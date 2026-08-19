Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Техника
|

Экономия выходит боком. Популярные в России дешевые смартфоны на Android можно взломать всего одним звонком. Уязвим каждый седьмой мобильник в мире

Недорогие Android-смартфоны на процессорах Unisoc подвержены опасной уязвимости – получить полный доступ к ядру системы можно при помощи всего одного звонка. Проблема касается каждого седьмого смартфона в мире, и россияне тоже в опасности – уязвимость выявлена сразу на нескольких популярных в стране моделях, в том числе от крупных брендов. Чипы Unisoc стоят в каждом седьмом смартфоне в мире.

Экономия на безопасности

Дешевые Android-смартфоны начального уровня таят в себе уязвимость, позволяющую взломать их при помощи всего одного видеозвонка. Как пишет портал The Hacker News, проблема затрагивает мобильники на процессорах компании Unisoc, а сама уязвимость получила название Unisoc VoLTE Video Call Exploit Chain.

Unisoc – китайский разработчик мобильных процессоров. Ранее он назывался Spreadrtum и получил репутацию компании, которая выпускает чипы только для недорогих устройств. Сменой названия вендор пытался разрушить этот стереотип, однако ребрендинг произошел в 2018 г., но за восемь лет не вышло ни одного флагманского смартфона на чипе этой компании.

Тем не менее, за счет широкой популярности недорогих Android-смартфонов и почти полному отсутствию в этом сегменте современных чипов Qualcomm, Samsung и даже MediaTek компании Unisoc удалось захватить значительную часть рынка. По итогам I квартала 2026 г. она удерживала 14-процентную его долю, тем самым находясь на четвертом месте среди крупнейших поставщиков мобильных CPU (данные Counterpoint Research). Иными словами, ее процессор установлен приблизительно в каждом седьмом смартфоне в мире.

Если я закрою глаза, меня никто не увидит

Свет на проблему в мобильниках на процессорах этой компании пролили ИБ-специалисты из SSD Secure Disclosure. Они опубликовали в Сети цепочку эксплойтов, позволяющую получить полный доступ к ядру Android на устройствах с прошивкой модема Unisoc через видеозвонок.

erd6.jpg

Фото: mammela / Pixabay
Поводов отвечать на звонки от незнакомцев на Android стало еще меньше

Саму уязвимость в марте 2026 г. нашел ИБ-эксперт под псевдонимом 0x50594d. Однако ни тогда, ни сейчас Unisoc не отреагировала на сообщения специалистов – патча, устраняющего уязвимость, нет до сих пор. В SSD Secure Disclosure отдельно отмечают, что в компании игнорируют все их попытки выйти на связь с ней. «Мы пытались связаться с поставщиком по нескольким каналам (электронная почта и LinkedIn (заблокированная в России соцсеть – прим. CNews)), но не получили никакого ответа», – говорится в сообщении SSD Secure Disclosure.

Россияне в опасности

В марте 2026 г. 0x50594d не только выявил брешь, но и показал, как можно использовать ее на смартфоне Realme C33 с процессором Unisoc T612. Этот аппарат продавался во многих странах мира, в том числе и в России – как сообщал CNews, на российском рынке он появился в ноябре 2022 г. и на старте продаж стоил от 10 тыс. руб. за самую базовую комплектацию. Согласно сайту ритейлера DNS, к 19 августа 2026 г. его продажи в России были прекращены.

Эксперты SSD Secure Disclosure протестировали еще несколько смартфонов на чипах Unisoc и подтвердили наличие в них уязвимости. К примеру, они нашли ее в мобильнике Motorola E13 (процессор Т606) с патчем безопасности от 1 февраля 2025 г., а также на Xiaomi Redmi A5 (процессор T7250), система безопасности которого была обновлена 1 января 2026 г.

К моменту выхода материала Redmi A5 стоил в России около 9000 руб. и пользовался невероятной популярностью среди россиян. Как сообщал CNews, по итогам I квартала 2026 г. по количеству проданных копий он занял сразу второе и третье места – на втором была базовая версия с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM, а замкнула топ-3 модификация с 4/128 ГБ.

Может, все не так плохо

Доказавшие факт наличия уязвимости специалисты проводили свои эксперименты в частной 4G-сети на смартфонах с заранее полученным root-доступом, дающим неограниченные возможности использования устройства. На фоне этого возникает вероятность, что вероятность успешной эксплуатации бреши на пользовательских устройствах не так уж и велика.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Во-первых, специалисты не тестировали атаку в коммерческих сотовых сетях – то есть тех, к которым подключены миллиарды абонентов по всему миру. Во-вторых, получить root-доступ на современно смартфоне, особенно если он произведен Xiaomi, очень непросто – компании намеренно и регулярно усложняют этот процесс.

Но опасность по-прежнему сохраняется. Unisoc пока не ответила на сообщения ИБ-экспертов и в принципе никак не прокомментировала ситуацию. К тому же эксплойт для уязвимости теперь лежит в свободном доступе, так что каждый желающий теперь может попытаться взломать мобильник на чипе Unisoc, подключенный к общедоступной LTE-сети.

Геннадий Ефремов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Microsoft поломала штатный антивирус Windows, пытаясь закрыть в нем опасную «дыру»

Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Знаменитый производитель компьютеров впаривал россиянам ПК со встроенным вредоносным ПО

Microsoft вырежет из Windows полезную утилиту, появившуюуся 25 лет назад

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще