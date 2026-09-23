В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Преступники придумали, как заставить жертву саму позвонить им. Они пугают сообщением о неуплаченных налогах, а затем еще взломом аккаунта на «Госуслугах». Тот, кто поддастся и позвонит, станет жертвой манипуляций специально подготовленного сотрудника мошеннического колл-центра.



Ловушка с обратным звонком

Мошенники заставляют граждан самих звонить в их колл-центры, чтобы проверить информацию о якобы неуплаченных налогах, пишут РИА «Новости» со ссылкой на сообщение экспертов ИБ-компании F6.

Жертве пишут в мессенджерах от имени представителя налогового ведомства и сообщают о «неисполненных налоговых обязательствах», затем имитируют взлом аккаунта на «Госуслугах» и предлагают совершить обратный звонок, чтобы решить проблему. Тем, кто не поддается на уговоры, начинают угрожать.

Как работает схема

Атака начинается с сообщения в мессенджере, рассказали в F6. В качестве фото профиля отправителя злоумышленники размещают символику государственных ведомств.

© Rawpixel / Фотобанк Фотодженика Если не позвонить по номеру телефона мошенников, можно получить еще одну волну обмана и угроз

Для «проверки» ложных сведений о налогах нужно перейти по присланной ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Там система попросит ввести код, подтверждающий вход в личный кабинет «Госуслуг», после чего на экране появится сообщение: «Аккаунт Госуслуг взломан по мошеннической ссылке. Ваш код из смс был использован мошенниками».

Имитация взлома нужна как предлог для обратного звонка в «техподдержку», по номеру которой отвечает нанятый преступниками оператор. Схема его работы с жертвой — предложить «задекларировать или спасти денежные средства», обвинить в «финансировании террористов» и склонить к диверсиям.

По словам специалистов F6, для усиления страха и давления, может быть запущена новая волна обмана — уже от имени якобы «преступников», которые могут даже прислать фотографию дома, в котором проживает атакуемый.

Взаимная адаптация технологий

Согласно данным Генпрокуратуры, число зарегистрированных телефонных мошенничеств в России ежегодно растет, в том числе за счет адаптации злоумышленников к новым технологиям. В 2025 г. Банк России направил операторам связи с целью принятия соответствующих мер реагирования более 69 тыс. номеров телефонов.

В 2026 г. запущена ГИС «Антифрод», призванная выявлять и пресекать мошенничество, связанное с использованием информационных технологий. К системе подключены банки, операторы связи и другие организации, которые в автоматическом режиме обмениваются данными, чтобы скоординировать действия в борьбе с киберпреступлениями.

Операторы связи тоже адаптируют средства борьбы к новым схемам мошенников. В дополнение к блокировке подозрительных входящих звонков гражданам они уже начали блокировать и их исходящие вызовы, как писал CNews в июне 2026 г.

Такую практику ввел «Т-мобайл» — виртуальный оператор, подконтрольный «Т-банку». «Мегафон» тоже начал анализировать абонентский интернет-трафик, выявлять подозрительные SMS-сообщения и блокировать своим абонентам возможность перезвонить на эти номера телефонов.