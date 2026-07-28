У Ozon втрое взлетели цены на страховку от атак БПЛА

Продавцы на Ozon заплатят в 3,3 раза больше за страховку от атак беспилотников. Новые тарифы вступят в силу через месяц. Также Ozon подкорректировал оферту – маркетплейс больше не компенсирует продавцам ущерб от атак БПЛА. Ранее по тому же пути пошел Wildberries, а позже пример с него взяли «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет».

Втрое дороже

Российский маркетплейс Ozon сообщил о повышении тарифов на страховку от атак беспилотников. Они вырастут сразу в 3,3 раза – с 0,0035% до 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon, говорится на официальном сайте сервиса.

При этом Ozon подчеркивает, что расценки повысил не сам маркетплейс, а его страховой партнер – компания «Ингосстрах».

«В последнее время риски, связанные с атаками БПЛА и терактами, значимо возросли. Многие страховые компании в принципе перестали страховать подобные риски, – говорится в заявлении Ozon. – Полис СПАО «Ингосстрах» по-прежнему предусматривает защиту от нештатных ситуаций, включая атаку БПЛА, если она квалифицирована как диверсия или террористический акт. Однако СПАО «Ингосстрах» сообщило о вынужденном повышении тарифа».

Для всех по-разному. Почти

Новые тарифы вступили в силу с 28 июля 2026 г., но не для всех. Платить по новым ставкам отныне будут лишь те, «кто впервые подключает страхование», указано на сайте Ozon.

Оzon Продавцы вправе в любое время отказаться от хранения товаров на складах Ozon

Те, кто прямо сейчас пользуется страховым полисом с защитой от БПЛА, будут платить по старому тарифу, то есть по 0,0035% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon, вплоть до 26 августа 2026 г. включительно. Новые цены для них вступят в силу 27 августа 2026 г.

Продавцы, которые ранее подключили полис страхования от ударов БПЛА, но не продлевали его, смогут активировать его сейчас и до 26 августа 2026 г. включительно платить по старым тарифам. Но с 27 августа 2026 г. цены вырастут в 3,3 раза и для них.

По примеру сотовых операторов

Повышая цены более чем втрое, Ozon и «Ингосстрах» не будут предоставлять продавцам никакие расширенные условия страхования. Иными словами, продавцы будут платить больше ровно за тот же набор услуг, без каких-либо изменений. В России так чаще всего поступают операторы сотовой связи – они просто повышают свои тарифы, при этом не предоставляя абонентам больше минут, гигабайт или SMS.

Заявление Ozon

Подорожавший втрое полис «дает защиту в тех случаях, которые не покрывает стандартный механизм компенсаций», указано на сайте Ozon. В частности, он «позволяет получить выплату за товары, поврежденные и утраченные из-за атаки БПЛА, если она квалифицирована как диверсия или террористический акт».

Страховой полис распространяется на все товары, которые находится на складах Ozon, а также в сортировочных центрах или пунктах выдачи заказов или «находятся в логистике Ozon».

«Вас страхует СПАО «Ингосстрах», и тарифы определяет именно страховая компания. Однако при наступлении страхового случая Ozon составит список пострадавших товаров, соберет нужные для страховой документы – на основании этого страховая компания сделает расчет ущерба и определит размер выплаты», – отмечено на сайте Ozon.

Веяния времени

Склады и сортировочные центры российских маркетплейсов попали в список целей ВСУ летом 2026 г. Пока от этого страдает лишь Wildberries – всего за 10 дней в июле 2026 г. БПЛА нанесли удар по нескольким складам и сортировочным центрам, уничтожив товары, по оценкам различных аналитиков, на десятки миллиардов рублей.

Wildberries подготовился к этому заранее. Как сообщал CNews, в начале июля 2026 г. он полностью снял с себя ответственность перед продавцами за ущерб, нанесенный БПЛА, прямо прописав это в своей оферте.

К моменту выхода материала ударов БПЛА по инфраструктуре Ozon на территории России не было, однако его акции резко обесценились на фоне атак складов конкурента. Также он взял пример с Wildberries и тоже избавил себя от ответственности перед продавцами за последствия таких налетов путем изменений оферты.

Через несколько дней аналогичные корректировки внес последний представитель топ-3 крупнейших российских маркетплейсов – «Яндекс Маркет». Позже за ним последовал и «Мегамаркет».

Тем временем Рунет заполонили ролики продавцов, потерявших свои товары в результате атак БПЛА. Одни из них хранили товары на складах Wildberries на десятки тысяч рублей, другие – на десятки миллионов.