоумышленник уже изменил настройки безопасности учетной записи, восстановление данных через стандартные процедуры Microsoft часто становится почти невозможным.