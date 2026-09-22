Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

Жителя Москвы хотят посадить на шесть лет за распространение пиратских копий российского сериала «Приговор». Его обвиняют в нарушении ст. 146 УК РФ, и шесть лет – это максимальный срок по этой статье. Итоговый приговор пока не вынесен.

В тюрьму за российский сериал

Гражданина России могут отправить в тюрьму на несколько лет за незаконное распространение в интернете копий российского сериала, говорится в официальном Telegram-канале Следственного комитета России. Напомним, Telegram почти полностью замедлен в России с зимы 2026 г.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере)», – говорится в публикации Следственного комитета.

t.me Публикация в Telegram-канале Следственного комитета

К моменту выхода материала подозреваемому было предъявлено обвинение, но окончательный приговор вынесен не был. Нарушение п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Таинственный сериал

В публикации Следственного комитета не указано, какой именно сериал раздавал обвиняемый. Согласно информации Telegram-канала Mash, проблемы у обвиняемого начались из-за сериала «Приговор».

t.me Публикация в Telegram-канале Mash

Правообладателем сериала является платформа КИОН, являющаяся частью экосистемы оператора МТС.

Также Mash пишет, что подсудимому 59 лет, и что он работает курьером. Его имя не раскрывается, но известно, что он проживает в Москве – на это указывает Следственный комитет.

«Кинопоиск» связывает сериал с платформой КИОН

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы. По данным следствия, с 1 по 22 мая 2026 г. фигурант, используя учетную запись в аудиовизуальном сервисе, скопировал многосерийный фильм, доступный пользователям исключительно для просмотра без возможности распространения. Не имея разрешения правообладателя, он разместил серии на сторонних интернет-ресурсах», – говорится в публикации ведомства.

Сколько вешать в граммах

По данным Следственного комитета, скачать раздаваемый москвичом сериал успели более 150 тыс. человек. «Стоимость незаконного использования составила более 15 млн рублей», – утверждает ведомство.

Telegram-канал Mash приводит аналогичные цифры скачиваний, но совершенно другие показатели ущерба.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Итоговый приговор обвиняемому пока не вынесен

По данным Mash, ущерб оценили в 150 млн руб. Канал пишет также, что курьеру, возможно, придется возместить ущерб правообладателю, и что он каким-то образом увидел раздачу. «Пирата сдеанонили», – пишет Mash, не уточняя, как именно удалось установить личность автора раздачи.

Обвинение москвичу предъявили следователи столичного Следственного комитета. «В ходе допроса он дал признательные показания. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – отмечено в публикации ведомства.

Невыгодное дело

В современных российских реалиях быть видеопиратом не очень выгодно. Их доходы падают не первый год.

К примеру, в сентябре 2025 г. CNews писал, что по итогам первого полугодия 2025 г. объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился более чем на 14% год к году и составил $16,6 млн.

Трафик поисковых запросов на пиратские порталы также сократился почти на 14%. Исследователи связывают тренд с растущей популярностью легальных стриминговых ИТ-платформ в России. Снизилась также и стоимость показов рекламы посетителям ресурсов с нелегальным контентом, данная графа является основной в структуре доходов пиратов.

По итогам всего 2025 г. объем рынка пиратского контента в России сократился на 5,5% год к году и составил $34,4 млн. Трафик поисковых запросов на порталы с нелегальным контентом также сократился на 5,1% при росте поискового трафика на легальные онлайн-кинотеатры за период на 27,6%.