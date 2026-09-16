Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих«Ростелеком» анализирует рынок для внедрения системы предотвращения утечек конфиденциальной информации. Компания разместила техзадание с планом слежки за работой тысяч сотрудников в мессенджерах Telegram, «Макс», сервисах «Яндекс», браузерах Chrome и Firefox, почтой Mail.ru, соцсетях «ВКонтакте», «Moй Мир@Mail.ru», «Одноклассники». Система должна самостоятельно блокировать сообщения, выявлять социальные связи и подбирать пароли, если заподозрит опасность. Слежка помогает минимизировать утечку чувствительных данных и выявлять сотрудников, наносящих ущерб.
Изучение рынка
ПАО «Ростелеком» объявило подрядчикам, что анализирует рынок систем предотвращения утечек конфиденциальной информации. Компания проводит «анализ рынка для закупки и внедрения» расширенной DLP-системы на условиях бессрочной лицензии, говорится в техзадании, опубликованном на сайте закупок «Росэлторг». Предложения от потенциальных разработчиков принимались до 14 сентября 2026 г., но в рамках данного этапа (RFI) компания официально победителя не выбирает.
«Защита от утечек чувствительной и конфиденциальной корпоративной информации — один из приоритетов службы безопасности "Ростелекома", как и любой другой крупной корпорации. Цель объявленной процедуры запроса предложений — это мониторинг рынка профильных решений», — пояснили CNews в пресс-службе оператора. При этом в компании не уточнили, планируют ли совершенствовать свои методы контроля, или намерены расширять работу на внешнем рынке.
Компанией определено количество контролируемых системой пользователей — не менее 5 тыс. человек с возможностью наращивать производительность. В самом «Ростелекоме» работает около 120 тыс. сотрудников.
В рамках закупки «Ростелеком» в техническом задании подробно описал работу современной системы, которая способна масштабно следить за тысячами сотрудников и их цифровой активностью. В ее задачи входит обеспечение защиты конфиденциальных данных во время использования, хранения и перемещения, выявление признаков действий сотрудников, наносящих экономический и репутационный ущерб организации, и внутреннего мошенничества, выявление случаев неправомерного доступа к конфиденциальной информации, проведение расследований.
Это не только классические задачи DLP-системы с выявлением информации по ключевым словам и ее блокировкой, но и «умное поведение». Например, система сама ищет аномалии в поведении (резкий рост активности) и формирует «группы риска» среди сотрудников без предварительной настройки шаблонов. Также это не просто табличные отчеты, а визуальное построение графов коммуникаций — кто, с кем, на какие темы общался и какими файлами обменивался, а также продвинутые механизмы подбора паролей к архивам пользовательских файлов прямо «на лету» по словарю.
Система должна обеспечивать контроль над процессом передачи защищаемой информации за пределы сегментов корпоративной вычислительной сети посредством перехвата и анализа данных, переданных на внешние устройства, локальные сетевые ресурсы, облачные хранилища, локальные и сетевые принтеры, сеть Интернет. Система должна поддерживать работу на уровне рабочих станций, отслеживать факты хранения данных на внутренних сетевых файловых ресурсах и рабочих станциях.
Что контролируют айтишники, если речь идет о своих
Внутри системы должны находиться несколько модулей, каждый из которых отвечает за перехват и анализ различных сервисов. Содержание модулей раскрыто в техническом задании, приложенном к запросу на анализ рынка.
Первым упоминается модуль использования мессенджеров и социальных сетей. Речь идет о «перехвате и анализе» текстовых сообщений и файлов, переданных с использованием мессенджеров и средств коммуникации, включая их веб-версии (не ограничиваясь, «Макс», «Агент Mail.ru», «Яндекс-Телемост», Telegram), а также в популярных социальных сетях («ВКонтакте», «Мой Мир@Mail.ru», «Одноклассники» и др.). Она также должна предусматривать возможность ограничения перехвата по отдельным учетным записям пользователей и каналам коммуникаций. Причем в вопросе контроля за Telegram и «Макс» компания подчеркнула важность отслеживания именно веб-версий.
Как пояснил CNews руководитель направления информационной безопасности ГК «Корус Консалтинг» Олег Андреев, в большинстве компаний запрещена установка стороннего ПО на корпоративные устройства, в связи с чем сотрудники пользуются веб-версиями мессенджеров. Также при установке десктопной версии мессенджера переписка и файлы пользователя хранятся на локальном устройстве, что дает больше возможности для перехвата нарушений системами DLP. Таким образом, использовать веб-версии проще, в том числе злоумышленникам, которые всевозможными путями стараются скрыть свои действия.
