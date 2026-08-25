В Citrix найдены «дыры», позволяющие обходить всякую аутентификацию

Компания Citrix выпустила экстренный бюллетень с настоятельной рекомендацией срочно установить обновления к критической и субкритической уязвимостям в их продуктах марки NetScaler.

Две угрозы

Компания Citrix выпустила срочные исправления к двум уязвимостям в своих продуктах NetScaler Gateway и NetScaler ADC, одна из которых оценивается как критическая, а другая - как высокоопасная.

Критической (9,3 балла по шкале CVSS-B) названа уязвимость CVE-2026-19490, характерная и для NetScaler ADC и NetScaler Gateway.

Она позволяет потенциальным злоумышленникам удаленно обходить всякую аутентификацию в ADC и Gateway, если устройство настроено на работу в режиме виртуального сервера AAA или в качестве шлюза (SSL, VPN, ICA Proxy, CVPN, RDP Proxy). При этом важную роль играют версия программной оболочки NetScaler и настройки SAML Action.

Фото: © wolterke / Фотобанк Фотодженика Citrix настоятельно рекомендует срочно установить обновления к критической и субкритической уязвимостям в их продуктах NetScaler

Администраторы могут определить присутствие уязвимости по присутствию настроек «add authentication samlAction .*», «add authentication vserver.*» и «add vpn vserver.*».

«Баг» присутствует в версиях ADC и Gateway в диапазонах 13.1-63.21 и 14.1-73.3.

Вторая, менее серьезная уязвимость, обозначенная как CVE-2026-19489 (8,8 балла по шкале CVSS-B), может приводить к отказу в обслуживании, когда в устройствах активирован режим SIP ALG (Session Initiation Protocol Application Layer Gateway - протокол инициирования сеанса для шлюза на уровне приложений) в настройках крупномасштабной группы преобразования сетевых адресов.

Специалисты по кибербезопасности могут определить, уязвимы ли Citrix NetScaler в их сети, проверив их настройки на наличие строки «add lsn group.*sipalg.*».

Эксплуатация пока не выявлена, но...

«Мы настоятельно рекомендуем клиентам ознакомиться с бюллетенем безопасности для NetScaler ADC и NetScaler Gateway, оценить, затронуты ли их развертывания, и как можно скорее обновить уязвимые устройства до рекомендуемых версий», - указывается в публикации Citrix. - «Бюллетень прямо касается поддерживаемых версий NetScaler ADC и NetScaler Gateway, управляемых клиентом, включая некоторые сборки, соответствующие стандартам FIPS и NDcPP. Развертывания SecurAccess ZTNA Hybrid (ранее Secure Private Access Hybrid), использующие управляемые клиентом экземпляры NetScaler, также затронуты и должны быть обновлены до рекомендуемых версий».

Информации о практической эксплуатации уязвимости пока нет. Однако эксперты ожидают ее в самом ближайшем будущем.

«Выпуск публичных исправлений автоматически становится своего рода рекламой уязвимостей и приглашением для хакеров ими воспользоваться, говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Период между выходом патчей и их установкой на конечные системы - это основная зона риска для пользователей последних, и это время необходимо сократить до возможного минимума».

В марте этого года Citrix также настоятельно рекомендовал установить патчи к двум другим уязвимостям в продуктах Netscaler - CVE-2026-3055 и CVE-2026-4368; уже через несколько дней началась их активная эксплуатация со стороны киберзлоумышленников.

К настоящему времени ShadowServer Foundation насчитал 22 тысячи развертываний NetScaler ADC и 1800 развертываний NetScaler Gateway, доступных из интернета. Впрочем, в ShadowServer не уточняют, какая их часть гарантированно уязвима, и какой процент является тестовыми стендами или приманками для документирования кибератак.