Взломан самый знаменитый в мире менеджер паролей. Пользовательские данные в руках хакеров

Киберпреступники взломали 1Password – самый известный в мире менеджер паролей. Хакерам удалось добраться до персональных данных пользователей, но разработчики уверяют, что сами пароли не пострадали. Это не первый взлом платформы, но пользователи по-прежнему продолжают доверять ей ключи от своей цифровой жизни.

1Password взломан

Популярный онлайн-менеджер паролей 1Password подвергся успешной хакерской атаке, пишет портал Bleeping Computer. Он взломан, и киберпреступники сумели добраться до персональных данных пользователей.

По заверениям разработчиков сервиса, злоумышленники не смогли получить доступ непосредственно к паролям пользователей. Они уверяют, что все хранилища «не пострадали» (were not affected), а их содержимое по-прежнему в безопасности.

Как долго хакеры находились в недрах инфраструктуры 1Password, еще предстоит выяснить Разработчики распознали первые признаки проникновения лишь 19 ноября 2026 г. – хакеры вполне могли совершить атаку много дней назад.

Без Microsoft не обошлось

К взлому 1Password весьма косвенно причастна корпорация Microsoft. Под ее контролем находится сервис GitHub, где в настоящее время размещен исходный код 1Password.

Сгенерировано ИИ 1Password взломан

По словам разработчиков менеджера паролей, хакеры осуществили взлом через корпоративную учетную запись на GitHub, принадлежащую одному из сотрудников 1Password.

Пароли – это не персональные данные

Заполучив необходимые логин и пароль, хакеры проникли на серверы 1Password и развернули на них вредоносный код, целью которого была кража информации. Этот код сработал успешно – киберпреступникам в руки попали многочисленные персональные данные пользователей 1Password.

В частности, они похитили имена пользователей, их адреса электронной почты, а также информацию о датах создания их профилей в 1Password. Наряду с этим они заполучили параметры протокола Secure Remote Password, говорится в официальном заявлении 1Password.

Важно подчеркнуть – украденные адреса электронной почты используются для авторизации пользователей 1Password в своих учетных записях. Таким образом, у хакеров есть как минимум половина нужных данных для взлома этих учеток.

А еще хакеры украли токены из писем с приглашениями и ссылками на предоставление доступа. Они нужны для восстановления доступа к профилям, например, при утрате пароля.

Попытка защититься

Подлинные масштабы и последствия взлома самого известного менеджера паролей еще предстоит выяснить. Разработчики 1Password предприняли несколько мер безопасности, чтобы нивелировать негативный эффект, но пока неясно, насколько полезными они окажутся.

Если верить разработчикам, хакеры до паролей не добрались

В первую очередь компания заблокировала скомпрометированную учетную запись на GitHub, также она увеличила длину кодов в письмах-приглашениях и письмах для восстановления доступа, с шести до десяти символов. И если раньше это был обычный набор цифр, то теперь код состоит как из цифр, так и из букв, что в значительной степени усложняет его подбор.

Кактус такой вкусный

В мире существует несколько популярных онлайн-менеджеров паролей, и почти все они подвергались хакерским атакам, зачастую успешным. Единственное преимущество таких сервисов перед локальными хранилищами в том, что при необходимости нужный пароль можно достать из своего хранилища, находясь в любой точке мира, если там есть интернет.

1Password подвергался взлому и прежде. Как сообщал CNews, в октябре 2023 г. была взломана компания Okta, один из партнеров 1Password, и это происшествие затронуло собственную инфраструктуру менеджера.

В целом, 1Password весьма успешно противостоит хакерским атакам. Проект существует более 20 лет (он заработал в мае 2006 г.), и за это время по-настоящему масштабных утечек паролей он не допускал.

Этого нельзя сказать о прямом конкуренте 1Password под названием Last Pass. Этот сервис, появившийся в 2008 г., хакеры ломают регулярно и мощно.

Успешные атаки на него киберпреступники проводили в 2011, 2015, 2017 и 2019 гг., и почти каждый раз они забирали с собой пароли пользователей. Также взлом случился в конце 2021 г. – как сообщал CNews, без утечки паролей тогда тоже не обошлось.

Очередной взлом Last Lass произошел в середине лета 2022 г. Затем хакеры поломали его в конце 2022 г.