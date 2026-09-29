Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

«Додо Пицца» сообщила о кибератаке и потенциальной утечке данных. Сеть пиццерий хранит гигантский объем информации о россиянах – их имена, даты рождения, номера телефонов, электронную почту, а также адреса, на которые они заказывают еду. Все это могло оказаться в руках хакеров – под угрозой миллионы жителей России, пользующиеся приложением «Додо Пицца» и предоставившие этой сети свои персональные данные. При этом платежные данные россиян не пострадали.

Купил пиццу – отдал данные хакерам

Сеть пиццерий «Додо Пицца» сообщила о кибератаке, которая могла привести к утечке персональных данных россиян. Компания уведомила своих клиентов о случившемся в своем официальном паблике в замедляемом в России мессенджере Telegram.

«Друзья, вчера и сегодня случилась кибератака на нашу ИТ-систему. Команда информационной безопасности делает все, чтобы такого больше не повторилось», – говорится в сообщении.

Как пишет РБК, атака могла произойти 27 и 28 сентября 2026 г. Сообщение «Додо Пиццы» в Telegram было опубликовано 28 сентября 2026 г. в 21:57 по Москве, но дата взлома в нем не приводится. Доступ злоумышленникам уже заблокирован, а Роскомнадзор — уведомлен.

Telegram Сообщение в официальном Telegram-канале «Додо Пиццы»

По всей видимости, хакерская атака могла вылиться в утечку персональных данных клиентов пиццерии. В компании пока не подтверждают факт такой утечки, но и не отрицают, что она действительно могла произойти.

Что могло достаться злоумышленникам

Взломавшие «Додо Пиццу» хакеры могли унести с собой персональные данные россиян. «Хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов. Платежные данные мы не храним – они в безопасности», – говорится в официальном сообщении пиццерии.

Данные, которые хранит у себя «Додо Пицца»

Этот список, судя по всему, не совсем полный. Фирменное приложение «Додо Пиццы» также хранит в себе все адреса, на которые владелец профиля хоть раз делал заказ. Сотрудник редакции CNews обнаружил там не только свой домашний адрес, но также координаты в других городах, где он временно проживал и пользовался доставкой «Додо Пиццы». Сохраняются не только улица и номер дома, но также номера подъезда и квартиры, а заодно и код домофона, если таковой имеется.

Пострадать от утечки могли миллионы россиян по всей стране. К моменту выхода материала «Додо Пицца» не раскрывала ее масштабы, однако о них можно приблизительно судить по количеству скачиваний фирменного приложения пиццерии.

Приложение «Додо Пиццы» скачивают весьма активно

Так, на Android утилиту «Додо Пицца» за все время скачали более 10 млн раз, следует из статистики магазина Google Play. Из российского RuStore за последний месяц оно было скачано свыше 488 тыс. раз. Количество скачиваний на iPhone из магазина App Store компания Apple не приводит.

Все давно привыкли

Россияне, в том числе и клиенты «Додо Пиццы», встретили новость о взломе и потенциальной утечке приватной информации о них весьма спокойно, словно сталкиваются с подобным на ежедневной основе. «О, ужас! Они узнали, что я люблю пиццу с ананасом!», – говорится в одном из комментариев в паблике «Додо Пиццы» в соцсети «Вконтакте» к публикации о взломе.

По всей видимости, россияне действительно привыкли, что их персональные данные в полном объеме и давно слили все, кто только мог. «В РФ слили очередную базу данных, кого уже этим удивишь», – написал пользователь «Вконтакте» Максим Милашин. «В толку то им доступ заблокирован все данные уже гуляют по интернету», – вторил ему Иван Царев (Орфография и пунктуация сохранены).

vk.ru Сообщение о взломе в паблике «Додо Пиццы» в соцсети «Вконтакте»

Персональные данные россиян действительно утекают с незавидной регулярностью и в больших масштабах. Например, в октябре 2019 г. Сбербанк допустил утечку информации о 60 млн своих клиентов, включая данные об их счетах. В 2021 г. в интернете оказалась база данных с информацией о миллионах пользователей проводного интернета «Билайн», включая их домашние адреса. В конце 2022 г. «Билайн» допустил утечку данных своих сотрудников. Тогда в сети появилось почти 200 тыс. уникальных логинов, мобильные и домашние телефоны, ФИО и служебная информация

Российский общепит тоже славится неумением надежно хранить данные своих клиентов. К примеру, в марте 2022 г. в открытом доступе оказались сведения о клиентах «Яндекс Еды», в том числе адреса доставки, телефоны и сведения о заказах. Было обнародовано порядка 50 млн записей, из них 6,8 млн уникальных наборов данных из России и Казахстана, 206 тыс. — из Белоруссии, согласно информации ИБ-компании DLBI. За эту утечку сервис оштрафовали всего на 60 тыс. руб.

"Додо пицца" Российский общепит давно расписался в неумении надежно хранить персональные данные клиентов

В мае 2022 г. данные россиян слил сервис доставки Delivery Club, ныне принадлежащий «Яндексу». Объемы этой утечки тоже не раскрываются, но РБК приводит оценку сервиса In4security, согласно которой слитая база данных могла состоять из 250 млн строк, включая имена клиентов сервиса, их адреса и сведения об их заказах.