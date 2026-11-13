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Взломан судоходный гигант Maersk. Хакеры требуют грандиозный выкуп

Хакеры вновь нанесли визит инфраструктуре Maersk и теперь требуют $5 млн за 100 гигабайт угнанной информации.

$500 тысяч за каждый гигабайт

Судоходный гигант Maersk заявляет, что хакерам удалось взломать системы недавно поглощённой компании, и похитить данные из её инфраструктуры. Ответственность за атаку на себя взяла вымогательская группировка WhiteArmor. По утверждению хакеров, им удалось выкрасть около 100 ГБ информации, предположительно похищенной с логистической платформы компании.

Расследование инцидента продолжается, но судоходная компания утверждает, что утечки конфиденциальных данных не случилось и что сбоев в работе не ожидается. Системы, отвечающие за бронирование и управление клиентскими перевозками работают в штатном режиме.

«Инцидент затронул только локальную систему, и мы не обнаружили никаких признаков того, что он повлиял на другие системы Maersk или системы клиентов и партнеров, которые подключаются к Maersk через интегрированные API или EDI», — говорится в публикации Maersk.

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Сгенерировано ИИ
Хакеры, взломавшие Maersk, требуют $5 млн за 100 гигабайт угнанной информации

AP Moller-Maersk — датская судоходная и логистическая группа, один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков. Компания управляет морскими грузовыми судами, портовыми терминалами, складами, а также предоставляет услуги воздушного и наземного транспорта в 130 странах мира.

Компания располагает 700 контейнеровозами, что составляет примерно 13,5% от мирового флота, 60 терминалами в 35 странах и насчитывает 100 тыс. сотрудников. В 2025 г. выручка Maersk составила $54 миллиарда, а чистая прибыль — $2,9 миллиарда.

Компания Maersk заявила, что инцидент носит единичный характер, но не предоставила подробностей о затронутой системе, типах скомпрометированных данных или о времени совершения взлома.

Издание BleepingComputer запрашивало у Maersk подробности, но на момент публикации ответа не получило.

Зато их в минувшие выходные в избытке предоставила группа злоумышленников, занимающаяся распространением вымогателя WhiteArmor. В публикации на своём «сайте утечек» группировка заявила, что взломала системы подразделения контрактной логистики Maersk, бывшую компанию LF Logistics, которая «занимается выполнением заказов для многих крупнейших мировых потребительских брендов». За возвращение украденных данных злоумышленники потребовали пять миллионов долларов, отметив, что эта сумма составляет «доход от примерно четырёх часов работы» этой компании.

«У вас есть 30 дней, чтобы связаться с нами и внести $5 млн США в биткоинах», — говорится в публичном сообщении WhiteArmor.

«Хакеры требуют огромную - в абсолютных значениях - сумму, вероятно, полагая, что в их распоряжении данные, которые стоят такого выкупа, - указывает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - И хотя Maersk пытается занизить значимость инцидента, нет никакой уверенности, что злоумышленникам не досталось что-то очень значимое. Так это или не так, можно будет понять из решения Maersk - платить или нет».

«Локальная» система

LF Logistics была приобретена Maersk в 2022 году у группы компаний Li & Fung ради платформы OCF/LF Logistics, каковая, по-видимому, и была атакована злоумышленниками.

По утверждению хакеров, в угнанном ими массиве данных насчитываются почти 30 тыс. записей о водителях, пароли в открытом виде, 33 учетные записи SUPER_ADMIN (самые привилегированные в системе), подписанные квитанции о доставке и 14,44 строки инвентаризации с заказами на покупку и уведомлениями о предварительной отгрузке (ASN).

Хакеры также утверждают, что располагают 27 842 логами мобильных устройств, включающими номера телефонов, адреса электронной почты и номера IMEI (Международный идентификационный номер мобильного оборудования).

Maersk пытается отметила, что «инцидент затронул только локальную систему» и что она уведомит клиентов «по мере поступления более актуальной информации, а также в случае необходимости информирования затронутых сторон о дальнейших результатах».

«Как всегда, пожалуйста, относитесь с осторожностью к любым неожиданным сообщениям, якобы касающимся этого вопроса, и проверяйте их через своего обычного контактного лица в Maersk», — советует компания.

В 2017 году компания Maersk подверглась атаке программы-вымогателя, NotPetya, который нанёс чудовищный по масштабам ущерб цифровой инфраструктуре, на тот момент включавшей 4000 серверов и 45 000 рабочих станций. Её пришлось по сути восстанавливать заново, что принесло компании убытков на $300 млн.

Роман Георгиев

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