CNews открывает «Школу Роста»: интенсивное обучение цифровым технологиям для бизнеса

CNews представляет «Школу Роста»: быстрые практические курсы по ИИ и автоматизации для тех, кто хочет внедрять новое сегодня, а не через полгода.

«Школа роста CNews»

CNews представляет новую образовательную платформу «Школа Роста CNews», ориентированную на специалистов и руководителей, которым необходимо быстро осваивать современные технологии и внедрять их в рабочие процессы.

Проект создан для тех, кто ценит время и хочет не просто узнать о новых инструментах, но и обсудить свои конкретные задачи с экспертом, чтобы сразу начать применять полученные навыки на практике.

Сейчас рынок труда и бизнес-среда претерпевают кардинальные изменения. Искусственный интеллект, большие языковые модели (LLM), автоматизация и цифровые сервисы стремительно становятся не просто трендами, а повседневными рабочими инструментами большинства компаний.

CNews открывает новую образовательную платформу «Школа Роста CNews»

Требования к компетенциям сотрудников обновляются быстрее, чем выходят традиционные образовательные программы. Компаниям сегодня нужны не просто теоретики, а специалисты, способные оперативно адаптироваться к новым условиям и эффективно внедрять инновации в бизнес-процессы.

И далеко не каждому руководителю или профильному эксперту подходит классическое обучение, рассчитанное на несколько месяцев. В условиях высокой загруженности у них нет времени на долгую теорию.

Им необходимо быстро разобраться в новой технологии, понять, как применить ее именно в своей сфере, получить четкие практические рекомендации и внедрить их сразу по окончании курса.

«Школа Роста CNews» создана именно для закрытия этого запроса — она дает знания «к делу», без отрыва от основных задач на длительный срок.

Что вас ждет

В основе платформы лежат интенсивные программы продолжительностью всего 1–2 дня. Обучение проходит онлайн в прямом эфире с преподавателями-практиками — экспертами, которые ежедневно внедряют технологии в реальном бизнесе.

Такой формат позволяет участникам не только слушать лекции, но и разбирать собственные кейсы, получая персонализированные рекомендации. По итогам обучения слушатели получают доступ к записям занятий и сертификат, подтверждающий полученные компетенции.

Стартовая линейка курсов охватывает ключевые направления цифровой трансформации. Программы разделены по профессиональным областям, что позволяет выбрать обучение не просто по технологии, а именно под задачи своей деятельности.

Мы создали программы, которые помогают освоить актуальные инструменты без многомесячного обучения. Запись на программы уже открыта.

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Для кого этот проект?

Программы «Школы Роста CNews» будут полезны ИТ-руководителям, руководителям функциональных подразделений, бизнес-аналитикам, архитекторам, HR-специалистам, финансистам, юристам, а также всем сотрудникам, вовлеченным в процессы цифровой трансформации и внедрения новых технологий в своих компаниях.

Приглашаем вас ознакомиться с полным списком направлений и выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует вашим профессиональным задачам, на сайте: «Школа Роста CNews».

По дополнительным вопросам обращайтесь:

Анастасия Уранбаева, руководитель «Школы Роста CNews»

auranbaeva@itzconf.ru