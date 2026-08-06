Сбербанк, «Авито», VK и «Яндекс» возжелали без разрешения скармливать персональные данные россиян своим нейросетям

Российский бизнес просит государство позволить ему использовать персональные данные россиян для обучения своих нейросетей без согласия российских граждан. Среди просителей – Сбербанк, «Яндекс», VK, HeadHunter. Ростелеком, «Авито» и еще десяток российских компаний.

Вас никто не спрашивает

Российскому бизнесу в обозримом будущем могут разрешить использовать персональные данные россиян для обучения искусственного интеллекта без их на то согласия, пишет «Коммерсант». Такую инициативу продвигает Ассоциация больших данных (АБД), в которую на момент публикации материала входило полтора десятка крупнейших российских ИТ-компаний.

Среди членов АБД есть «Яндекс», «Авито», находящийся под санкциями Евросоюза холдинг VK, операторы связи «Билайн», «Ростелеком» и МТС, сервис по поиску работы и работников HeadHunter, а также целый ряд российских банков – Сбербанк, «Точка Банк», «Т-Банк», Газпромбанк и др.

У многих компаний из числа участников АБД есть собственные нейросети. К примеру, Сбербанк продвигает «ГигаЧат», а «Яндекс» развивает «Алису AI».

DISA Global Solutions Персональные данные россиян будут обрабатывать без разрешения

В АБД не уточнили, почему они хотят использовать персональные данные россиян именно без их разрешения.

Минцифры, помоги

В настоящее время АБД добивается пересмотра действующих норм закона о персональных данных. С этой целью 3 августа 2026 г. она направила обращение в Минцифры России, в котором попросила разрешить обрабатывать персональные данные россиян «с использованием технологий повышения приватности без согласий граждан для разработки, обучения и использования ИИ», пишет «Коммерсант».

В своем обращении АБД делает акцент на двух основных тезисах. Первый – это обработка персональных данных россиян без их на то согласия.

Второй тезис – несанкционированная обработка персональных данных граждан России будет осуществляться при помощи так называемых «технологий повышения приватности» (Privacy Enhancing Technologies, PETs). Под это понятие подпадают математические и программные механизмы защиты персональных данных, с помощью которых можно «обрабатывать, передавать и хранить информацию без риска ее утечки или раскрытия», отмечает издание.

Все безопасно. Почти

В своем обращении АБД подчеркивает, что применение технологий PETs в обработке персональных данных до нуля снижает вероятность идентификации конкретного человека. И тут же делает оговорку, что возможность идентификации исключается «при корректном применении» такого подхода, пишет «Коммерсант».

Участники АБД

«Проблема в том, что в действующей нормативной базе эти технологии как отдельная категория не поименованы – любое математическое или алгоритмическое преобразование персональных данных сегодня одинаково относится к "методам обезличивания". В результате зрелые решения, обеспечивающие реальную защиту человека, юридически не отличаются от промежуточных», – говорится в письме АБД.

Что еще предлагает АБД

В обращении АБД к Минцифры сказано, что при использовании PETs «риск раскрытия личности равен нулю или не превышает малые доли процента». Также ассоциация настаивает, что персональные данные будут использоваться строго для разработки, обучения и использования нейросетей и ни для чего другого.

В письме отдельно отмечено, что обработка персональных данных россиян будет осуществляться на территории России силами российских компаний. Какие именно фирмы получат к ним несанкционированный доступ, в АБД не уточнили.

В дополнение к перечисленному АБД предложила внедрить новое понятие – «доверенный посредник». У этого посредника будет аккредитация госоганов, и он будет «эксплуатировать информсистему для хранения и доступа к обезличенным персональным данным для ИИ».

Также персональные данные россиян предложено разделить на платные и бесплатные, чтобы соблюдались требования законодательства и для коммерческого использования. Как именно будет происходить распределение, «Коммерсант» не пишет.