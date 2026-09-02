«Алисе» дадут полный карт-бланш. Нейросеть «Яндекса» получит доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян

Нейросети «Алиса AI» могут предоставить расширенные права на мобильных устройствах россиян – доступ к банковским приложениям и другим чувствительным данным россиян. Также ее хотят встраивать в новые устройства, то есть внести в список обязательного к предустановке ПО. Аналитики видят в этом риск монополизации рынка «Яндексом».

Права есть, обязанностей нет

Разработанную «Яндексом» нейросеть «Алиса AI» могут наделить расширенными правами на мобильных устройствах россиян и предоставить ей, в числе прочего, доступ к банковским приложениям, пишет «Коммерсант». В настоящее время эта инициатива обсуждается в Минцифры.

Помимо этого, «Алису AI» хотят добавить в список приложений, обязательных к предустановке на мобильные устройства, утверждает собеседник издания, осведомленный о ходе обсуждения инициативы.

По его словам, обе идеи будут приняты, то «Алиса AI» может «стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка».

Излишне любопытная «Алиса»

Если предложенные изменения по результатам обсуждения в Минцифры будут приняты, то «Алиса AI» получит доступ в первую очередь к банковским приложениям россиян. «Коммерсант» не уточняет, что именно понадобится нейросети в этих утилитах.

Kelly Sikkema / Unsplash Власти и «Яндекс» не уточняют, что «Алиса» забыла в банковских приложениях россиян

Напомним, что любое банковское приложение содержит массу конфиденциальных данных – количество денег на счете, CVC/CVV-код карты, паспортные данные и многое другое. Также в этих приложениях можно переводить деньги другим людям и подавать заявки на кредиты.

Как пишет «Коммерсант», «ИИ-помощник «Яндекса» может получить доступ к банковским приложениям на устройствах и другим, собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих мощностях».

Важно отметить также, что нововведения коснутся вовсе не только смартфонов, но также планшетов и умных колонок.

Россиян предупреждали

Следящие за законотворческой деятельностью российских властей жители страны могли увидеть на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления Правительства России, в котором говорилось о расширении прав ИИ-помощников на устройствах россиян. Документ в начале августа 2026 г. был размещен Минцифры для общественного обсуждения, но потом внезапно исчез. По информации «Коммерсанта», в настоящее время он находится на доработке.

«В проекте уже упоминалось, что помощник с ИИ становится сервисом с доступом к системным функциям, приложениям, уведомлениям, авторизации и аппаратным возможностям», – пишет «Коммерсант».

Согласно заявлению Минцифры, столь радикальное расширение прав делается с целью обеспечения «прозрачных правил доступа к устройствам и операционным системам, устранить преимущества встроенных решений производителей».

Купил смартфон, а там – «Алиса»

Также в разработке находится мера по предустановке некоего «системного помощника ИИ, созданного на базе суверенных или национальных фундаментальных моделей ИИ», отмечает издание. Законодательная база для этого уже готова – в июле 2026 г. был принят закон «О поддержке развития искусственного интеллекта в России», в котором закреплены такие типы ИИ-моделей.

Но собеседники «Коммерсанта» уверены – эта инициатива направлена в первую очередь «на ограничения в России аналогичных зарубежных умных помощников, а также ИИ-моделей».

Предустановка российского ПО на новые смартфоны, планшеты и компьютеры – это тоже требование российского законодательства, вступившее в силу весной 2021 г. Список обязательных к предустановке утилит постоянно меняется – например, в июле 2026 г. в него добавили «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», 2ГИС, «Почта Mail.ru», нацмессенджер «Макс» и целый ряд других программ. Приложение «Алиса AI» – тоже в этом списке.

Важно подчеркнуть – россияне имеют законное право не пользоваться предустановленным российским ПО. Также им пока предоставляется возможность удалить весь российский софт, доступный «из коробки».