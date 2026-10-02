Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Пользователю
|

Таинственные злоумышленники научились получать доступ к панели управления Cisco

Неаутентифицированные злоумышленники научились удаленно получать доступ к уязвимым развертываниям Cisco Catalyst SD-WAN Manager с привилегиями администратора, если те не закрыты файерволлами.

С пометкой «срочно»

Компания Cisco выпустила обновления безопасности к критической уязвимости нулевого дня в Catalyst SD-WAN Manager (получила индекс CVE-2026-76504). Злоумышленники начали активно эксплуатировать ее для повышения привилегий до уровня администратора.

Catalyst SD-WAN Manager (прежде называвшийся SD-WAN vManage) - это программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами, которое позволяет администраторам отслеживать и управлять крупным (до 6 тыс. единиц) массивом устройств SD-WAN из единой панели управления.

Ранее известный как SD-WAN vManage

«В сентябре 2026 года подразделению Cisco PSIRT стало известно об активной эксплуатации этой уязвимости», - говорится в публикации компании. - «Cisco настоятельно рекомендует клиентам обновиться до версии программного обеспечения, в которой эта уязвимость устранена».

cis600.jpg
Фото: Cisco
Неизвестные злоумышленники научились удаленно получать доступ к развертываниям панели управления Cisco Catalyst SD-WAN Manager

CVE-2026-76504 затрагивает все развертывания независимо от конфигурации системы. Она связана с недостатками аутентификации на основе сессий API: неаутентифицированные злоумышленники удаленно получать доступ к уязвимым системам с привилегиями администратора.

«Уязвимость возникает из-за некорректной обработки кодирования URI в HTTP-запросе, что позволяет запросу обойти правило аутентификации, ограничивающее доступ к определенной конечной точке API», - указывается в бюллетене Cisco. - «Злоумышленник может эксплуатировать эту уязвимость, отправив специально сформированный HTTP-запрос к API незащищенной системы».

«Речь идет о довольно заурядной ошибке с заурядным же методом эксплуатации, который доступен, впрочем, только при условии, что уязвимый API доступен из интернета и не закрыт файерволлом, - отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». - В то время как обновить Catalyst до исправной версии необходимо, первое, чем следует озаботиться специалистам по кибербезопасности, это - удостовериться, что панель управления SD-WAN недоступна для посторонних».

Скудные подробности

Компания не стала раскрывать дополнительных подробностей об атаках, в ходе которых использовалась данная уязвимость, но опубликовала индикаторы компрометации (IOC), предупредив администраторов, что злоумышленники используют последовательность символов %6a в качестве кодированной в URI буквы j во вредоносных запросах.

Работникам корпоративных департаментов кибербезопасности также рекомендуется проверить файл serviceproxy-access.log, расположенный в каталоге /var/log/nms/containers/service-proxy и файл vmanage-server.log в каталоге /var/log/nms/ на наличие записей, связанных с j_security_check, поступивших с неизвестных или неавторизованных IP-адресов.

«Чтобы определить, была ли скомпрометирована система Cisco Catalyst SD-WAN Manager, клиенты могут открыть обращение в Cisco TAC», - добавила компания, посоветовав администраторам предварительно собрать файлы admin-tech, необходимые для проведения проверки.

Исправленными значатся версии 20.9.10.1, 20.12.8.2, 20.15.6.1, 20.18.4.1, 26.1.2.1 и 26.2.1.

CVE-2026-76504 стала пятой по счету уязвимостью нулевого дня в SD-WAN с начала года.

В феврале Cisco устранила уязвимость (CVE-2026-20127), которую злоумышленники эксплуатировали как минимум с 2023 года. В мае компания сообщила об активной эксплуатации 10-балльной уязвимости CVE-2026-20182 в Catalyst SD-WAN Controller, позволявшей обойти аутентификацию и получить права администратора на не обновленных устройствах.

В начале июня Cisco предупредила еще о двух уязвимостях нулевого дня в SD-WAN (CVE-2026-20245 и CVE-2026-20262), которые злоумышленники эксплуатировали для получения прав root на уязвимых системах.

На днях Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) добавило CVE-2026-76504 в свой каталог известных эксплуатируемых уязвимостей (KEV) и распорядилось, чтобы федеральные ведомства США защитили свои системы от атак до субботы, 3 октября.

С ноября 2021 года CISA включила в каталог 90 уязвимостей Cisco, которые эксплуатировались в реальных атаках. Среди них — четыре уязвимости в Cisco Catalyst SD-WAN Manager и семь уязвимостей, использовавшихся операторами программ-вымогателей.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Почти 90% российских корпораций верят, что готовы к ИТ-апокалипсису, лишь треть проводит учения

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще