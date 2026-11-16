«Яндекс» будет вычислять домашние адреса россиян по «закладкам и меткам»

«Яндекс» внес изменения в условия использования сервиса «Яндекс ID», указав, что будет самостоятельно определять домашние адреса своих пользователей, если они по каким-то причинам не указывают их в профиле. Для этого компания будет анализировать информацию о пользователе, в том числе «названия закладок, тегов, меток и иных данных, указываемых пользователем при использовании сервисов "Яндекса"». «Яндекс» также сообщил, что если пользователь подтвердил личность через Госуслуги, сотового оператора или через новый способ через ОФС «Яндекса», статус верификации автоматически распространится на все его связанные профили.



Изменения в условиях

«Яндекс» внес изменения в условия использования сервиса «Яндекс ID». Последняя версия документа опубликована в «Яндекс Правовые документы» 29 октября 2026 г.

Как выяснил CNews, в главе «Данные "Яндекс ID" Пользователя» появился новый пункт, связанный с домашним адресом тех, кто получил учетную запись «Яндекс ID». В прошлых редакциях, в том числе в последней редакции от 19 августа 2026 г., данный пункт отсутствовал.

Так, ООО «Яндекс» указало, что у пользователя есть возможность самостоятельно указать свой домашний адрес в учетной записи Яндекс ID. Но в случае, если он этого не сделал, «Яндекс» «может самостоятельно определить, какой из адресов, имеющихся в учетной записи пользователя, будет отображаться как домашний адрес». Определить адрес планируется на «основании анализа информации о пользователе, в том числе названий закладок, тегов, меток и иных данных, указываемых пользователем при использовании сервисов Яндекса».

Яндекс Правовые документы В условия использования сервиса "Яндекс ID" внесли изменения

При этом у пользователя остается право в любой момент «изменить домашний адрес в личном кабинете "Яндекс ID"».

В тексте условий не говорится, что компания ищет новые адреса за пределами учетной записи: речь идет о выборе среди тех, что в ней уже есть. Не уточняется и то, применялась ли такая практика в сервисах раньше или она появилась только сейчас.

Расширил способы верификации и идентификации. Помимо уже доступных привязки подтвержденной учетной записи в ЕСИА и Mobile ID, теперь пройти процедуру можно и с использованием данных, полученных от ОФС (Оператор финансовой системы) «Яндекса». Кроме того, теперь говорится о консолидации данных. Статус верифицированного профиля, полученный одним из этих способов, отныне распространяется на все профили, объединенные в Единый аккаунт, — тогда как ранее в тексте условий такой привязки к Единому аккаунту не было.

ИИ "Яндекс" будет сам определять домашний адрес пользователя

Перечень целей обработки персональных данных при этом остался прежним: авторизация и аутентификация, доступ к сервисам «Яндекса», автозаполнение форм, восстановление доступа, применение возрастных ограничений и иные случаи, предусмотренные условиями.

Изменения усиливают связку между сервисами экосистемы: верификация одного профиля теперь автоматически повышает статус всех связанных с ним профилей в рамках Единого аккаунта, а новый источник данных от ОФС «Яндекса» добавляет еще один канал подтверждения личности.

«Яндекс» хочет больше данных

Эксперты предположили, что цель «Яндекса» — собрать максимальное количество информации о людях, но этот план выглядит избыточным с точки зрения работы только его экосистемы.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, домашний адрес действительно используется в тех или иных сервисах, например в «Яндекс.Такси», «Доставке», «Яндекс.Маркете» и прочих.

«Но пользователь указывал его добровольно. И добровольно то, что сейчас это превращается в некую "обязаловку". "Обязаловка" с точки зрения того, что вот этот пункт 3.2.1, он регулирует то, что "Яндекс" самостоятельно может определять, какой адрес будет домашним для пользователя на основании того, что он знает про пользователя, например, собирает геоданные и прочую информацию», — пояснил CNews Эльдар Муртазин.

По мнению эксперта, это выглядит как излишний объем информации, тем более когда человек сам его не предоставляет. К тому же нужно учитывать, что в прошлом фиксировались утечки данных из «Яндекса».

«Есть некая приватность, человек не хочет предоставлять этот адрес, тем не менее компания его вытягивает. И хочет, в общем-то, по сути заставить людей думать о том, что это безопасно и хорошо. Ну, учитывая, что в прошлом "Яндекс" допускал массовые утечки данных, например в "Яндекс.Еде" (это были адреса, телефоны, заказы, время заказов, доступ к домофону, информация, как попасть в квартиру и прочие вещи), мне кажется, это излишне для всех сервисов "Яндекса"», — полагает эксперт.

Юридическая формальность

«Яндекс» давно превратился из поисковика в единую бытовую инфраструктуру из такси, доставки, маркетплейсов, курьеров, а чтобы вы каждый раз не вбивали адрес заново в разных приложениях, его выносят в единый профиль «Яндекс ID», считает генеральный директор ООО «МетаКод» Дмитрий Пшиченко. Для бизнеса это решает три понятные задачи — не терять клиента на оформлении заказа, точнее планировать логистику (где открывать дарксторы и держать курьеров) и точнее настраивать локальную рекламу, добавляет эксперт.

По словам Пшиченко, все и так знают, что крупная экосистема и так прекрасно понимает, где человек живет и работает, по регулярным заказам еды, поездкам на такси и геолокации.

«Так что здесь речь не о новом инструменте слежки, а о банальной юридической формализации своей работы. По 152-ФЗ, если компания начинает официально хранить адрес в едином профиле и делиться им между своими же сервисами, она обязана прямо прописать это в правилах», — указывает эксперт.

Что касается борьбы с VPN, то, по словам эксперта, сам по себе адрес в профиле его не заблокирует. Но в связке с другими данными это отличный инструмент для антифрода, например чтобы отсекать ботов, накрутки или проверять платеж, когда человек заходит с зарубежного IP, а доставку заказывает в Москву. И все же главный мотив здесь не охота на VPN, а чистая коммерция и наведение порядка в документах под требования регуляторов, констатировал Пшиченко.

По словам управляющего партнера юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко, сам появившийся пункт не доказывает, что компания начала собирать именно домашний адрес всех пользователей: формулировка шире и охватывает любые адреса, введенные в сервисах. Но вместе с телефоном, геолокацией и историей использования сервисов адрес повышает полноту цифрового профиля.

«Пользователь может изменить или удалить адрес, однако "Яндекс" вправе запросить подтверждающие документы, а при сомнении в достоверности данных — ограничить доступ к аккаунту. Политика конфиденциальности допускает передачу персональных данных государственным органам и судам, если Яндекс обязан это сделать по закону, специального отдельного правила именно для домашнего адреса в документе нет», — говорит Алексей Головченко.

При этом политика конфиденциальности «Яндекса» предусматривает передачу персональной информации регулирующим и правоохранительным органам, органам власти и судам, если компания обязана предоставить ее по запросу в соответствии с применимым законодательством, говорит Головченко.

Консолидация информации

Что касается изменений, связанных с консолидацией информации в Единый профиль, то, по сути, это переход к модели единого цифрового паспорта внутри экосистемы по аналогии с банковскими ID, считает Пшиченко.

«Если человек один раз подтвердил личность через Госуслуги, сотового оператора или "Яндекс Банк", статус верификации автоматически распространяется на все его связанные профили. Для Яндекса это решает две задачи: первая — убирает лишние барьеры при запуске новых финансовых и платных сервисов (не нужно снова собирать документы), и вторая — создает сквозной антифрод-контур: система точно знает, что за всеми аккаунтами стоит один реальный человек, а не сетка ботов», — заключил эксперт.

Утечки данных

В марте 2022 г. произошла масштабная утечка данных «Яндекс Еды». В сеть попали телефоны пользователей и техническая информация о заказах (состав, адреса и время). В «Яндексе» тогда сообщили, что в отношении виновных в утечке будут приняты установленные законом меры. «Мы ужесточили подход к хранению информации о заказах, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к критичным данным», — цитировало компанию издание vc.ru.

В январе 2023 г. произошла публикация исходного кода сервисов. В открытый доступ утек архив объемом около 45 ГБ из внутреннего репозитория компании, писал Forbes. Утечка затронула код «Поиска», «Алисы», «Такси», «Карт», «Маркета» и других сервисов, но не содержала паролей и персональных данных пользователей.

В октябре 2026 г. произошла потеря данных из-за атак на дата-центры. Около 2,8% данных утеряны безвозвратно из-за разрушения оборудования и отсутствия у клиентов резервных копий, писали «Ведомости».