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D-Link «расследует» информацию о двух критических уязвимостях в роутерах

Сторонний исследователь проинформировал вендора о проблемах в роутерах DIR-882A, а заодно опубликовал PoC-эксплойт как минимум к одной из них.

Старые роутеры — крупные проблемы

D-Link предупреждает о десятибалльной уязвимости в роутерах DIR-822A

Компания D-Link предупредила пользователей об уязвимости максимальной степени опасности (CVE-2026-86296), для которой уже опубликован код демонстрационного эксплойта.

Уязвимость затрагивает двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры DIR-822A, уже считающиеся устаревшими. Тем не менее D-Link не отказывается выпускать для них обновления, хотя поддержка этих моделей уже ограничена.

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Фотограф: Pascal/Pexels
D-link расследует информацию об уязвимостях в роутерах

Проблема связана с переполнением буфера в стеке и некорректной обработкой данных в компоненте DHCP-сервера. Эксплуатировать ее можно без аутентификации и какого-либо взаимодействия со стороны пользователя.

Злоумышленники, не имеющие действительных учетных данных, но находящиеся в той же локальной сети, могут отправлять на устройство специально сформированные DHCP-пакеты, вызывая переполнение буфера.

Это потенциально может привести к сбою в DHCP-демоне, а при наихудшем сценарии — к удаленному выполнению кода на целевом устройстве.

D-Link также предупредила, что исследователь, обнаруживший и сообщивший об уязвимости, опубликовал рабочий демонстрационный эксплойт (PoC). Это может ускорить появление полноценных вредоносных эксплойтов, предупреждает вендор.

«Специально сформированный запрос может привести к превышению доступного размера буфера стека при обработке функцией strcpy. Успешная эксплуатация может вызвать повреждение памяти и позволить злоумышленнику повлиять на конфиденциальность, целостность или доступность устройства, — говорится в публикации компании. — Уязвимость затрагивает функцию strcpy файла udhcpcd/serverpacket.c, входящего в компонент udhcpcd. Манипуляция с данными приводит к переполнению буфера в стеке. Атака может осуществляться удаленно. Эксплойт был опубликован в общем доступе и может быть использован в практических атаках».

Как будто одной уязвимости мало

D-Link также расследует вторую уязвимость, для которой уже опубликован код PoC. Она также затрагивает роутеры DIR-822A и представляет собой критическую ошибку записи за пределами выделенной области памяти (out-of-bounds write), получившую идентификатор CVE-2026-86510.

Об этой уязвимости сообщил тот же исследователь, что выявил вышеуказанную ошибку CVE-2026-86296.

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Злоумышленники с базовыми привилегиями могут использовать CVE-2026-86510 для произвольного повреждения памяти, манипулируя входными данными таким образом, чтобы произвести запись за пределами выделенной области памяти. Атака возможна против устройств, настроенных на использование WAN-подключения через L2TP или L2TPv6.

Пока D-Link заявляет, что продолжает расследовать обе уязвимости и готовит исправления. Компания также рекомендует убедиться, что роутеры DIR-822A не доступны из интернета, ограничить удаленный доступ к их панели управления и сократить возможности административного доступа до необходимого минимума.

«Держать роутеры и любое другое подобное оборудование за файрволами и свести к минимуму возможности подключения извне — одна из основ сетевой безопасности, — отмечает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Недоступный и невидимый извне маршрутизатор не станет первой мишенью для хакеров, а значит — не станет и точкой проникновения».

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Хотя D-Link не сообщала об использовании этих уязвимостей в реальных атаках, злоумышленники часто атакуют уязвимые устройства D-Link, заражают их вредоносным ПО и добавляют в крупномасштабные ботнеты, которые используются для DDoS-атак.

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) отслеживает не менее 26 уязвимостей в продуктах D-Link, которые использовались в атаках прежде или продолжают подвергаться эксплуатации. Две из них активно использовали группировки, специализирующиеся на кибервымогательстве.

Роман Георгиев

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