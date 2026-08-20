Бежать из ИТ пока рано. В сфере безопасности космический рост зарплат

Медианная предлагаемая зарплата в российской ИБ-сфере всего за год выросла почти в полтора раза – на 40%. Доходы представителей отдельных профессий подскочили на 20%, и это в то время, пока другие представители ИТ-сферы столкнулись со стагнацией зарплат на фоне роста налогов, цен и инфляции.

За безопасность готовы платить

Российские специалисты по информационной безопасности оказались едва ли не единственными представителями отечественной ИТ-сферы, чьи зарплаты пока продолжают расти. Более того, рост этот весьма бурный – по итогам первой половины 2026 г. медианная предлагаемая зарплата в ИБ-отрасли увеличилась на 40% год к году, составив 115,6 тыс. руб. вместо прежних 82,8 тыс. руб., сообщили CNews представители сервиса по поиску работы hh.ru.

Как отметили в компании, в отдельных случаях, например, при сочетании уникальной экспертизы и опыта, работодатели готовы платить российским безопасникам более 400 тыс. руб. Да и работу в ИБ-отрасли в России найти вполне по силам – с 1 января по 30 июня 2026 г. в стране было открыто около 13,7 тыс. вакансий, связанных именно с информбезопасностью.

Что примечательно, в других сегментах российской ИТ-сферы предлагаемые и фактические зарплаты расти почти перестали. Как сообщал CNews, это связано с экономической ситуацией в стране и с распространением нейросетей. Многие ИТ-специалисты безуспешно ищут работу месяцами, а начинающие программисты на PHP и Golang и вовсе столкнулись с сокращением предлагаемых зарплат на 13% и 12% год к году соответственно.

Кого ищут активнее всего

Столь внушительный рост зарплат – это прямое следствие нехватки ИБ-кадров в отрасли. Как рассказали CNews в hh.ru, в настоящее время две трети работодателей испытывают ощутимую нехватку таких специалистов. Привлечь работников надеются стремительным ростом предлагаемых зарплат.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика ИБ-специалисты пока еще могут рассчитывать на рост зарплат. Как долго он продлится - неизвестно

Из общей массы открытых вакансий в российской ИБ-сфере большая часть, 41,9%, относится к специалистам по информационной безопасности. На втором месте – ИБ-директора (32,3%), на третьем – специалисты DevSecOps / AppSec (9,3%), отвечающие за ранний поиск уязвимостей и защиту приложений на всех этапах. В топ-5 вошли архитекторы ИБ (7%), которые отвечают за проектирование целостной системы защиты организации, и разработчики ИБ (4,8%).

Одним больше, другим меньше

Внутри отрасли предлагаемые зарплаты растут неравномерно. Лучше всего в этом плане чувствуют себя специалисты DevSecOps / AppSec – их зарплатные предложения подскочили год к году на 20%. Здесь медиана предлагаемой зарплаты теперь составляет 275 тыс. руб.

Зарплаты в российском ИБ в первом полугодии 2026 года

Специализация Доля от всех вакансий в ИБ Медиана предлагаемой ЗП в 2026 году, руб. Динамика ЗП год к году Руководитель по ИБ\директор 32,3% 390 000 7% DevSecOps / AppSec 9,3% 275 000 20% Архитектор инфобезопасности 7,0% 237 000 11% Пентестер («этичный» хакер) 1,2% 194 000 10% SOC-аналитик 0,3% 190 000 10% Специалист по управлению уязвимостями 1,8% 169 300 14% Разработчик инфобезопасности 4,8% 132 900 10% Комплаенс-менеджер 1,4% 121 000 9%

Специалист по инфобезопасности 41,9% 100 000 5%

Источник: hh.ru

Наименьший рост зарплатных предложений зафиксирован у специалистов по ИБ – он составил лишь 5% год к году. Теперь медиана составляет 100 тыс. руб.

Не умеешь – не требуй

Эксперты hh.ru выявили прямую зависимость предлагаемой оплаты труда одновременно и с экспертизой специалиста, и с требуемым опытом работы. В частности, соискатели, чей стаж работы составляет от трех до шести лет, могут рассчитывать в среднем на 125,7 тыс. руб. (максимум – 228 тыс. руб.), а те, чей опыт превышает шесть лет – на 160 тыс. руб. в среднем и 350 тыс. руб. максимум.

«При этом даже начинающие специалисты имеют реальные возможности для достойного старта: медианное предложение для кандидатов без опыта в сфере ИБ составляет 68,2 тыс. руб., а максимум достигает 141,5 тыс. рублей», – сказали CNews представители hh.ru.

Чем уже экспертиза специалиста, и чем больше у него опыта, тем на большую зарплату он может рассчитывать. hh.ru приводит в пример джунов-DevSecOps начинающих AppSec-специалистов – они вполне могут претендовать на 150 тыс. руб. на старте карьеры, а при наличии минимум трехлетнего опыта – на 275 тыс. руб., Сеньор со стажем шесть лет и более вполне может получать 320 тыс. руб.

«Медианное предложение архитекторам ИБ на старте составляет 180 тыс. руб., при достижении трехлетнего стажа – 245 тыс. руб., шестилетнего – 420 тыс. рублей», – добавили в hh.ru.

Кому платят больше всего

Эксперты платформы выделили пять ныне открытых вакансий в российской ИБ-сфере, где работодатели предлагают самые высокие зарплаты. На первом месте – специалист по кибербезопасности MSS в Казани, который будет получать от 500 тыс. руб. притом уже после уплаты всех налогов. Все нижеперечисленные вакансии открыты в Москве или Московской области.

Второе место в этом топе – у вакансии замглавы отдела развития и эксплуатации систем ИБ. Здесь зарплата – от 435 000 руб. до вычета налогов.

Топ-3 закрывает вакансия архитектора по ИБ – от 400 тыс. руб. до вычета налогов. За ней идет предложение о работе специалистом по кибербезопасности (Threat Intel) – до 440 тыс. руб. до вычета налогов. В конце рейтинга – руководитель отдела по информационной безопасности (от 300 тыс. руб. на руки).