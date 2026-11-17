Через ищущих новую работу ИТ-специалистов хакеры начали взламывать российские компании

Хакеры придумали, как можно проводить взлом российских компаний при помощи штатных ИТ-специалистов, которые ищут новую работу. Они обманом заставляют их запускать вредоносный код и попадают в инфраструктуру компании. Целятся в ИТ-шников с повышенными правами доступа, в том числе системных администраторов.

Потерять работника и данные

Штатные ИТ-специалисты, решившие сменить работу, оказались настоящей проблемой для российских компаний. Как сообщили CNews представители сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, с их помощью хакеры проникают в информ-системы предприятий.

Что самое важное, непосредственно ИТ-специалисты не стремятся передать хакерам доступ к ИТ-системам своего работодателя. Они лишь оказываются жертвами в хитрой схеме обмана.

Эта схема сама по себе не новая, но в октябре и ноябре 2026 г. она стала особенно популярной среди киберпреступников всех мастей. Как отметили в DLBI, в этот период значительно выросло число атак, направленных на сотрудников российских ИT-компаний, обладающих повышенными привилегиями доступа к их инфраструктуре.

Сгенерировано ИИ Хакеры втираются к ИТ-специалистам в доверие

Наибольший интерес для злоумышленников представляют системные администраторы, работники техподдержки, а также DevOps-инженеры – специалисты одновременно и в разработке ПО, и в системном администрировании. Логика хакеров проста – у таких работников чаще всего есть повышенные права доступа к ИТ-инфраструктуре.

Вакансия с сюрпризом

Атака на специалистов, присматривающих новое место работы (активно или между делом), идет в несколько этапов. Самый первый – это размещение вакансий с интересными условиями, включающими в себя возможность удаленной работы. Также в оборот берутся и те, кто хочет сменить город проживания, а то и страну – специально для них в вакансиях указывают возможность релокации.

На первом этапе мошенники отбирают отклики исключительно тех соискателей, которые только рассматривают смену работы. После отбора начинается второй этап.

Он заключается в сфальсифицированном техническом собеседовании, которое проводят сами злоумышленники. Представляясь потенциальным работодателем, они под самыми разными предлогами уговаривают соискателя запустить на своем компьютере специализированное ПО.

На поверку этот софт оказывается вредоносным. Чаще всего хакеры подсовывают соискателям стилеры, которые воруют учетные данные, в том числе корпоративные.

Активная фаза

Получив от соискателя его учетные данные, хакеры приступают к третьему этапу – непосредственно к взлому и проникновению в ИТ-инфраструктуру компании. На этом этапе они внедряют в нее вирус-шифровальщик или группу ИИ-агентов, которые оперативно перехватывают управление всей инфраструктурой, после чего переходят к удалению информации – всей или лишь части.

Насколько эффективной будет атака, зависит исключительно от того, какими правами доступа удалось разжиться хакерам на втором этапе схемы, то есть во время «собеседования» с ИТ-специалистом. Как сообщили CNews представители DLBI, наибольшую опасность в данном случае представляют попавшиеся на уловку мошенников инженеры, имеющие доступ ко всей инфраструктуре.

Как защититься

Хакеры, атакующие российские компании посредством подставных собеседований с ИТ-персоналом, не придумали ничего нового. Как сообщил CNews основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, схема давно используется за рубежом. По его словам, именно этот механизм позволил киберпреступникам взломать Binance – одну из крупнейших криптобирж на планете.

Оганесян также раскрыл единственный способ защиты от подобных ухищрений хакеров. До нуля снизить вероятность того, что штатный ИТ-сотрудник может попасться на их уловки невозможно, а вот заблаговременно лишить такого сотрудника значительной части прав доступа – это можно.

По словам Оганесяна, российские компании массово увольняют ИТ-шников, параллельно расширяя права доступа оставшимся работникам. «Компании сокращают ИТ-персонал, передавая оставшимся все больше участков работы, что порождает суперкреденшелс (учебные записи с максимальными правами). Сами сотрудники опасаются увольнения и ходят по онлайн-собеседованиям, причем с рабочих компьютеров. В итоге их аккаунты компрометируются, и хакеры взламывают всю компанию», – сказал глава DLBI.

Он подчеркнул, что именно ликвидация «супераккаунтов», то есть учетных записей с максимальными правами доступа, является в данном случае самым эффективным методом защиты. «Каждая учетная запись должна управлять доступом к ограниченной группе ресурсов и иметь короткий срок авторизации, даже если это не слишком удобно в рабочем процессе», – подытожил Ашот Оганесян.