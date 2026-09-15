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Доверие к Ozon и Wildberries утрачено. Новые продавцы почти не приходят, старые прячут товары по своим складам

Российские маркетплейсы столкнулись с падением притока новых продавцов. За лето 2026 г. он рухнул более чем на четверть. Старые продавцы хоть и не уходят с площадок, но утратили доверие к ним с точки зрения хранения товара на фоне непрекращающихся ударов по их складам. Теперь предприниматели все чаще хранят свои товары у себя и все активнее пользуются услугами доставки сторонних компаний.

Доверять только себе

Российские продавцы стали гораздо реже (на 27% год к году) регистрироваться в отечественных интернет-магазинах и значительно чаще доставлять собственные товары покупателям своими силами, не доверяя площадкам. Очень активно растет спрос на модель доставки delivery-by-seller (DBS, силами продавца) – предприниматели обращаются за такой услугой к логистическим компаниям, не связанным с крупнейшими торговыми площадками.

«Ведомости» приводят в пример компанию СДЭК, у которой с апреля по август 2026 г. число обращений за услугой DBS выросло на 60%. В компании не раскрывают абсолютные значения, хотя известно, что в августе 2026 г. СДЭК получила свыше 5000 запросов на DBS.

В СДЭК связывают рост спроса на услугу DBS с проблемами со складской инфраструктурой крупнейших российских маркетплейсов. С середины июля 2026 г. в них прилетают украинские дроны, уничтожая не только сами склады, но и хранящиеся в них товары. Пока достается только инфраструктуре Wildberries и Ozon – склады других российских маркетплейсов к моменту выхода материала не становились жертвами налетов БПЛА. Убытки продавцов от таких атак, по подсчетам различных экспертов, исчисляются сотнями миллиардов рублей.

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© Primakov / Фотобанк Фотодженика
Риск безвозвратной утраты товара на складах маркетплейсов по-прежнему сохраняется

К тому же маркетплейсы сняли с себя всю ответственность за повреждение товаров в результате атаки беспилотников. Как сообщал CNews, в начале июля 2026 г. такие поправки внес в свою оферту Wildberries, а затем пример с него взяли Ozon, «Яндекс Маркет» и другие площадки.

И стол, и ластик

Продавцы стали значительно реже доверять маркетплейсам хранение и доставку самых разных товаров. Если раньше они прибегали к модели DBS для отправки в основном крупногабаритных и очень хрупких товаров, то теперь эту услугу заказывают даже для карандашей.

Так, раньше по DBS доставляли по большей части мебель, бытовую технику, зеркала и пр., Ныне в этом списке есть чай, SIM-карты, компьютерное «железо», канцелярия и многое другое, в том числе различные украшения, рассказал «Ведомостям» источник в СДЭК.

Начало положено

Модель DBS хоть и привлекает внимание продавцов, но полностью переходить на нее они пока не торопятся. Более того, если раньше на нее приходилось 9% в общей структуре продаж на маркетплейсах, то ныне ее доля составляет 6%.

В СДЭК связывают это с более быстрым ростом другой модели доставки – fulfilment-by-seller (FBS). Здесь доставкой товара занимается маркетплейс, на котором он был продан, но сам товар при этом все еще хранится у продавца, а нее на складе площадки

Доверять хранение товаров маркетплейсам россияне более не хотят. Такая модель носит название fulfilment-by-operator (FBO), и спрос на нее за лето 2026 г. упал более чем вдвое, отмечает издание. «В результате на модели FBS и DBS в августе (2026 г. – прим. CNews) пришлось 89% обращений в СДЭК, хотя традиционно их доля составляла 41%», – пишут «Ведомости».

Сами маркетплейсы не отрицают, что продавцы все чаще выбирают модель DBS. Представитель Wildberries сообщил изданию, что с начала 2026 г. число заказов на доставку продукции своими силами увеличилось почти на 50%, а число использующих ее продавцов за тот же период подскочило более чем на 48%.

Представители Ozon и «Яндекс Маркета» уверяют, что интерес к DBS среди продавцов с начала 2026 г. особых изменений не претерпел.

Торговать некому

Российские маркетплейсы страдают не только от потери интереса продавцов к хранению своих товаров на складах площадок. Еще одна проблема, с которой они столкнулись – это резкий обвал притока новых продавцов. Как пишут «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату России (ТПП), за лето 2026 г. их число уменьшилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

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Опрошенные изданием эксперты уверены – дело в рисках ударов беспилотников и потери товара. Продавцы все активнее открывают собственные онлайн-магазины – в «Яндекс KIT», к примеру, их число выросло почти в 1,6 раза за месяц, отмечает издание.

Статистика сервиса «МойСклад» указывает на еще более серьезное падение числа новых продавцов – на 53% год к году в течение лета 2026 г. Абсолютные значения «МойСклад» не приводит. По данным ТПП, к началу сентября 2026 г. число продавцов на российских маркетпплейсах составляло в пределах 800 тыс., по данным ФНС – их 850 тыс.

Сами маркетплейсы, отметим, отрицают падение числа новых продавцов. В Wildberries уверяют, что «количество новых личных кабинетов» в январе-августе 2026 г. увеличилось на 12% год к году. В Ozon не раскрывают динамику роста количества новых профилей продавцов на площадке, но заверяют, что снижения их числа не видят. Впрочем, на активный рост количества продавцов в обозримой перспективе в Ozon не рассчитывают, не объясняя причины.

Геннадий Ефремов

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