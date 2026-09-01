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Госорганы европейской страны уронили DDoS-атакой в третий раз за три месяца

DDoS-атака вывела из строя значительную часть правительственных сетевых ресурсов Норвегии. Ее источник остается неизвестным, как неизвестны и причины.

В основном отбились

Масштабная DDoS-атака вывела из строя значительную часть правительственных сетевых ресурсов Норвегии.

Атака началась в 03:38 по центральноевропейскому времени в ночь на понедельник 31 августа 2026 г. Ее объектом стала цифровая инфраструктура, которой пользуется Норвежское агентство цифровизации (Digdir), а также его операционный провайдер, компания Vivicta.

Digdir управляет общей цифровой инфраструктурой государственных органов Норвегии, включая учетные записи для государственных служб, электронные удостоверения личности и подписи, защищенную цифровую почту, правительственные формы, доступ к публичным документам и обмен данными между ведомствами.

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freepik/dcstudio
DDoS-атака вывела из строя значительную часть правительственных сетевых ресурсов Норвегии

В заявлении Digdir, опубликованном в среду, указывается, что некоторые службы были полностью недоступны в течение непродолжительного времени, и, хотя нормальное функционирование инфраструктуры было в основном восстановлено, проблемы с доступностью некоторых служб, в частности ID-porten и eSignering, сохраняются.

Директор Digdir Фроде Даниэльсен (Frode Danielsen) заявил, что расследование инцидента не выявило никаких признаков взлома или утечек персональных данных.

«Это важная оговорка, поскольку DDoS-атаки нередко являются дымовой завесой, прикрывающей более серьезные атаки, такие, как вторжение в сеть, установку разного рода бэкдоров и других «закладок», - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Впрочем, пока не закончится расследование инцидента, исключать чего-то подобного и в этот раз было бы преждевременно».

Рикошет

Даниэльсен отметил также, что данная атака направленная именно на Digdir и что она стала уже третьей с начала лета: первая была отмечена в июне, вторую отбили в самом начале августа.

Правоохранительные органы Норвегии были уведомлены об атаке в надлежащем порядке.

Кто стоит за атакой и для чего ее организовал, остается неизвестным.

В то время как Digdir - непосредственный объект атаки, некоторые сторонние службы, использующие его инфраструктуру, также почувствовали на себе последствия DDoS.

Например, Altinn - центральная цифровая платформа для общения между гражданами, бизнес-структурами и правительственными учреждениями, опубликовало заявление, в котором текущие проблемы с доступом и функционированием объясняются именно атакой на Digdir.

Аналогичное заявление сделало главное налоговое ведомство Норвегии - Skatteetaten. Пользователям рекомендовано повторить попытки входа в свои аккаунты на этих платформах позднее.

Роман Георгиев

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