Модуль контроля FTP-соединений предусматривает перехват и анализ исходящих и входящих файлов, переданных по FTP-соединению, а также переданных по зашифрованному SSL-соединению. Он предоставляет возможность настройки ограничения по размеру перехватываемых файлов, возможность поиска по тексту и атрибутам файлов, переданных по протоколу FTP(S), в том числе с применением шаблонов.
Модуль контроля HTTP-трафика — это перехват и анализ сообщений, отправленных либо полученных при помощи почтовых веб-сервисов по протоколу HTTP(S). Компания перечисляет такие ресурсы, как Mail.ru и Yandex, но могут быть и другие. Кроме того, это возможность фильтрации запросов, генерируемых браузерами «Яндекс», Chrome и Firefox. Предполагается создание и гибкая настройка фильтров по параметрам HTTP-запроса для исключения из перехвата определенной исходящей и входящей информации по установленным правилам, возможность создания «белых» и «черных» списков, настройки фильтрации перехвата данных по MIME-типам по ряду предустановленных правил и правил, созданных администратором системы.
В рамках модуля ожидается реализация возможности перехвата, блокировки и фильтрации GET/POST/PUT-запросов, отправленных пользователями в популярные поисковые системы, в том числе Google, «Яндекс», «Рамблер» и Yahoo. Также требуются перехват и анализ сообщений и файлов, отправляемых в блоги, форумы, файлообменные сервисы и иные веб-службы, перехват входящих и исходящих данных веб-коммуникаций (переписки в чатах, публикация статусов, комментарии) на популярных веб-ресурсах («ВКонтакте», «Одноклассники» и т. д.). В списке также перехват входящих и исходящих электронных писем и вложений, переданных либо полученных через почтовые веб-сервисы, сообщений и файлов, переданных в веб-клиентах мессенджеров, возможность поиска по тексту и атрибутам сообщений и файлов, переданных по протоколу HTTP(S).
Также предусмотрен модуль контроля печати, который перехватывает все попытки отправить документ на какой-либо принтер, в том числе виртуальный, а также модуль контроля внешних устройств и накопителей. Например, настройка частичного сохранения теневой копии для больших файлов (опционально, например, сохранять только первые 100 МБ), возможность создания правил контроля доступа к устройствам для конкретных сотрудников за конкретными ПК.
В техзадании описаны модуль контроля событий на мониторах и действий сотрудников, который позволяет снимать скриншоты с экранов, и модуль контроля данных, вводимых с клавиатуры. В списке также модуль контроля буфера обмена, облачных хранилищ данных, сетевых ресурсов и мониторинга рабочих станций.
Система должна иметь возможность контроля использования USB, устройств беспроводной связи Wi-Fi, CD/DVD-дисководов, устройств с интерфейсом Bluetooth, PCMCIA. Даже если компьютер отключен от сети, анализ работы и содержимого продолжится, а данные будут переданы в удобный момент.
Итогом работы системы должна стать блокировка передачи конфиденциальной информации за пределы корпоративной вычислительной сети по любому из каналов передачи (запрет пересылки определенного файла, уведомление пользователя и администратора и т. д.) по предустановленным правилам.
Умные функции
Отмечается, что система у пользователя должна работать в скрытом режиме. «С целью повышения скрытности у администратора системы должна быть возможность переименования процессов агента, видимых пользователю, при запуске консоли командной строки и иных средств мониторинга системных ресурсов на ПК», — следует из документации.
Особенностью системы станет ее способность не просто блокировать данные, но и анализировать их.
Планируется создавать отчет по действиям пользователя, представляющий собой взаимосвязи (построение графа для анализа связей сотрудников) с другими пользователями, как внутри, так и вне организации, по всем каналам передачи информации, с контролем всех передаваемых файлов и сообщений, с отображением интенсивности обмена, с возможностью перехода к интересующей информации.
Если сотрудник пытается отправить зашифрованный архив с паролем, система сама попытается подобрать к нему пароль по словарю и проверить содержимое.
«Система должна в автоматическом режиме раскрывать защищенные архивы путем подбора пароля из подключенного словаря», — следует из технического задания.
Кроме того, у системы появится функция распознавания текста (OCR). Программа «видит» и читает текст на фото, скриншотах и сканированных документах. В систему также встроен виртуальный ассистент, которому можно задавать вопросы обычным человеческим языком.
Отечественная база
Система должна разворачиваться на серверах с поддержкой российской операционной системы RedOS. На рабочих компьютерах сотрудников поддерживаются как Windows 10/11, так и российская система «Альт Рабочая станция». Сама DLP-система должна иметь сертификат ФСТЭК РФ на соответствие требованиям доверия (уровень не ниже 4-го). Программное обеспечение должно поддерживать возможность установки, обновления и удаления клиентской части средствами центров управления приложениями «Аврора», Microsoft SCCM, Kaspersky.
