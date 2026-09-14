Новый троян для старых смартфонов на Android шифрует все данные и запугивает своих жертв

Индонезийская вредоносная программа донимает пользователя спамом и агрессивными сообщениями, требуя выплатить выкуп. В давлении на жертв нет ничего нового, но обычно речь идет о корпоративных пользователях.

Только для старых «андроидов»

Новое вредоносное ПО под Android, получившее название Mantax Otax, сочетает функции программ-вымогателей и шпионского ПО. Помимо шифрования файлов и кражи конфиденциальных данных, оно также осуществляет рассылку спама и запугивает жертв разными способами.

По данным специалистов компании Zimperium, программа имеет индонезийское происхождение. Злоумышленники распространяют ее с помощью социальной инженерии и фишинга в виде APK-файлов, расположенных на сторонних ресурсах (вне Google Play).

Фото: Denny Müller / Unsplash Новый индонезийский троян донимает пользователя спамом и агрессивными сообщениями, требуя выплатить выкуп. Обычно давление на жертв распространяется на корпоративных, но не на частных пользователей

После установки вредоносная программа запрашивает разрешение на использование службы специальных возможностей (Accessibility), получая в результате широкие возможности управления скомпрометированным устройством.

Затем она запрашивает с GitHub адрес контрольного сервера (C2) и переправляет туда сведения о жертве, включая местоположение, оператора связи, версию Android и идентификатор устройства. C2-сервер, в свою очередь, может передавать команды для выполнения через Firebase или WebSocket. Вредонос сканирует общее хранилище и шифрует файлы определенных типов, используя уникальный для каждой жертвы ключ AES, скачиваемый с C2-сервера.

Затем вредоносная программа удаляет исходные файлы и добавляет расширение .enc к зашифрованным копиям. Все локально размещенный файлы изображений подменяются сообщениями требованием выкупа, плюс к этому вредонос открывает полноэкранный чат на базе платформы Firebase для ведения переговоров об оплате выкупа.

Исследователям Zimperium удалось прочитать переписку благодаря ошибкам в настройках C2-сервера Firebase.

Специалисты Zimperium выяснили, что Mantax Otax в первую очередь атакует устройства под управлением устаревших версий Android.

Модуль-вымогатель Mantax Otax работает только на устройствах под управлением Android 9 и более ранних версий. Это связано с тем, что функция безопасности и конфиденциальности Scoped Storage, появившаяся в Android 10, значительно ограничивает возможности шифрования, фактически сводя их к каталогу внешних файлов приложения.

Деньги давай, деньги!

Помимо функций программы-вымогателя, Mantax Otax включает возможности шпионского ПО, удаленного управления и - психологического воздействия на жертв.

Вредоносная программа может красть PIN-коды экрана блокировки для сохранения постоянного доступа к устройству, перехватывать SMS и одноразовые пароли, получать доступ к журналу вызовов, контактам, истории браузера, списку приложений, информации об аккаунте Google и данным о местоположении.

Кроме того, вредоносная программа может извлекать профили и сообщения WhatsApp*, а также чаты Telegram, имитируя действия пользователя через службы специальных возможностей.

Mantax Otax эксплуатирует API MediaProjection в Android для создания снимков экрана, записи видео в формате MP4 и потоковой передачи изображения с экрана жертвы практически в реальном времени через сервис размещения файлов Catbox. Плюс к этому вредонос может делать фотографии с помощью камер зараженного устройства и загружать их оператору.

Во второй версии вредоносной программы появились функции преследования и запугивания: например, постоянно возникающие диалоговые окна, полноэкранные видеоролики, быстро сменяющиеся изображения-«скримеры» и дистанционно управляемые сообщения, которые локально преобразуются из текста в речь и воспроизводятся через динамики устройства.

Все это используется для давления на жертву.

«Это, пожалуй, новое слово в кибервымогательской индустрии: давление на жертв было обычным делом и раньше, но, как правило, оно было обращено против корпоративных пользователей, в то время как данная программа явно целит на индивидуальных пользователей Android, - говорит Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Такой подход может на какое-то время стать популярным среди киберзлоумышленников, хотя в целом он свидетельствует скорее о спаде прибыльности шифровальщиков-вымогателей».

Пользователям в целом рекомендуется не устанавливать APK-файлы из источников за пределами Google Play, не предоставлять приложениям избыточные разрешения, особенно связанные с использованием служб специальных возможностей, и в целом проверять репутацию разработчиков перед установкой приложения.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими