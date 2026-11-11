Positive Technologies кратно сократила сезонные убытки

Отгрузки Positive Technologies за III квартал 2026 г. выросли на 54% до 18,3 млрд руб. Убыток по показателю NIC сократился за год почти в четыре раза - до 2,1 млрд руб. В компании указывают, что сдвигают «влево» точку безубыточности, традиционно приходящуюся на IV квартал 2026 г.

Финансовые итоги Positive Technologies за девять месяцев 2026 г.

Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив») представила финансовые итоги за девять месяцев 2026 г. Согласно управленческой отчетности компании, объем отгрузок (факт передачи продукта) за год увеличился на 54% до 18,3 млрд руб.

В структуре отгрузок 38% (6,9 млрд руб.) пришлись на продления лицензий, 14% (2,6 млрд руб.) - на расширения, 48% ( 8,8 млрд руб.) - на новые отгрузки.

Валовая прибыль от отгрузок увеличилась в полтора раза до 16,5 млрд руб., Показатель EBITDAC (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам, расходов на амортизацию и капитальных расходов) имеет отрицательное значение - минус 500 млн руб.

Сгенерировано ИИ Убыток Positive Technologies по показателю NIC за год сократился почти в четыре раза - до 2,1 млрд рублей

При этом за год убыток по данному показателю сократился на 5,5 млрд руб. Убыток за период составил 700 млн руб. Показатель NIC (чистая прибыль без учета капитальных затрат) также имеет отрицательное значение - минус 2,1 млрд руб., за год убыток по данному показателю сократился более чем в 4 раза (на 6,7 млрд руб.)..

EBITDAC LTM (за последние 12 месяцев) составил 12,6 млрд руб., увеличившись за год в 5,5 раза. Соотношение чистого долга к EBITDAC LTM составило 1, год назад оно составляло 9 раз.

Итоги Positive Technologies по МСФО

По стандартам МСФО (Международная система финансовой отчетности) выручка за девять месяцев 2026 г. увеличилась за год на 48% до 16,1 млрд руб., валовая прибыль выросла на 52% до 12,6 млрд руб.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился на 4,6 млрд руб, до 2,7 млрд руб. (за девять месяцев 2025 г. данный показатель имел отрицательное значение - минус 1,9 млрд руб.). Чистый убыток сократился в восемь раз и составил 700 млн руб.

EBITDA LTM за девять месяцев 2026 г. по МСФО составил 16,9 млрд руб. (рост за год - в два раза), соотношение чистого долга к EBITDA LTM - 0,76x (сокращение за год в 3,5 раза). Долг компании на 100% состоит из облигации. Из них 59,7% - это долга с плавающей ставкой, 40,5% - с фиксированной ставкой.

Расходы Positive Technologies и R&D

Расходы за девять месяцев 2026 г. сократились за год на 4% до 19,4 млрд руб. По итогам 2026 г. расходы в точке безубыточности (когда уровень отгрузок превышает расходы и компаниям начинает получать финансовую прибыль) должны составить 30,5 млрд руб. (примерно на уровне 2025 г.)

В структуре операционных расходов 47% (7,9 млрд руб.) приходится на исследования и разработки (R&D), 22% - на поддержку инфраструктуры. Из расходов на R&D 54% ушло на поддержание продуктов, 46% - на разработку новой функциональности продуктов.

В разрезе продуктов расходы на PT NGFW составили 15% от общего размера расходов на R&D, 9% - на MaxPatrol VM, 7% - на Maxpatrol VM, 6% - на PT Application Firewall PRO, по 5% - на Maxpatrol EDR и PT ISIM. Число сотрудников составляет 2,7 тыс. человек (на 4% меньше, чем было на конец 2025 г.).

Количество клиентов на конец первых девяти месяцев 2026 г. выросло за год на 24%. Количество сделок в сегменте крупного корпоративного бизнеса увеличилось на 37%, общее количество отгрузок в данном сегменте - на 54%. Доля сегмента среднего и малого бизнеса составила 32%, количество сделок в данном сегменте увеличилось на 92%.

Планы и перспективы

План по отгрузкам на 2026 г. составляет 40-45 млрд руб. В Positive Technologies считают одной из своих задач смягчение сезонного фактора. Так, на IV квартале 2025 г. пришлось 65% от общего числа отгрузок за год. А за IV квартал 2026 г. данная доля должна составить 55-60%. Это, в свою очередь, должно привести к «смещению влево» точки безубыточности, которая традиционно приходится на IV квартал.