Собранные данные будут аккумулироваться в СУБД PostgreSQL не ниже 15-й версии. Входить в систему предполагается через веб-консоль.
Мнение экспертов
У «Ростелекома» есть собственное DLP-решение — Dozor от дочерней компании «Солар», напомнил CNews Олег Андреев, руководитель направления информационной безопасности ГК «Корус Консалтинг», поэтому размещение технического задания в закупке может говорить об изучении рынка в маркетинговых целях, чтобы оценить ценовую политику и решения других вендоров. В результате компания либо скорректирует свои предложения, либо подтвердит, что аналогов их решения нет.
По словам Андреева, на российском рынке сейчас есть ряд решений от известных вендоров, наряду с Solar, которые относятся к классу DLP. При этом функционал у всех примерно одинаковый, но есть большая разница в ценовой политике, ресурсоемкости и других факторах. Так что выбрать есть из чего, даже с учетом жестких требований в ТЗ, отметил эксперт.
Как пояснил Дмитрий Красников, руководитель направления Big Data и BI К2Тех, одно дело — согласованная передача материалов подрядчику, другое — выгрузка клиентской базы в личное облако перед увольнением. Файл может выглядеть одинаково, а обстоятельства и цели совершенно разные.
«При этом сейчас рабочие процессы в компаниях сильно меняются. К привычной почте добавляются облачные документы, нейросети, совместная аналитика с партнерами. Поэтому компаниям приходится регулярно пересматривать, какие сценарии уже учитывает их защита, а какие появились незаметно для нее», — уточнил эксперт.
По словам руководителя департамента специальных сервисов Infosecurity (входит в «Софтлайн Решения», ГК Softline) Константина Мельникова, в данном случае речь может идти о контроле за утечками персональных данных.
«С 30 мая 2025 г. ответственность за нарушения при обработке персональных данных существенно ужесточена, а за повторные утечки предусмотрены оборотные штрафы до 3% годовой выручки», — заявил Константин Мельников.
По его словам, для холдинга масштаба от 5 тыс. пользователей защита от утечек — это уже вопрос управления финансовым риском. В портфеле решений «Ростелекома» имеются схожие решения, закрывающие такую потребность, поэтому речь явно не идет о знакомстве с новым для компании классом технологий.
При этом российский рынок подобных решений достаточно зрелый и полностью импортозамещен: по оценкам вендоров, его объем вырос в 2025 г. до 17 млрд руб. с прогнозом роста на 40-50% в 2026 г., добавил Мельников.
Утечки информации как бич
По словам Андреева, только в начале 2026 г. в России в открытый доступ ушло более 500 млн записей, а общий объем за предыдущие несколько лет составил более 4 миллиардов записей (данные F.A.C.C.T.). В 2024 г. Россия даже возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете, сообщали аналитики Positive Technologies. Основными источниками утечек становятся госсектор, ритейл и финтех, но операторы связи также регулярно фигурируют в сводках.
Одно из самых громких дел связано с «НПК Кронос-информ», писал TAdviser, в феврале 2026 г., когда апелляция вынесла решение о незаконной продаже персональных данных абонентов «Мегафона».
Установлено, что сразу несколько крупных российских компаний приобретали нелегально полученные конфиденциальные сведения у ИТ-фирм «НПК Кронос-информ» и «МБКИ». Руководством этих двух организаций было принято решение о поиске сотрудников «Мегафона», готовых за денежное вознаграждение предоставлять личные данные абонентов. Задачи поиска таких работников были возложены на Наталью Принцеву, которая занимала должности заместителя начальника информационно-аналитических отделов «НПК Кронос-информ» и «МБКИ».
В свою очередь, Принцева обратилась к ранее знакомому Александру Тришину, специалисту в области работы с информацией, который рассказал, что имеет возможность получать данные абонентов «Мегафона» и готов за денежное вознаграждение привлечь для этих целей необходимое количество сотрудников указанного оператора, писал TAdviser. Впоследствии Тришин привлек двух работников салонов связи «Мегафона», имеющих доступ к информационно-биллинговым системам оператора.
В числе заказчиков незаконных услуг, как сказано в материалах дела, были «Мечел», Металлинвестбанк, «Теплоэнергоремонт», «Энвижн групп», «Агропром кредитный банк» и «Интегрированный бизнес». Суд приговорил фигурантов к реальным срокам и принудительному лечению у психиатра.
В ноябре 2024 г. глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял, что персональные данные всех россиян уже утекли в Сеть.
«Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил», — сказал топ-менеджер на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте» (цитата по ТАСС).
Осеевский добавил, что такая ситуация создает возможность «для различного рода способов проникновения в нашу жизнь».