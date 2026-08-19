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Microsoft поломала штатный антивирус Windows, пытаясь закрыть в нем опасную «дыру»

Microsoft поломала встроенный в Windows антивирус в попытке закрыть опасную уязвимость нулевого дня, выявленную объявившим компании войну анонимным исследователем. Microsoft Defender «разучился» проверять систему в быстром, полном и автономном режимах. Исправления, помимо отката ОС к предыдущему состоянию, пока нет.

Microsoft Defender поломан

После одного из недавних обновлений Microsoft Defender, встроенный в ОС Windows 11 инструмент безопасности, в ряде сценариев оказался неспособным выполнять одну из своих основных функций – сканировать систему на предмет вирусов, пишет Neowin.

В середине августа 2026 г. анонимный ИТ-специалист, скрывающийся под псевдонимом Nightmare Eclipse, выявил в штатном антивирусе WindowsMicrosoft Defender (ранее «Защитник Windows») опасную уязвимость нулевого дня (0-day) – о ней на момент обнаружения не было известно ни специалистам из Microsoft, ни пользователям Windows.

Уязвимости было присвоено название ShieldBreak. Она затрагивала все компьютеры под управлением Windows 11 25H2 и Windows Server 2025, включая самые последние сборки. С помощью бреши хакеры могли получить права уровня SYSTEM на машине жертвы.

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Microsoft
Microsoft Defender «разучился» выполнять быстрое и полное сканирование системы

19 августа 2026 г. Microsoft выпустила экстренное обновление сигнатур безопасности Defender. Оно, по всей видимости, непреднамеренно нарушило работу Defender, причем пострадали от этого самые его базовые функции. В частности, пользователи Reddit, столкнувшиеся с проблемой, жалуются на невозможность провести проверку системы на предмет присутствия в ней вирусов и другого вредоносного ПО. Все они установили недавнее обновление безопасности Windows.

Симптомы

Затронуты режимы Defender «Быстрая проверка», в котором Defender проверят наиболее типичные места размещения вредоносного ПО в системе; «Полное сканирование» и «Антивирусная проверка в Microsoft Defender (автономная проверка)», используемая для выявления и устранения особо сложных угроз.

Один из пользователей Reddit утверждает, что проверка в быстром и полном режимах прерываются под самый конец – без видимой на то причины. Автономная проверка «зависает» на 91% выполнения. Примечательно то, что в режиме «Настраиваемое сканирование» – когда пользователь самостоятельно может указать файлы и папки, которые необходимо проверить, – Defender работает нормально: если вручную отметить все присутствующие в системе физические и логические диски, проверка завершается без возникновения ошибок.

Сбои на уровне системы

В оснастке «Просмотр событий» в момент внезапного завершения процедуры проверки в Defender фиксируется ошибка с кодом 0x000005 (указывает на нарушение прав доступа к памяти) в контексте динамической библиотеки mpengine.dll. Эта библиотека, как отмечает Neowin, являются частью антивирусного ядра Microsoft.

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Кроме того, на протяжении нескольких дней пользователи, столкнувшиеся с проблемой, наблюдают сбои сеанса DefenderApiLoggerLowPriv, вероятно, связанные со сбоями в работе механизма логирования Defender.

По словам Арье Горецкого (Aryeh Goretsky), бывшего исследователя в сфере ИБ компании Eset и нынешнего куратора форума Neowin, сбоям подвержен Microsoft Defender версий 1.1.26070.7 и 1.26080.2 с установленными обновлениями базы данных угроз версий 1.457.222.0, 1.457.225.0, 1.457.226.0, 1.457.227.0 и 1.457.230.0.

Без официального подтверждения

В Microsoft пока не подтвердили и не опровергли информацию о проблемах с Defender, а их связь с обновлениями безопасности Windows не доказана. Косвенно она подтверждается тем, что откат Windows к предыдущей версии возвращает полную работоспособность фирменному антивирусу Microsoft.

Война Nightmare Eclipse с Microsoft

С апреля 2026 г. неизвестный ИТ-специалист Nightmare Eclipse, под которым может скрываться затаивший злобу на Microsoft экс-сотрудник корпорации, начал публиковать эксплоиты для уязвимостей нулевого дня в Windows без предварительного уведомления Microsoft – в нарушение норм этики, принятых в сфере безопасности.

Всего на момент публикации данного материала Nightmare Eclipse раскрыл 10 0-day-уязвимостей. Половина из них приходится на антивирусное ПО, в том числе на скандальную RoguePlanet, о которой ранее писал CNews.

Дмитрий Степанов

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