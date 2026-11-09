Тайный заговор или кривые руки. Видеокарты AMD быстро и эффективно убивают SSD в ПК при помощи с виду безобидного софта

Фирменные драйверы видеокарт AMD для Windows прогоняют через дефицитные и дорогие SSD-накопители сотни гигабайт мусорных данных в день, тем самым стремительно приближая срок их замены. Ресурс любого SSD измеряется в объеме прошедшей через них информации и часто составляет всего несколько десятков терабайт. Пока неясно, в чем причина – в ошибке программистов или в хитром замысле AMD, которая выпускает не только карты и процессоры, но еще и SSD-накопители.

Как быстро угробить SSD

Драйверы видеокарт AMD для ОС Windows содержат ошибку в коде, из-за которой резко повышается нагрузка на твердотельные накопители. Они прогоняют через них сотни гигабайт абсолютно бесполезных данных – мусорной информации, которая очень быстро убивает любой SSD, вне зависимости от его цены, бренда, емкости или заявленного производителем ресурса.

Как пишет портал Neowin, проблема кроется в новых драйверах с индексом 26.10.2. Главный злодей в данном случае – фирменное ПО AMD External Events Utility, которое в «Диспетчере задач» числится как atieclxx.exe.

Сразу после загрузки операционной системы эта утилита начинает в режиме нон-стоп прогонять через SSD информацию на скорости до 5 МБ/с. Заполнение диска при этом не наблюдается – программа автоматически удаляет старые данные и записывает на их место новые.

Сгенерировано ИИ AMD не щадит SSD-накопители

При этом пользовательские файлы не удаляются – софт AMD оперирует только свободным пространством на накопителе. Но даже так он вполне способен пропустить через SSD более 430 ГБ мусорных данных всего за сутки. Объем зависит от количества часов, в течение которых компьютер остается включенным.

Почему это важно

Характерная особенность любого твердотельного накопителя – это то, как рассчитывается его ресурс. Если у жестких дисков он измеряется в понятных всем часах, то у SSD все завязано на предельное количество информации, которое может пройти через него.

Этот параметр измеряется в терабайтах, и у старых недорогих моделей ресурс может не достигать и 20 ТБ.

В 1 ТБ – 1024 ГБ. Таким образом, недорогие SSD базового уровня достигнут предела своего ресурса всего за несколько дней, если не выкорчевать из компьютера драйверы AMD Radeon версии 26.10.2.

К моменту выхода материала проблема касалась исключительно этой сборки драйверов, то есть устранить ее можно было путем установки более старой ревизии. Владельцев карт Nvidia все это и вовсе не затрагивает.

Напомним, со второй половины 2025 г. SSD во всем мире в огромном дефиците из-за искусственного интеллекта. В связи с этим цены на них стремительно растут, так что поведение драйверов AMD очень быстро приближает день не только потенциальной потери информации на накопителе, но и внезапные траты на новый SSD.

Во всем виновата Microsoft?

Для AMD это уже второй подобный случай. Раньше аналогичная проблема была частью драйверов на ее чипсеты, но после обнаружения ее быстро починили.

Сама компания признала проблему, но попыталась свалить хотя бы часть за нее на корпорацию Microsoft. В официальном заявлении AMD говорится, что корень зла кроется в конфликте утилиты External Events Utility с фильтрующим драйвером шины PCIe, разработанном Microsoft.

AMD уверяет, что устраняющий дефект патч почти готов. Сроки его релиза она не называет, но говорит, что прямо сейчас он находится на стадии финального тестирования.

Исключать вину AMD нельзя. Ей вполне выгодна быстрая поломка SSD - она продает свои

Пока нет данных, намеренно ли AMD внесла в драйверы своих видеокарт ту же ошибку, что была в драйверах ее чипсетов. Отметим, что компания выпускает SSD-накопители под своим брендом – их можно купить и в России.

Варианты решения

На просторах интернета появилось множество вариантов спасения SSD от опасных драйверов AMD. Самый простой способ – удаление ревизии 26.10.2 и установка вместо нее более старой версии.

Для более продвинутых пользователей, знающих о существовании оснастки «Службы» предложен вариант с принудительной остановкой службы AMD External Events Utility и запретом на ее автоматический запуск.

Это моментально останавливает процесс уничтожения SSD путем записи на него сотен гигабайт бесполезной информации, но при этом почти никак не влияет на работоспособность видеокарты. Некоторые пользователи сообщили, что отключение службы выводит из строя горячие клавиши в фирменном приложении AMD Adrenalin, но не более того.

Существует еще один способ, для самых продвинутых пользователей. Нужно скопировать три файла драйвера шины AMD PCI из стабильной и проверенной сборки драйверов видеокарт AMD, например, из 26.3.1.

Эти файлы называются amdkmpfd.ctz, amdkmpfd.itz и amdkmpfd.stz. Их следует поместить в папку AMD в каталоге System32 в папке Windows.

Испробовавшие этот метод пользователи подтверждают его работоспособность. Однако перед заменой системных файлов в основном каталоге операционной системы нелишним будет сделать полный бэкап ОС.