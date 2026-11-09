Российские провайдеры под атакой. После недавнего масштабного сбоя Beget о нападении хакеров заявил хостер ESTT

Хостинг-провайдер ESTT сообщил об атаке на свою инфраструктуру. Инцидент затронул работу клиентских сервисов. Он стал следующим после после масштабной кибератаки на провайдера Beget, который в результате лишился аккредитации.



Новый сбой в работе российского провайдера

Российский хостинг-провайдер ESTT сообщил на своем сайте о серьезном инциденте, произошедшем 8 ноября 2026 г., который затронул работу клиентских сервисов.

Инженеры ESTT восстанавливают работоспособность инфраструктуры и постепенно возвращают серверы клиентов в работу.

CNews 2 ноября 2026 г. сообщил о взломе провайдера Beget, в результате которого произошел сбой в работе ряда сервисов, в том числе у системы маркировки «Честный знак», каршеринга BelkaCar, портала администрации Нарьян-Мара.

Атака на ESTT

По предварительным данным, причиной аварии стала кибератака с использованием программы-шифровальщика, говорится в сообщении ESTT.

Сгенерировано ИИ Хакеры нарушили работу уже второго с начала ноября российского хостинг-провайдера

Пострадали кластеры виртуализации и системы управления облачной инфраструктурой. Выделенные физические серверы клиентов не затронуты.

«С момента обнаружения атаки наши инженеры работают круглосуточно. За это время удалось восстановить значительную часть инфраструктуры», — сообщили представители ESTT.

В июле 2025 г. дата-центр ESTT также подвергся масштабной DDoS-атаке, как писали «Ведомости». Тогда проблемы возникли у несколько сервисов в ресторанной сфере. Наблюдались сбои в работе сайта и приложения «Вкусно — и точка», сервиса автоматизации работы ресторанов iiko, в приложениях сетей Cofix и «Суши мастер».

Доля ESTT на российском рынке хостинга на тот момент составляла 0,1%, по оценке гендиректор RUVDS Никиты Цаплина, количество пострадавших клиентов могло составлять 1-3,5 тыс.

ESTT предоставляет услуги выделенного сервера, выделенного сервера с GPU, как указано на его сайте, а также VPS-серверы, облачные GPU, виртуальный дата-центр (IaaS) и др.

Серьезные последствия для Beget

Beget раскрыл, что в результате атаки на него в начале ноября 2026 г. хакеры получили доступ к управляющему контуру всей архитектуры. Они смогли запустить скрипты полного обнуления инфраструктуры. Бинарные резервные копии виртуальных серверов VPS были полностью утрачены. Восстановлению подлежали почти 100% сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге Beget.

Beget в итоге лишился аккредитации. Ему запретили регистрировать новые домены в российских зонах .ru и .рф. В дополнение к этому у него отобрали возможность принимать на обслуживание домены от других регистраторов.

Beget – это один из трех крупнейших регистраторов доменных имен в зонах RU, .РФ и .SU, по его собственным данным. К началу ноября 2026 г. на его облачных серверах было размещено свыше 450 тыс. сайтов.