Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»
CNews приглашает принять участие в конференции «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России», которая состоится 15 октября 2026 г.
15 октября в Санкт-Петербурге состоится конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России». В программе — цифровая трансформация и технологический суверенитет, импортозамещение в ИТ, развитие отечественных технологий, искусственный интеллект и большие данные.
Одним из ключевых спикеров станет Андрей Сергеевич Сытник, Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области.
В числе заявленных спикеров также:
Максим Александров, директор СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Елизавета Ребрий, руководитель проекта Управления по эксплуатации информационно-аналитических систем, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр;
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам, «Автозавод Санкт-Петербург»;
Александр Васильев, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, АО «Невский экологический оператор»;
Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Вальд»;
Наталья Чехина, директор по персоналу и развитию, «Русэлпром-ЛЭЗ»;
Максим Кравченко, менеджер по эффективности команды продаж, «Напитки вместе»;
Станислав Братчиков, менеджер по продуктовому развитию, Linx Cloud;
Игорь Первушин, руководитель экспертизы, АО «Сайбер ОК»;
Валерия Баукина, архитектор, «Смарт Тим Сервис»;
Виталий Черемисинов, руководитель, Trisigma;
Мария Гузанова, владелец «ПравоКонсультант», «ПравоТех»;
Нина Ларина, руководитель платформенной инженерии, «ПравоТех»;
Андрей Анфиногенов, декан факультета технологического менеджмента и инноваций, Университет ИТМО;
Юрий Кабанов, заместитель директора Центра технологий электронного правительства ИДУ Университета ИТМО, старший преподаватель НИУ ВШЭ, член совета НП «ПРИОР Северо-Запад».
Основные тематические блоки:
- Государство и цифровая трансформация
- Программное обеспечение
- Оборудование и электроника
- Искусственный интеллект и большие данные
- Облачные технологии и виртуализация
- Кибербезопасность
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* В случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +79131576097, e-mail: malyutina@cnews.ru, Малютина Анна.