«Яндекс» выпустил устройство нового типа. Оно работает без интернета и стоит как смартфон

«Яндекс» выпустил гаджет «Пин», который можно носить как кулон или брошь. Это устройство нового типа для российского рынка, и оно умеет работать без интернета, записывать все диалоги и затем отвечать на вопросы по их содержанию или давать выжимку. «Пин» стоит 20 тыс. руб., как вполне достойный смартфон на Android, а внутри него «живет» нейросеть «Алиса AI». Пользоваться можно без подписки, но функции будут сильно ограничены.

Диктофон для повседневной жизни

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании нового носимого устройства под названием «Пин». Это портативный умный диктофон, который может записывать десятки часов диалогов и затем анализировать их. Владелец «Пина» в любой момент может задать ему вопрос о содержании разговора или запросить суммаризацию. Управляет всем процессом нейросеть «Алиса AI», и это второе носимое устройство «Яндекса» с ней внутри. Первыми были беспроводные наушники «Дропс».

Еще одна функция «Пина» – это управление ИИ-агентом «Действуй!» без использования смартфона. К примеру, можно дать такое поручение: «Изучи правки клиента к макету и составь список задач».

Пресс-служба «Яндекса» Один из двух базовых вариантов крепления «Пина»

На старте доступно два крепления – подвеска и прищепка, оба держатся на магните. Первое позволяет носить «Пин» на шее как кулон, второе превращает его в брошь.

По цене смартфона

«Яндекс Пин» поставляется без экрана и почти без физических кнопок, то есть взаимодействовать придется в первую очередь голосом. Тем не менее, стоит он как полноценный смартфон на Android, в котором тоже есть диктофон, и в который тоже можно интегрировать «Алису AI».

За «Пин» разработчики просят 20 тыс. руб. На момент публикации материала это была цена смартфона Xiaomi Redmi 17 с 4 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон тоже можно использовать как диктофон, да и нейросети в него тоже можно интегрировать

Кроме того, к «Пину» прилагается платная подписка стоимостью 690 руб. в месяц. В эту стоимость входят 50 часов записи. Если нужно больше часов, то подойдет безлимитная подписка за 1190 руб. в месяц.

«Пином» можно пользоваться и вовсе без подписки – в стоимость самого устройства входят доступны все его программно-аппаратные возможности и 10 часов записи в месяц.

Продажи «Пина» начнутся до конца 2026 г., то есть в течение шести недель с момента анонса. Более точную дату в «Яндексе» не назвали.

Интернет не нужен

«Яндекс Пин» располагает собственной памятью, которую использует для записи диалогов в периоды отсутствия интернета. На сайте устройства сказано, что в него может поместиться до 36 часов записи.

Разработчики уверяют, что встроенной батареи хватит на весь день работы устройства. Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекса» с вопросом, в каком режиме «Пин» протянет 24 часа на одном заряде, и ожидает ответа.

Нейросеть «Алиса AI» способна вести расшифровку разговора прямо во время самой беседы. Также она может выполнять дополнительные задачи, например, составлять список дел из тех задач, речь о которых шла в диалоге.

Поиск нужного момента в записях тоже можно осуществлять при помощи «Алисы». Делается это в приложении «Алиса AI» в разделе «Яндекс Пин». Например, можно спросить у нейросети, «Что я обещал сделать сразу после отпуска?», и она даст ответ.

Диктофон в кармане

В «Пин» встроено три микрофона – один аналоговый и два цифровых, говорится на сайте устройства. В режиме записи аналоговый микрофон анализирует звуки вокруг с помощью нейропроцессора. Определив речь, включает два цифровых микрофона, которые записывают звук и создают карточку встречи.

При этом далеко не все собеседники будут согласны на запись разговора с ними. Разработчики утверждают, что при запуске записи речи «Пин» издает звуковой сигнал, а на его лицевой части его корпуса начинает гореть белый индикатор. Отключить световую индикацию нельзя.

Меж тем, в теории, совершенно ничего не мешает запустить запись на «Пине» заранее и положить его в карман. В этом случае собеседник не увидит индикацию и не услышит звуковой сигнал.

В «Пине» есть нейропроцессор, который отделяет голос от посторонних шумов. Как сообщили CNews представители «Яндекса», за обработку записей и расшифровок «отвечают сразу несколько моделей». По их словам, одна из них занята анализом звука – она определяет, сколько человек участвовали в беседе, и делит между ними реплики. Вторая модель умеет определять, где закончилась одна встреча и началась другая. Наконец, третья модель анализирует каждый разговор.

«"Яндекс Пин» использует новую технологию "Яндекса", которая в реальном времени распознает речь. Благодаря этому расшифровка и суммаризация разговора появляются мгновенно. По внутренним замерам компании, по качеству распознавания речи на русском языке новая технология превосходит мировые аналоги», – добавили представители «Яндекса».

По словам разработчиков, все сделанные при помощи «Пина» записи сохраняются в зашифрованном виде на серверах «Яндекса» либо в памяти устройства, если нет связи со смартфоном или интернетом. Записи привязаны к конкретному аккаунту в экосистеме «Яндекса», что позволяет не беспокоиться о получении к ним доступа третьими лицами в случае потери или кражи «Пина».

При попытке подключить «Пин» к чужому аккаунту сохраненные в его памяти данные будут удалены.