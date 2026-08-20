Бежать из ИТ пока рано. В сфере безопасности космический рост зарплат
Медианная предлагаемая зарплата в российской ИБ-сфере всего за год выросла почти в полтора раза – на 40%. Доходы представителей отдельных профессий подскочили на 20%, и это в то время, пока другие представители ИТ-сферы столкнулись со стагнацией зарплат на фоне роста налогов, цен и инфляции.
За безопасность готовы платить
Российские специалисты по информационной безопасности оказались едва ли не единственными представителями отечественной ИТ-сферы, чьи зарплаты пока продолжают расти. Более того, рост этот весьма бурный – по итогам первой половины 2026 г. медианная предлагаемая зарплата в ИБ-отрасли увеличилась на 40% год к году, составив 115,6 тыс. руб. вместо прежних 82,8 тыс. руб., сообщили CNews представители сервиса по поиску работы hh.ru.
Как отметили в компании, в отдельных случаях, например, при сочетании уникальной экспертизы и опыта, работодатели готовы платить российским безопасникам более 400 тыс. руб. Да и работу в ИБ-отрасли в России найти вполне по силам – с 1 января по 30 июня 2026 г. в стране было открыто около 13,7 тыс. вакансий, связанных именно с информбезопасностью.
Что примечательно, в других сегментах российской ИТ-сферы предлагаемые и фактические зарплаты расти почти перестали. Как сообщал CNews, это связано с экономической ситуацией в стране и с распространением нейросетей. Многие ИТ-специалисты безуспешно ищут работу месяцами, а начинающие программисты на PHP и Golang и вовсе столкнулись с сокращением предлагаемых зарплат на 13% и 12% год к году соответственно.
Кого ищут активнее всего
Столь внушительный рост зарплат – это прямое следствие нехватки ИБ-кадров в отрасли. Как рассказали CNews в hh.ru, в настоящее время две трети работодателей испытывают ощутимую нехватку таких специалистов. Привлечь работников надеются стремительным ростом предлагаемых зарплат.
Из общей массы открытых вакансий в российской ИБ-сфере большая часть, 41,9%, относится к специалистам по информационной безопасности. На втором месте – ИБ-директора (32,3%), на третьем – специалисты DevSecOps / AppSec (9,3%), отвечающие за ранний поиск уязвимостей и защиту приложений на всех этапах. В топ-5 вошли архитекторы ИБ (7%), которые отвечают за проектирование целостной системы защиты организации, и разработчики ИБ (4,8%).
Одним больше, другим меньше
Внутри отрасли предлагаемые зарплаты растут неравномерно. Лучше всего в этом плане чувствуют себя специалисты DevSecOps / AppSec – их зарплатные предложения подскочили год к году на 20%. Здесь медиана предлагаемой зарплаты теперь составляет 275 тыс. руб.
|
Специализация
|
Доля от всех вакансий в ИБ
|
Медиана предлагаемой ЗП в 2026 году, руб.
|
Динамика ЗП год к году
|
Руководитель по ИБ\директор
|
32,3%
|
390 000
|
7%
|
DevSecOps / AppSec
|
9,3%
|
275 000
|
20%
|
Архитектор инфобезопасности
|
7,0%
|
237 000
|
11%
|
Пентестер («этичный» хакер)
|
1,2%
|
194 000
|
10%
|
SOC-аналитик
|
0,3%
|
190 000
|
10%
|
Специалист по управлению уязвимостями
|
1,8%
|
169 300
|
14%
|
Разработчик инфобезопасности
|
4,8%
|
132 900
|
10%
|
Комплаенс-менеджер
|
1,4%
|
121 000
|
9%
|
Специалист по инфобезопасности
|
41,9%
|
100 000
|
5%
Источник: hh.ru
Наименьший рост зарплатных предложений зафиксирован у специалистов по ИБ – он составил лишь 5% год к году. Теперь медиана составляет 100 тыс. руб.
Не умеешь – не требуй
Эксперты hh.ru выявили прямую зависимость предлагаемой оплаты труда одновременно и с экспертизой специалиста, и с требуемым опытом работы. В частности, соискатели, чей стаж работы составляет от трех до шести лет, могут рассчитывать в среднем на 125,7 тыс. руб. (максимум – 228 тыс. руб.), а те, чей опыт превышает шесть лет – на 160 тыс. руб. в среднем и 350 тыс. руб. максимум.
«При этом даже начинающие специалисты имеют реальные возможности для достойного старта: медианное предложение для кандидатов без опыта в сфере ИБ составляет 68,2 тыс. руб., а максимум достигает 141,5 тыс. рублей», – сказали CNews представители hh.ru.
Чем уже экспертиза специалиста, и чем больше у него опыта, тем на большую зарплату он может рассчитывать. hh.ru приводит в пример джунов-DevSecOps начинающих AppSec-специалистов – они вполне могут претендовать на 150 тыс. руб. на старте карьеры, а при наличии минимум трехлетнего опыта – на 275 тыс. руб., Сеньор со стажем шесть лет и более вполне может получать 320 тыс. руб.
«Медианное предложение архитекторам ИБ на старте составляет 180 тыс. руб., при достижении трехлетнего стажа – 245 тыс. руб., шестилетнего – 420 тыс. рублей», – добавили в hh.ru.
Кому платят больше всего
Эксперты платформы выделили пять ныне открытых вакансий в российской ИБ-сфере, где работодатели предлагают самые высокие зарплаты. На первом месте – специалист по кибербезопасности MSS в Казани, который будет получать от 500 тыс. руб. притом уже после уплаты всех налогов. Все нижеперечисленные вакансии открыты в Москве или Московской области.
Второе место в этом топе – у вакансии замглавы отдела развития и эксплуатации систем ИБ. Здесь зарплата – от 435 000 руб. до вычета налогов.
Топ-3 закрывает вакансия архитектора по ИБ – от 400 тыс. руб. до вычета налогов. За ней идет предложение о работе специалистом по кибербезопасности (Threat Intel) – до 440 тыс. руб. до вычета налогов. В конце рейтинга – руководитель отдела по информационной безопасности (от 300 тыс. руб. на руки).